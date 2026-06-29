Smartee destaca su tecnología y soluciones en EOS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Smartee destaca su tecnología de reposicionamiento mandibular y sus soluciones de alineadores para el sueño en EOS 2026

DUBLIN, 29 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, un proveedor de soluciones digitales de ortodoncia, participó en el 101º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Ortodoncia (EOS), celebrado del 7 al 11 de junio en el Centro de Convenciones de Dublín.

El congreso reunió a más de 2.000 profesionales de la ortodoncia de más de 70 países para intercambiar ideas sobre las últimas investigaciones, técnicas clínicas e innovaciones que están dando forma al futuro de la ortodoncia.

La tecnología de reposicionamiento mandibular de Smartee presenta nuevos enfoques de tratamiento

Un aspecto clave de la exposición de Smartee fue su tecnología de reposicionamiento mandibular GS, desarrollada para casos clínicos de maloclusión de clase II y clase III asociados con consideraciones posicionales mandibulares.

A diferencia de los alineadores transparentes convencionales, que se centran principalmente en el movimiento dental, este sistema combina alineadores transparentes con componentes integrados de reposicionamiento mandibular, diseñados para guiar la mandíbula a una posición terapéutica prescrita y facilitar el movimiento ortodóncico de los dientes. El objetivo es apoyar la planificación del tratamiento en casos que requieren considerar tanto las relaciones oclusales como el reposicionamiento mandibular.

La gama de alineadores para el sueño amplía sus aplicaciones clínicas

Smartee también presentó su Serie de Alineadores del Sueño, diseñada para pacientes con ronquidos primarios y, donde lo permitan las normativas locales aplicables, para el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (OSA) leve a moderado.

La gama incluye Smartee SA, un dispositivo de avance mandibular diseñado para dilatar las vías respiratorias y, por lo tanto, mejorar el suministro de oxígeno sin obstrucciones mediante tecnología específica, y Smartee SA Plus, una solución terapéutica integrada que aborda simultáneamente los ronquidos y la leve maloclusión dental anterior.

Con un diseño personalizado digitalmente y un mecanismo de bloqueo de doble férula, el sistema está diseñado para brindar apoyo a enfoques de tratamiento individualizados, priorizando la comodidad del paciente.

Fortalecimiento de la presencia en Europa

La participación de Smartee en EOS 2026 refleja su compromiso constante con la comunidad ortodóncica europea. La compañía ha establecido un centro de fabricación en Madrid (España), que respalda la producción y el servicio a nivel regional.

Como parte de su compromiso con la formación clínica y el intercambio profesional, Smartee organizará la Cumbre Europea Smartee en septiembre de 2026, reuniendo a ortodoncistas, líderes de opinión y expertos del sector de China y Europa para debatir sobre nuevos enfoques de tratamiento y avances en la terapia con alineadores transparentes.

Mediante la inversión continua en innovación y la colaboración internacional, Smartee aspira a contribuir al avance de la ortodoncia digital y ampliar el acceso a soluciones de tratamiento diversificadas para profesionales clínicos de todo el mundo.

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