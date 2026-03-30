(Información remitida por la empresa firmante)

- Smartee impulsa sus soluciones de "reposicionamiento mandibular" en el Reino Unido con una conferencia clínica especializada en Londres

LONDRES, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology organizó una conferencia clínica especializada en el hotel Marriott del aeropuerto de Londres Heathrow el 21 de marzo, reuniendo a más de 50 destacados profesionales de la odontología. El evento se centró en el avance de la tecnología de reposicionamiento y avance mandibular (MART) de Smartee, aplicada al tratamiento de la maloclusión de clase II, e incluyó ponencias conjuntas del doctor Jingting Lu (Shanghai Taikang Bybo Dental Group) y el doctor Pratik Sharma, ortodoncista consultor y profesor titular del Royal London Hospital Dental Institute.

Redefiniendo el enfoque de la convexidad facial

El programa científico se centró en la solución de alineadores transparentes S8-SGTB de Smartee, diseñada específicamente para pacientes con convexidad facial. Para estos casos esqueléticos complejos, los tratamientos convencionales suelen requerir extracciones dentales o cirugía ortognática. El sistema S8-SGTB ofrece una alternativa ortopédica-ortodóncica no invasiva, diseñada para mejorar tanto la función como la estética facial.

Un aspecto central del evento fue el innovador sistema de clasificación diagnóstica de la maloclusión desarrollado por el profesor Gang Shen (Odontología Taikang Bybo). Este sistema, que va más allá de las clasificaciones tradicionales basadas principalmente en la oclusión dental, prioriza la morfología facial y clasifica la maloclusión en cuatro categorías: convexidad facial, concavidad facial, desviación mandibular y perfil facial recto. Permite identificar sistemáticamente si las discrepancias mandibulares graves se originan en factores dentoalveolares, óseos, la posición mandibular o una combinación de estos, garantizando así que las estrategias de tratamiento aborden la causa raíz en lugar de solo los síntomas.

En consonancia con los estándares clínicos del Reino Unido

Este enfoque basado en la etiología tuvo una gran acogida entre los médicos británicos asistentes. Los participantes destacaron que el sistema de clasificación del profesor Gang Shen proporciona un marco muy coherente para la selección de casos, la evaluación de riesgos y la seguridad clínica.

Varios asistentes señalaron que, si bien las observaciones clínicas subyacentes coincidían con su práctica diaria, el marco de Smartee logró organizar con éxito estos conocimientos en un protocolo de diagnóstico y estrategias de tratamiento estructurados y predecibles para cada tipo de maloclusión. El rigor lógico del sistema despertó un gran interés, y muchos clínicos expresaron su deseo de explorar las clasificaciones ampliadas de Smartee más allá de la convexidad facial.

Profundizando nuestro arraigo en el mercado europeo

La conferencia de Londres subraya el creciente compromiso de Smartee con el sector de la ortodoncia en el Reino Unido. La infraestructura regional de la compañía ahora cuenta con un Centro Europeo de Soporte Clínico para Ortodoncia ubicado en el Reino Unido, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos, planificación de tratamientos localizada y una colaboración más estrecha con las instituciones dentales británicas.

Gracias al respaldo de cuatro bases de producción globales, incluidas instalaciones de fabricación inteligente de última generación en China y España, Smartee se encuentra en una posición privilegiada para atender el mercado del Reino Unido con una combinación de escala de fabricación global y experiencia médica localizada.

"El Reino Unido es un mercado donde el rigor clínico se une a una creciente demanda de los pacientes por soluciones estéticas y mínimamente invasivas", afirmó Garie Zhou, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de Smartee. "El alto nivel de participación que observamos en esta conferencia confirma que los ortodoncistas británicos buscan activamente diálogos más profundos y basados en la evidencia sobre el manejo de casos esqueléticos complejos, en lugar de presentaciones de productos estándar. Estamos aquí para apoyar este avance clínico".

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