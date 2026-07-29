La Smart Bike Pro 8000, el buque insignia de Behumax en el ciclismo indoor - Behumax

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de julio de 2026. - La firma extremeña, especializada en equipamiento de fitness y deportes acuáticos, se apoya en su bicicleta de spinning de gama alta para consolidar su posición en el sector del ciclismo indoor, con 800W de potencia, resistencia motorizada y compatibilidad con Kinomap y Zwift.

Behumax, empresa de comercio electrónico con sede en Extremadura especializada en equipamiento de fitness y deportes acuáticos, mantiene la Smart Bike Pro 8000 como referencia de su catálogo de bicicletas de spinning. El modelo, disponible desde hace tiempo en la marca, sigue siendo el ejemplo con el que la compañía respalda su propuesta dentro del ciclismo indoor: una experiencia de entrenamiento en casa equiparable a la de un centro deportivo profesional.

Diseñada por la compañía extremeña, la Smart Bike Pro 8000 alcanza una potencia máxima de 800W y ofrece 32 niveles de resistencia magnética motorizada, gestionados mediante un sistema bidireccional con motor PMS que permite ajustar con precisión la dificultad del entrenamiento. Su volante de inercia de 10 kilogramos, combinado con un sistema de tres bielas, reproduce una sensación de pedaleo similar a la de una bicicleta de carretera profesional.

Uno de los rasgos distintivos del modelo es su capacidad para simular terrenos reales gracias a sus 8 niveles de inclinación y 8 de declinación, que recrean subidas y descensos durante la sesión de entrenamiento. La bicicleta incorpora, además, una luz trasera inteligente Phoenix LED que cambia de color en función del estado físico del usuario durante el ejercicio.

En el terreno de la conectividad, la Smart Bike Pro 8000 integra el protocolo Bluetooth FTMS, un estándar que facilita su conexión con aplicaciones de entrenamiento indoor como Kinomap y Zwift. Esta compatibilidad permite acceder a rutas virtuales, retos online y un seguimiento detallado del progreso desde el móvil o la tablet, en sintonía con el crecimiento del fitness conectado dentro del sector del entrenamiento en casa.

El modelo está concebido para un uso doméstico intensivo: admite usuarios de entre 1,55 y 1,90 metros de altura y hasta 120 kilogramos de peso, e incluye 3 años de garantía. Behumax comercializa el producto con envío gratuito a España y Portugal, mercados en los que la compañía mantiene una presencia creciente tanto a través de su tienda online, behumax.com, como de marketplaces como Amazon, Decathlon o Media Markt.

Con la Smart Bike Pro 8000 como referente, Behumax proyecta su posicionamiento dentro de la categoría de cardio y fitness, uno de los segmentos de mayor crecimiento de su catálogo, que incluye también cintas de correr, elípticas y máquinas de aire, junto a su línea histórica de material de deportes acuáticos.

Sobre Behumax

Behumax es una empresa de comercio electrónico con sede en Extremadura, especializada en el diseño y la venta de equipamiento de fitness y deportes acuáticos, entre los que se incluyen bicicletas de spinning, cintas de correr, elípticas, tablas de paddle surf, kayaks, material de windsurf y neoprenos. La compañía distribuye sus productos a través de su tienda online, behumax.com, y de las principales plataformas de venta de España y Portugal.

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