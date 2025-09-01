El Smart EV de €5,990 redefine la movilidad placentera

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca de innovación china ASTRAUX organizará su Evento de Lanzamiento Mundial el 4 de septiembre de 2025, en Berlín, y presentará tres productos innovadores en la IFA 2025:

ASTRAUX Micro Smart EVSerie AL: el nuevo vehículo microeléctrico de ASTRAUX está diseñado para satisfacer las demandas de la movilidad urbana y atraer a todas las generaciones. Cuenta con certificado bajo las categorías L6e/L7e de la UE y puede conducirse legalmente a partir de los 14 años en ciertos países europeos, lo que brinda una nueva libertad y más diversión al transporte urbano.

En el aspecto visual, el vehículo se destaca con un concepto de diseño muy original: faros circulares de gran tamaño, techo solar panorámico y un diseño que permite una visualización de 360° y combina una personalidad audaz con una mayor seguridad. En el interior, ofrece karaoke integrado e iluminación de cabina, mientras que en el exterior está equipado con un dron, que lo transforma de un simple automóvil en un centro de entretenimiento móvil.

En el evento de lanzamiento, ASTRAUX también presentará dos innovaciones adicionales: el robot complementario impulsado por IA llamado Aimon y las gafas de sol de IA, que marcan el último paso de la marca en tecnología inteligente impulsada por el estilo de vida.

Diseñado para todas las generaciones, ASTRAUX aporta una nueva filosofía de "Joy for All" (Deleite para Todos), que combina estilo, tecnología y asequibilidad. Este lanzamiento de categorías cruzadas marca un paso audaz hacia la movilidad inteligente, el compañerismo emocional y las experiencias de IA portátiles.

Oferta por tiempo limitado: desde hoy hasta el 6 de septiembre a las 24:00 CET, reserve cualquier producto con tan solo €9,9 con un reembolso completo disponible hasta el 10 de noviembre:

Precio por reserva anticipada de ASTRAUX AL7: €7,990 (Reg. €8,990)

Precio por reserva anticipada de ASTRAUX AL6: €5,990 (Reg. €6,990)

La visión de ASTRAUX es hacer que el diseño innovador sea accesible, al ofrecer a los consumidores una tecnología más inteligente, más divertida y más asequible. Como dice la marca: "Dale estilo. Vívelo. Muéstralo".

La cuenta regresiva comenzó. Acompáñenos en IFA Berlín y sea testigo de una nueva era de vida inteligente.

Sitio web: https://astra-ux.com/zh
Enlace de pedido anticipado: https://astra-ux.com/products/electric-mini-car
Contacto para los medios: press.astraux@maktoumtech.com

Instagram: @Astraux.global
TikTok: @astrauxglobal
Facebook: @Astraux.global

