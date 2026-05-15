Smart Levante aborda el papel de la IA y los datos en el futuro turístico del Levante Almeriense - OPEN-IDEAS

(Información remitida por la empresa firmante)

La jornada, impulsada por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, reunió en Huércal-Overa a representantes institucionales, empresas y profesionales del sector turístico.

Huércal-Overa, mayo de 2026.- El Congreso Smart Levante: Cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo la transformación digital y la calidad turística, celebrado en el Teatro Villa de Huércal-Overa, ha puesto el foco en los principales retos de futuro del Levante Almeriense como destino turístico: la transformación digital, la inteligencia de datos, la calidad, la sostenibilidad y la colaboración público-privada. La jornada, impulsada por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, y organizada por Open-Ideas, consultora especializada y adjudicataria del proyecto en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Levante Almeriense, se enmarca en una actuación financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El encuentro contó con la participación de representantes institucionales, profesionales del sector turístico, empresas, entidades especializadas y agentes del territorio.

Durante la apertura institucional intervinieron Domingo Fernández Zurano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y alcalde de Huércal-Overa, y Marisa Herrera, secretaria general provincial en Almería de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. Ambos destacaron la importancia de avanzar hacia un modelo turístico más competitivo, sostenible y conectado con las necesidades reales del territorio.

Transformación digital y sostenibilidad en destinos turísticos

La primera mesa de la jornada, titulada “Transformación digital y sostenibilidad en destinos turísticos”, reunió a José María Zambrano Ruiz, presidente de Smart City Cluster; Miguel Ángel Martín Rodríguez, Data & IA Specialist de Innovasur; Verónica Ramírez del Valle, directora de EURECAT Andalucía; y Esteban Herrera, del Área de Proyectos Europeos y Relaciones Internacionales de Turismo y Deporte de Andalucía – Nexus. La sesión estuvo moderada por Eva María Nicolás, Business & Marketing Manager de Open-Ideas.

En este bloque se abordó cómo la digitalización está dejando de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en una herramienta de gestión estratégica del destino. Las intervenciones pusieron de relieve el papel de las nuevas plataformas de inteligencia turística desplegadas en la Mancomunidad, orientadas a mejorar la gestión de las oficinas de turismo y de la propia gerencia, crear nuevos escaparates digitales de servicios para visitantes y ciudadanía, y ofrecer al tejido empresarial información útil para la toma de decisiones.

La mesa permitió reflexionar también sobre el valor de los datos como base para planificar mejor, anticipar necesidades, optimizar recursos y construir destinos más resilientes. En este sentido, Smart Levante evidenció que la transformación digital no es un fin en sí mismo, sino una vía para reforzar la competitividad del territorio, mejorar la experiencia del visitante y proteger los recursos naturales, culturales y patrimoniales que conforman la identidad del Levante Almeriense.

Calidad turística, competitividad y casos de éxito

La segunda mesa, “SICTED: Calidad y Competitividad Turística. Casos de Éxito”, contó con la participación de Iain Alexander Moody, CEO de Desert Springs Resort; Iris Contreras Amador, jefa de proyecto en SEGITTUR y responsable en SICTED; Lola Priego, jefa de sección de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Alcalá la Real; y Daniel Fernández Maestra, de la Oficina Técnica de Smart City Cluster. La mesa estuvo moderada por Marian Fuentes, gerente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y gestora del Sello SICTED Levante Almeriense.

Este espacio permitió profundizar en la calidad turística como elemento clave para diferenciar el destino, mejorar la competitividad de las empresas y consolidar una oferta más profesionalizada, coherente y orientada al visitante. A través de distintas experiencias y casos de éxito, se puso de manifiesto la importancia de los sistemas de mejora continua, la cooperación entre administraciones y empresas, y la implicación del sector privado en la evolución del destino.

La mesa subrayó, además, la importancia de la colaboración público-privada como base para construir un modelo turístico más sólido. En un territorio integrado por 14 municipios, avanzar de forma coordinada permite generar una visión compartida, reforzar la cohesión territorial y proyectar una imagen conjunta más competitiva.

Inteligencia artificial al servicio del turismo

El congreso contó también con dos sesiones de carácter práctico. Vanessa Santos Cunha, del área de Desarrollo de Nuevos Negocios – Big Data en Orange, impartió la masterclass “Democratizar el dato: la llave para activar la Inteligencia Artificial”, centrada en la importancia de hacer accesible y útil la información para activar soluciones inteligentes en la gestión turística.

Por su parte, Lasse Rouhiainen, experto en inteligencia artificial y ChatGPT, ofreció la masterclass “La Inteligencia Artificial en el turismo: retos, oportunidades y la transición hacia un destino digital inteligente”, en la que se abordaron aplicaciones prácticas de la IA para empresas, profesionales y destinos turísticos.

Ambas sesiones reforzaron una de las ideas principales de la jornada: la inteligencia artificial puede mejorar procesos, contenidos, servicios y experiencias, pero debe aplicarse con criterio, manteniendo la autenticidad del destino y poniendo la tecnología al servicio de las personas.

Con la celebración de Smart Levante, la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense refuerza su compromiso con un modelo turístico más innovador, sostenible e inteligente, en el que la digitalización, la calidad y la colaboración entre agentes públicos y privados se consolidan como pilares para el futuro del territorio.

Sobre la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense

La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense agrupa a 14 municipios del este de la provincia de Almería (Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre y Vera), que trabajan juntos para ofrecer un destino turístico de calidad. Con una gran diversidad de paisajes, desde playas mediterráneas hasta sierras y entornos rurales, esta zona combina naturaleza, cultura y tradición. El visitante puede disfrutar del sol, la gastronomía local, el patrimonio histórico y numerosas actividades al aire libre. La Mancomunidad impulsa un modelo de turismo sostenible y accesible, que protege el entorno y valora la identidad de cada pueblo. Ideal para quienes buscan descanso, aventura o experiencias auténticas en el sur de España.

Sobre Open-Ideas

Open-Ideas es una consultora especializada en transformación digital, marketing turístico, comunicación estratégica y gestión de proyectos vinculados al desarrollo territorial. Su trabajo se centra en acompañar a destinos, administraciones públicas y entidades turísticas en el diseño e implementación de soluciones innovadoras, sostenibles y orientadas a mejorar la competitividad, la comunicación y la experiencia del visitante. En el marco de Smart Levante, Open-Ideas participa en la coordinación técnica y comunicativa del congreso, contribuyendo a reforzar su enfoque profesional, práctico y orientado al sector turístico.

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