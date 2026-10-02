Smartee marca un hito europeo con su primera cumbre regional en Mallorca (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

PALMA DE MALLORCA, España, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology concluyó la Smartee European Summit 2026 en Palma de Mallorca, España, el 19 de septiembre, marcando así la primera cumbre académica de gran envergadura de la compañía celebrada fuera de China.

El evento, de dos días de duración, reunió a cerca de 300 expertos en ortodoncia y clínicos de 27 países. Las ponencias abordaron la tecnología de reposicionamiento mandibular GS, el manejo de maloclusiones complejas, el tratamiento de ortodoncia temprana, la medicina dental del sueño y la atención relacionada con las vías respiratorias, además del lanzamiento internacional de dos nuevos productos: Smartee SA/SA Plus y Smartee AG KIDS.

En la apertura de la cumbre, Junfeng Yao, fundador y consejero delegado de Smartee, explicó cómo la empresa está integrando la inteligencia artificial en sus productos y sistemas, así como en los flujos de trabajo internos destinados a mejorar la eficiencia del soporte clínico para los doctores.

A lo largo del programa de dos días, ponentes de Europa y Asia compartieron casos clínicos, avances en investigación y perspectivas de tratamiento en diversas áreas de la práctica ortodóncica.

Exploración de la tecnología GS y el manejo de maloclusiones complejas

La primera jornada se centró en la tecnología de reposicionamiento mandibular GS y su aplicación clínica en el tratamiento de maloclusiones que implican discrepancias en la posición mandibular.

El profesor Gang Shen, de Taikang ByBo Dental y científico jefe de I+D de GS en Smartee, inauguró el programa científico con una presentación sobre el desarrollo y la filosofía clínica del sistema GS. Junto con la Dra. Xingxing Wang, directora médica clínica de Smartee, expuso los fundamentos clínicos y la aplicación del reposicionamiento mandibular desde una perspectiva tridimensional.

El programa contó también con la participación del profesor Thomas Felkai, de la Universidad Semmelweis (Hungría); la Dra. Katarzyna Łoza-Sołtyk, presidenta de la Sociedad Europea de Ortodoncia Lingual y fundadora y directora clínica de la Clínica Soldent en Varsovia; el Dr. Pratik Sharma, presidente del Consejo Asesor de Especialistas en Ortodoncia del Royal College of Surgeons de Edimburgo; y Matthias Peper, fundador y consejero delegado de TP SOLUTION; así como de las experimentadas ortodoncistas Dra. Carmen Pérez y Dra. María del Pilar Pérez.

A través de casos clínicos, los ponentes abordaron el diagnóstico, los objetivos del tratamiento, la evaluación de la posición mandibular y la elección de la estrategia terapéutica para diversos tipos de maloclusión que implican factores de posición mandibular, tales como la retrognatia mandibular, la maloclusión de Clase II asimétrica y el tratamiento de la Clase II en adultos.

Tras la cumbre, el profesor Shen subrayó que una selección adecuada del paciente constituye un requisito previo fundamental para el reposicionamiento mandibular.

"Es necesario evaluar la posición mandibular en los planos sagital, vertical y transversal. El primer paso consiste en determinar si existe una posición mandibular anómala y, posteriormente, valorar la dirección de la discrepancia desde una perspectiva tridimensional", afirmó.

Asimismo, añadió que el reposicionamiento mandibular puede ofrecer un enfoque clínico complementario para pacientes adultos seleccionados con maloclusión de Clase II, al tiempo que resultará importante continuar con la investigación clínica y la práctica a nivel internacional a medida que evoluciona este campo.

Ampliación del debate a la ortodoncia temprana y la medicina dental del sueño

La segunda jornada amplió el programa científico para abarcar dos áreas: el tratamiento de ortodoncia temprana y el manejo clínico de pacientes en crecimiento, por un lado, y el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y el manejo de la vía aérea, por otro.

Las sesiones sobre ortodoncia temprana abordaron el momento oportuno para el tratamiento, el tratamiento interceptivo, el crecimiento craneofacial, la evaluación de la vía aérea y la terapia miofuncional orofacial, cubriendo desde los principios biológicos y la toma de decisiones clínicas hasta los diversos enfoques terapéuticos.

Entre los ponentes figuraron el Prof. Shen; el Dr. Vicente Torres, profesor colaborador de Ortodoncia en la Universidad de Valencia; la Prof. Jane Shi, experta en terapia miofuncional orofacial y examinadora de la International Association of Orofacial Myology (IAOM); y el Dr. Steffen Decker, director clínico de The Orthodontic Specialist, fundador de GrowIQ Dental Academy y la experimentada ortodoncista.Dra. Isabel Vélez Lagune.

Las deliberaciones reflejaron un enfoque más amplio para la evaluación de pacientes en fase de crecimiento, incorporando la etapa de desarrollo, el desarrollo craneofacial, los patrones respiratorios y la función orofacial, además de las consideraciones dentales y oclusales.

