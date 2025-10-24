(Información remitida por la empresa firmante)

- Smartee refuerza su presencia europea con una nueva filial en el Reino Unido y un centro de apoyo clínico de ortodoncia

STOKE-ON-TRENT, Inglaterra, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology ha inaugurado oficialmente su filial en el Reino Unido y su Centro Europeo de Apoyo Clínico de Ortodoncia en Stoke-on-Trent, lo que supone un paso significativo en su estrategia de localización europea. Las nuevas instalaciones refuerzan la capacidad de Smartee para ofrecer apoyo clínico localizado y colaboración académica a los profesionales de la ortodoncia de toda la región.

Ubicado en la región de West Midlands, entre Manchester y Birmingham, el centro cuenta con una sólida infraestructura médica y buenas conexiones de transporte. Servirá como sede de Smartee en el Reino Unido y ofrecerá servicios de planificación de tratamientos de ortodoncia, análisis de casos y soporte técnico para garantizar el cumplimiento de los estándares clínicos europeos.

Con 21 años de experiencia en tecnología de alineadores transparentes, el equipo de Smartee UK colaborará con instituciones dentales, hospitales y organizaciones académicas locales para impulsar la investigación, la formación clínica y la innovación. El centro también busca desarrollar soluciones de ortodoncia específicas para cada región y organizar programas de formación profesional para apoyar a profesionales de toda Europa.

"El Reino Unido representa uno de los mercados sanitarios y científicos más vanguardistas de Europa", afirmó Junfeng Yao, fundador de Smartee Denti-Technology. "La creación de nuestra filial en el Reino Unido y del Centro Europeo de Apoyo Clínico refuerza nuestro compromiso de empoderar a los profesionales sanitarios locales mediante tecnología, formación y soluciones de precisión".

Fundada en 2004 y con sede en Shanghái, Smartee es un proveedor líder mundial de alineadores transparentes y soluciones de ortodoncia digital. La compañía opera cuatro centros de I+D y cuatro plantas de fabricación en China y España, y atiende a más de 99.000 profesionales asociados en 57 países con una completa cartera de productos que incluye las series Smartee GE, Smartee GS, Smartee Alpha, Smartee Kinder y Teen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803664/Smartee_Denti_Technology_New_UK_Subsidiary.jpg

