Smartkem cierra oferta de 7,65 millones de dólares

MANCHESTER, Inglaterra, 23 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Smartkem (Nasdaq: SMTK), que busca cambiar el mundo de la electrónica utilizando sus disruptivos transistores orgánicos de película fina (OTFT), anunció que ha completado sus ofertas públicas y privadas simultáneas previamente anunciadas de sus valores, incluidas acciones de sus acciones ordinarias y equivalentes de acciones ordinarias, por un total agregado de ingresos brutos de 7,65 millones de dólares.

Smartkem emitió 1.449.997 acciones ordinarias registradas y garantías de Clase D no registradas para comprar hasta 1.449.997 acciones ordinarias a inversores en ofertas públicas y privadas simultáneas a un precio de 3,00 dólares estadounidenses por acción y garantía de Clase D relacionada. Cada inversor recibió una garantía de Clase D por cada acción adquirida en la oferta pública.

De conformidad con la colocación privada simultánea separada, la Compañía vendió a ciertos inversores institucionales, incluidos los inversores existentes en la Compañía, 169.784 acciones ordinarias no registradas, garantías prefinanciadas no registradas para comprar hasta 930.215 acciones ordinarias y garantías de Clase D no registradas para comprar hasta 1.099.999 acciones ordinarias a un precio de 3,00 dólares estadounidenses por acción y garantía de Clase D relacionada y un precio de 2,9999 dólares estadounidenses por garantía prefinanciada y garantía de Clase D relacionada. Cada inversor recibió una garantía de Clase D por cada acción ordinaria o garantía prefinanciada comprada en la oferta.

Las garantías de Clase D se pueden ejercer inmediatamente a un precio de ejercicio de 3,00 dólares por acción y vencen el 31 de diciembre de 2025. Las garantías prefinanciadas se pueden ejercer inmediatamente a un precio de ejercicio de 0,0001 dólares por acción y pueden ejercerse en cualquier momento hasta que todas las garantías prefinanciadas se hayan ejercido en su totalidad.

Los ingresos brutos de las ofertas descritas anteriormente fueron de 7,65 millones de dólares antes de deducir los honorarios de los agentes colocadores y otros gastos de oferta pagaderos por la Compañía. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Craig-Hallum Capital Group LLC actuó como agente de colocación exclusivo de la Compañía para las ofertas.

En relación con las ofertas descritas anteriormente, la Compañía ha celebrado una oferta de derechos de registro en virtud de la cual ha acordado registrar las acciones ordinarias emitidas en la colocación privada, las acciones ordinarias que se puedan emitir tras el ejercicio de las garantías de Clase D y las garantías prefinanciadas vendidas en las ofertas y ciertos otros valores para su reventa por parte de sus tenedores a más tardar el primero de los siguientes: (i) el décimo día después de la presentación del informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024 o (ii) el 25 de abril de 2025.

La venta de las acciones ordinarias registradas se realizó de conformidad con la declaración de registro vigente de Smartkem en el Formulario S-3 (n.º de archivo 333- 281608 ), incluido un prospecto base, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") y declarado efectivo por la SEC el 22 de agosto de 2024 y un suplemento del prospecto con fecha del 18 de diciembre de 2024 presentado ante la SEC. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y del prospecto base adjunto en Craig-Hallum Capital Group LLC, Atención: Equity Capital Markets, 222 South Ninth Street, Suite 350, Minneapolis, MN 55402, por teléfono al (612) 334-6300 o por correo electrónico a prospectus@chlm.com . Alternativamente, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y del prospecto base adjunto de forma gratuita en el sitio web EDGAR de la SEC en www.sec.gov .

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores de Smartkem.

Acerca de Smartkem

Smartkem busca transformar el mundo de la electrónica con sus innovadores transistores orgánicos de película fina (OTFT), que tienen el potencial de revolucionar la industria de las pantallas. Los polímeros semiconductores líquidos TRUFLEX patentados por Smartkem se pueden utilizar para fabricar un nuevo tipo de transistor que se puede utilizar en diversas tecnologías de visualización, incluidas las pantallas microLED de próxima generación. Las tintas orgánicas de Smartkem permiten procesos de impresión a baja temperatura que son compatibles con la infraestructura de fabricación existente para ofrecer pantallas de bajo coste que superan a la tecnología existente.

Smartkem desarrolla sus materiales en sus instalaciones de investigación y desarrollo en Manchester, Reino Unido, y ofrece servicios de creación de prototipos en el Centro de Innovación de Procesos (CPI) en Sedgefield, Reino Unido. Tiene una oficina de aplicaciones de campo en Taiwán. La empresa cuenta con una amplia cartera de propiedad intelectual que incluye 138 patentes concedidas en 18 familias de patentes, 16 patentes pendientes y 40 secretos comerciales codificados.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones de este comunicado de prensa que no sean históricas son declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otras cosas, el uso esperado de los ingresos recibidos de las ofertas. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de Smartkem Inc. con respecto a su negocio, operaciones y otros factores similares o relacionados. Palabras como "puede", "hará", "podría", "debería", "anticipar", "predecir", "potencial", "continuar", "esperar", "pretender", "planificar", "proyectar", "creer", "estimar" y otras expresiones similares o relacionadas se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas porque implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles o imposibles de predecir y, en algunos casos, están fuera del control de la Compañía. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los que se indican en las declaraciones prospectivas como resultado de una serie de factores, incluidos los descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. La Compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar la información contenida en este comunicado para reflejar eventos o circunstancias en el futuro, incluso si se dispone de nueva información.

