SmartSens presenta su cartera de soluciones de detección de visión para automoción en AutoSens Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SmartSens presenta sensores de imagen de grado automotriz y soluciones integradas de imagen y computación para diversas aplicaciones en vehículos

BARCELONA, España, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En AutoSens Europe 2026, celebrado del 22 al 24 de septiembre en La Farga de L'Hospitalet (Barcelona), SmartSens —proveedor tecnológicamente avanzado de sensores de imagen CMOS y tercer actor mundial por volumen de envíos en el mercado de CIS en 2025— presentó su cartera de sensores de imagen de grado automotriz (AT), así como soluciones para cámaras frontales, sistemas de visión envolvente de 360 grados, sistemas de monitorización del conductor (DMS) y sistemas de monitorización de ocupantes (OMS). Mediante una innovación arquitectónica que integra profundamente la imagen y la computación, la empresa contribuye al avance de las tecnologías globales de conducción inteligente.

Durante la feria, la División de Automoción de SmartSens mantuvo conversaciones exhaustivas sobre productos y negocios con diversos socios a nivel mundial. Asimismo, Toby Zou, codirector general de dicha división, pronunció una ponencia destacada en un foro técnico celebrado paralelamente al evento.

SmartSens también presentó soluciones de módulos de cámara frontal integrada, impulsadas por el SoC M2 de su filial Flyingchip, en una demostración en directo que captó gran atención entre los asistentes. Estas soluciones emplean el sensor SC860AT de grado automotriz (8,3 MP) para la captura de imágenes frontales y el SC233AT para sistemas de monitoreo del conductor (DMS), lo que permite a los vehículos supervisar minuciosamente su entorno y mantener una percepción precisa incluso en condiciones de iluminación desafiantes. Asimismo, estos conjuntos de sensores ofrecen una calidad de imagen constante y una inferencia fiable en cámaras de visión lateral, trasera y de monitoreo de ocupantes (OMS) en el habitáculo, así como en sistemas de retrovisores basados en cámaras.

La solución OMS combina el SC533AT —un sensor de imagen de 5 MP de grado automotriz— con el SoC M1 de Flyingchip. El SC533AT ofrece resultados excepcionales gracias a su alta sensibilidad, bajo nivel de ruido y elevada eficiencia de obturación, proporcionando la claridad y precisión de imagen necesarias para un funcionamiento fiable. Esta solución basada en sensores de imagen permite detectar la presencia de pasajeros y niños, así como mascotas u objetos olvidados en el vehículo, además de facilitar la toma de fotografías y la videoconferencia dentro del habitáculo.

Para aplicaciones de visión envolvente, SmartSens presentó una solución de 360 grados basada en el sensor SC360AT de 3 MP. En condiciones de iluminación extremas, como el contraluz y el deslumbramiento provocado por los faros de vehículos que se aproximan de noche, el sistema suprime la sobreexposición y preserva todos los detalles en las zonas de sombra, mejorando así la seguridad y la comodidad al aparcar o al cruzarse con otros vehículos en carreteras estrechas.

En la segunda jornada del evento, durante el foro técnico celebrado paralelamente a la exposición, Toby Zou fue invitado a pronunciar una ponencia principal titulada Impulsando la conducción inteligente: avances en alto rango dinámico y alta resolución en sensores de imagen CMOS (CIS) para automoción.

Zou señaló que el crecimiento continuo de los vehículos de nuevas energías a nivel mundial y el avance de la industria automotriz hacia la conducción automatizada de niveles 3 y 4 están convirtiendo el rendimiento de imagen de los sensores CMOS para automoción —especialmente en escenarios complejos— en un elemento fundamental para la percepción del sistema. Su presentación abordó la arquitectura de píxeles, el HDR, la tecnología de obturación global y la integración a nivel de sistema, además de analizar cómo una integración más estrecha entre la captura de imagen y la computación puede impulsar la visión automotriz en una amplia variedad de casos de uso. Asimismo, presentó la cartera de sensores de imagen CMOS (CIS) de SmartSens como una plataforma integrada para aplicaciones de percepción en vehículos de próxima generación.

SmartSens combina su integración flexible de sensores, el procesamiento avanzado de imágenes y tecnologías innovadoras de detección para el sector automotriz. Esta oferta unificada proporciona a los fabricantes de automóviles y a los proveedores de primer nivel (Tier 1) acceso a soluciones de imagen flexibles y fiables, diseñadas para su implementación a escala de producción en sistemas de conducción avanzada.

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