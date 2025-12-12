Prof. Gang Shen delivered an invited keynote lecture at the TPAO Congress - SMARTEE DENTI-TECHNOLOGY/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Smartee fortalece la participación clínica en la región DACH con la primera cumbre GS en Colonia y su presencia en el Congreso TPAO

COLONIA, Alemania, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology celebró su primera cumbre clínica centrada en GS en Colonia el 27 de noviembre, profundizando así su colaboración con ortodoncistas de la región DACH. Si bien Smartee opera en Alemania desde hace más de dos años a través de su filial local, la reunión de Colonia marca el primer evento europeo de la compañía dedicado específicamente a la tecnología de reposicionamiento mandibular GS. Al día siguiente, Smartee participó en el Congreso TPAO, donde el científico jefe, el profesor Gang Shen, impartió una conferencia magistral invitada sobre la tecnología GS, destacando el creciente interés académico y clínico en torno a las innovaciones de Smartee en ortodoncia funcional.

Cumbre de Colonia: un intercambio práctico, dirigido por médicos, sobre la tecnología GS

La cumbre inaugural Smartee DACH GS reunió a ortodoncistas de Alemania y países vecinos para un día completo de debate centrado en "Redefinir el reposicionamiento mandibular en adultos con terapia de alineadores".

Los momentos clave incluyeron:

El profesor y doctor Gang Shen , científico jefe de Smartee GS Technology y ortodoncista jefe de Taikang Bybo Dental, imparte dos sesiones exhaustivas sobre los mecanismos biológicos de la Tecnología de Reposicionamiento de Avance Mandibular (MART) y los protocolos de gestión clínica para el sistema S8-SGTB.

, científico jefe de Smartee GS Technology y ortodoncista jefe de Taikang Bybo Dental, imparte dos sesiones exhaustivas sobre los mecanismos biológicos de la Tecnología de Reposicionamiento de Avance Mandibular (MART) y los protocolos de gestión clínica para el sistema S8-SGTB. Matthias Peper , presidente del Congreso de TPAO, comparte sus primeras experiencias clínicas con el sistema de reposicionamiento mandibular GS de Smartee, incluyendo la selección de casos, los flujos de trabajo de planificación y los resultados iniciales del tratamiento.

, presidente del Congreso de TPAO, comparte sus primeras experiencias clínicas con el sistema de reposicionamiento mandibular GS de Smartee, incluyendo la selección de casos, los flujos de trabajo de planificación y los resultados iniciales del tratamiento. El doctor Werner Schupp , editor jefe del Journal of Aligner Orthodontics, demuestra cómo la integración de datos individualizados del movimiento mandibular en la planificación digital puede mejorar la predictibilidad funcional desde el inicio del tratamiento.

La cumbre concluyó con la revisión por parte del Prof. Shen de casos complejos de GS en adultos, seguida de la entrega del Certificado del Curso Smartee GS a los médicos participantes.

Congreso TPAO: impulsando el diálogo sobre ortodoncia funcional

En el 4º Congreso de TPAO (del 28 al 29 de noviembre), Smartee interactuó con más de 1.300 ortodoncistas y técnicos dentales en una de las plataformas más influyentes de Europa para la planificación de tratamientos basados en alineadores y el aprendizaje interdisciplinario.

El stand de Smartee exhibió la completa cartera de alineadores transparentes de la compañía para niños y adultos, incluidas sus cinco series de productos y un empaque recientemente presentado respaldado por un diseño de Iron Man con licencia de Disney, un detalle que llamó la atención entre los asistentes.

Para enriquecer la experiencia científica de Smartee, el profesor Gang Shen ofreció una conferencia magistral titulada: "Terapia de reposicionamiento mandibular GS: mecanismos fundamentales, procedimientos terapéuticos y eficacia clínica".

Su charla describió por qué la terapia GS ofrece una solución predecible y biológicamente fundamentada para el reposicionamiento mandibular en adultos, lo que refuerza su relevancia dentro de la comunidad de ortodoncia europea más amplia.

Profundizando la presencia a largo plazo en el mercado europeo

La Cumbre GS de Colonia y su participación en TPAO reflejan el compromiso continuo de Smartee con el panorama europeo de la ortodoncia. Más que una simple introducción al mercado, estos eventos señalan un fortalecimiento de la larga trayectoria de la compañía y un creciente interés en la ortodoncia funcional basada en GS.

Con una inversión sostenida en innovación digital, formación de médicos e intercambio académico internacional, Smartee está preparada para expandir aún más la influencia clínica de la tecnología GS en Europa y más allá.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843508/Prof_Gang_Shen_delivered_invited_keynote_lecture_TPAO_Congress.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2843509/Dr_Werner_Schupp__left__Mr_Matthias_Peper__right__presenting_clear.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/smartee-fortalece-la-participacion-clinica-en-la-region-dach-con-la-primera-cumbre-gs-en-colonia-302640311.html