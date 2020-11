Las 'Smart Village' de Auckland prueban el sistema de lanzadera autónomo

Paerata Rise se convierte en la ciudad más moderna de la región mediante colaboración en alta tecnología

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Paerata Rise, el mayor desarrollo de vivienda actualmente en construcción en Auckland, se convertirá en la última Smart Village con la creación de la primera red móvil privada comunitaria de Nueva Zelanda y un transporte lanzadera autónomo para residentes.

Think Robotics, Dense Air y Ohmio se han asociado para desarrollar y construir este sistema de vanguardia que ofrecerá transporte según demanda a los futuros residentes de Paerata Rise mediante una app de teléfono inteligente. Tanto la red como la tecnología que impulsará están ahora en fase de prueba y pasarán a estar operativas en 2021.

Chris Johnston, director ejecutivo de Paerata Rise, dijo: "Nuestro objetivo es ser uno de los lugares más deseables para vivir en Auckland y convertirnos en una Smart Village es una extensión de esto. Significa que podemos ofrecer la máxima conexión a nuestros residentes mediante una red privada y las tecnologías más vanguardistas".

"Estamos orgullosos de poder apoyar a la comunidad única y de primera clase que se está construyendo en Paerata Rise con los últimos conceptos en tecnología de red móvil. Aunque todo el mundo ha experimentado la frustración de una mala cobertura, finalmente una excelente red no pasaría desapercibida, en lugar de permitir que las aplicaciones móviles, servicios y otros beneficios de los usuarios salieran a la luz", añadió Ross Spearman, director general de Dense Air Nueva Zelanda.

"Las realidades de las villas inteligentes y vecindarios conectados están empezando a surgir en el mundo que no rodea, sin embargo las realmente inteligentes deben construirse sobre la base de comunidades, que es por lo que estamos ejecutando este proyecto en esta fase de nuestro desarrollo", dijo Johnston.

Mediante la fase de prueba actual, los que trabajan en el proyecto Smart Village utilizarán la red de célula pequeña desplegada por Dense Air para probar distintos tipos de métodos y sensores electrónicos para recoger datos y seguir ensayos en carretera de la lanzadera autónoma, que llegó al sitio en octubre y puede verse funcionando en Paerata Rise aquí. [https://www.youtube.com/embed/WzLoQ4PYogE]

"Las perspectivas obtenidas de estos datos se utilizan para gestionar activos, recursos y servicios eficientemente; a cambio, esos datos se usan para mejorar las operaciones en todo el ecosistema", dijo Michael Johnston de Think Robotics.

El sistema de lanzadera de autoconducción es un elemento clave para el estilo de vida moderno que Paerata Rise ofrecerá a los residentes ya que mejorará el acceso entre servicios, como espacios de parque y paseo y la estación de trenes de Paerata que está en vías de desarrollarse.

"El vehículo autónomo actuará como vehículo de transporte autónomo, navegando por un circuito predefinido para utilizar por los residentes y como plataforma para ofrecer otros servicios, como conectividad con el mundo exterior", dijo Mohammed Hikmet, presidente ejecutivo de Ohmio.

"Pudimos probar, por primera vez en Nueva Zelanda, nuestro servicio Hail que permite que el vehículo autónomo coja pasajeros bajo demanda. Paerata Rise nos ofreció el entorno adecuado para probar nuestras tecnologías y su interacción con el resto de elementos del ecosistema".

Acerca de Paerata Rise:

El desarrollo de Paerata Rise es el mayor desarrollo de viviendas actualmente bajo construcción en Auckland. En los próximos 25 años, las 4.500 viviendas se construirán en un sitio de 300 hectáreas. Anidados entre las 4.500 casas, los residentes de Paerata Rise tendrán acceso fácil a escuelas primarias y secundarias, pistas de tenis, una piscina comunitaria y un rango de instalaciones deportivas externas e internas. Paerata Rise se construirá para adoptar una ética de compromiso con la comunidad e innovación moderna. Visite www.paeratarise.co.nz [http://www.paeratarise.co.nz/] para más información.

Acerca de Think Robotics Limited

Think Robotics es un líder en ofrecer ideas innovadoras y de vanguardia y adaptarlas para formar soluciones empresariales útiles e integrales para el mercado de Nueva Zelanda. En un panorama de rápido cambio, Think Robotics asegura que los clientes tienen acceso a tecnologías que promueven la eficiencia y efectividad, abarcando un enfoque holístico, con una amplia experiencia en redes inalámbricas, computación edge, ecosistemas inteligentes y robótica. Desde agricultura a ingeniería, fabricación, la industria de la hotelería y el turismo y nuestras casas, Think Robotics, asociada con su Think IT parental, está posicionada de forma única para resolver problemas complejos.

https://www.thinkrobotics.co.nz/ [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.thi...] - https://www.thinkit.co.nz/ [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.thi...]

Acerca de Ohmio:

Ohmio es el único fabricante de transporte lanzadera autónomo de Nueva Zelanda. La tecnología de vehículo de autoconducción de Ohmio fue creada originalmente por el HMI Technologies en Pakuranga, una compañía de tecnología global e innovador de Sistemas de Transporte Inteligente como señalización vial electrónica. Los vehículos de Ohmio son capaces de conectar con otros vehículos, infraestructura y sistemas de gestión de tráfico. La filosofía central detrás de Ohmio es la plataforma abierta que permite la interconectividad con otros sistemas y proveedores para crear una solución de movilidad totalmente integrada. En el ultimo año, Ohmio se ha asociado con Spark para mostrar la primera lanzadera autónoma 5G del mundo, Christchurch International Airport, para ofrecer el mayor vehículo autónomo e impreso 3D del mundo, y el Korean Transport Institute para ofrecer las primeras ventas internacionales de vehículos autónomos por una compañía de Nueva Zelanda.

www.ohmio.com [http://www.ohmio.com/]www.hmi.co.nz [http://www.hmi.co.nz/]

Acerca de Dense Air:

Dense Air Nueva Zelanda ofrece una nueva clase de servicios de extensión y densificación de redes móviles 4G y 5G 'neutral host' compartidos. Disponible en activos de espectro de radio autorizado dedicado adquiridos por Dense Air, nuestros servicios complementan a los operadores móviles existentes y están diseñados para mejorar la cobertura y capacidad en localizaciones que son técnicamente difíciles o comercialmente no económicas de apoyar, o donde se necesita una red privada dedicada.

www.denseair.net [http://www.denseair.net/]

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=WzLoQ4PYogE [https://www.youtube.com/watch?v=WzLoQ4PYogE]