En una entrevista posterior a la cumbre, la profesora Jane Shi destacó la importancia de evaluar la vía aérea, los patrones respiratorios y la miofunción orofacial al elaborar planes de tratamiento de ortodoncia temprana.

Señaló que signos como la respiración bucal, la postura anómala de la lengua y las arcadas dentales estrechas pueden indicar la necesidad de una evaluación funcional o multidisciplinaria adicional, según el caso de cada paciente.

Las sesiones de la tarde se centraron en la medicina dental del sueño y el manejo de la vía aérea.

Entre los ponentes se encontraban el Prof. Antonio Gracco, director de la Escuela de Posgrado en Ortodoncia de la Universidad de Padua y expresidente de la Academia Italiana de Medicina del Sueño Dental; la Dra. Francesca Milano, profesora adjunta de la Universidad de Padua y expresidenta de la Academia Europea de Medicina del Sueño Dental; y el Dr. Yue Weng Cheu, director clínico de DP Dental en Singapur y miembro del panel asesor del Diploma en Terapia de Salud Bucodental del Nanyang Polytechnic.

Sus presentaciones abordaron la evidencia científica en medicina dental del sueño, la aplicación de la tecnología de alineadores transparentes en la atención relacionada con el sueño y la relación entre las consideraciones sobre la vía aérea pediátrica y el desarrollo craneofacial.

El Dr. Yue, principal colaborador clínico del producto recién lanzado por Smartee —AG KIDS—, destacó que, si bien los ortodoncistas pueden identificar posibles indicadores de riesgo durante la evaluación clínica rutinaria, el diagnóstico de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño debe corresponder a las especialidades médicas pertinentes.

Señaló que, en el caso de niños que presenten signos de mayor riesgo, la evaluación y el manejo posteriores deben incluir la derivación adecuada a un equipo multidisciplinario.

El profesor Gracco también compartió perspectivas clínicas sobre los ronquidos, la apnea obstructiva del sueño y los dispositivos de avance mandibular. Señaló que los dispositivos intraorales pueden formar parte del enfoque terapéutico para pacientes seleccionados adecuadamente, basándose las decisiones de tratamiento en la evaluación profesional y en las circunstancias clínicas individuales.

Smartee lanza SA/SA Plus y AG KIDS para los mercados internacionales

La Cumbre también sirvió como plataforma de lanzamiento internacional para dos sistemas de productos de Smartee: Smartee SA/SA Plus y Smartee AG KIDS.

Smartee SA/SA Plus está diseñado para abordar las necesidades clínicas asociadas a los ronquidos primarios y a la apnea obstructiva del sueño (AOS) de leve a moderada. El sistema incorpora un mecanismo de bloqueo a la tecnología de alineadores transparentes, ofreciendo una opción para aquellos pacientes que puedan requerir tanto tratamiento para los ronquidos como tratamiento de ortodoncia.

Smartee AG KIDS es un sistema de guía del crecimiento craneofacial desarrollado para pacientes de entre 3 y 16 años. El sistema está diseñado para favorecer el control del crecimiento en los planos sagital, vertical y transversal —en combinación con dispositivos de entrenamiento miofuncional orofacial—, ofreciendo a los clínicos un enfoque integral para gestionar el crecimiento y desarrollo dentofacial.

Creación de una plataforma más amplia para el intercambio académico global

Tras las sesiones científicas, los clínicos y colaboradores participantes destacaron la relevancia clínica del programa, especialmente su combinación de aprendizaje basado en casos y debate interdisciplinario.

Un asistente de Reino Unido comentó:

"Tuvimos la oportunidad de conocer a muchos ortodoncistas y clínicos interesantes que abordan el tratamiento de formas distintas en diferentes partes del mundo. Me pareció algo realmente inspirador".

Al ser la primera cumbre académica de gran envergadura organizada por Smartee en el extranjero, el evento de Mallorca marcó un nuevo paso en el desarrollo académico internacional de la compañía, trascendiendo la mera presentación de productos y tecnologías para avanzar hacia un debate clínico más amplio que abarca múltiples disciplinas.

Garie Zhou, director de Negocios Internacionales de Smartee, afirmó que la empresa tiene previsto seguir fomentando el intercambio académico internacional, la formación profesional y la investigación clínica en áreas como la tecnología GS, la ortodoncia temprana y la medicina dental del sueño.

Mediante una colaboración continua con médicos y socios de diversos mercados, Smartee busca apoyar el intercambio de experiencias clínicas, así como el desarrollo y la aplicación de tecnologías de alineadores transparentes en la práctica internacional.

Tras la cumbre de Mallorca, Smartee planea seguir ampliando su plataforma académica internacional, con Roma como próxima sede de la cumbre europea en 2027.