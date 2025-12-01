Real-time visibility into fill-finish performance ensures every vial moves through production with accuracy, consistency, and confidence. - SMARTSKIN TECHNOLOGIES/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- SmartSkin lanza una solución de garantía de sellado farmacéutico para ofrecer información en tiempo real sobre la integridad del cierre de los envases y el rendimiento del taponado

El debut de ISPE 4.0 de SmartSkin redefine la calidad del sello en la fabricación farmacéutica

FREDERICTON, NB, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SmartSkin Technologies, líder en inteligencia para la fabricación farmacéutica, anunció hoy la disponibilidad de SmartSkin Seal Assurance, una solución innovadora que ofrece a los fabricantes farmacéuticos visibilidad en tiempo real de la hermeticidad del sello, lo que garantiza la integridad del cierre del envase en el taponado de viales y cartuchos. SmartSkin presentará esta tecnología en la próxima ISPE 4.0 en Barcelona, España, destacando cómo la analítica mejora la calidad y la fiabilidad del sellado en la fabricación farmacéutica.

SmartSkin Seal Assurance proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento del sellado, por cabezal, midiendo y visualizando las fuerzas durante el tapado. Cada evento genera una firma digital, lo que crea una prueba auditable de que cada cabezal de tapado está configurado y funcionando según las especificaciones. Este registro ayuda a confirmar la calidad y la consistencia de la configuración. Compatible con sistemas de uno o varios cabezales, complementa las pruebas de Fuerza de Sellado Residual (RSF) al confirmar que las condiciones de sellado medidas en RSF se establecen desde el principio, lo que completa el ciclo de la garantía de integridad del cierre del envase.

"A pesar de la importancia crucial de la calidad del sellado para productos estériles, traducir los ajustes mecánicos de los equipos de tapado a las características físicas del sellado necesarias para el rendimiento del cierre del envase no ha sido posible... hasta ahora", afirmó la doctora Mihaela Simianu, asesora científica de SmartSkin Technologies. "El sistema de Garantía de Sellado de SmartSkin abre la posibilidad de integrar proactivamente la garantía de integridad del cierre del envase en el diseño del proceso aséptico, creando nuevas posibilidades para mejorar el rendimiento de los equipos y procesos de forma medible, controlable y fiable".

Una implementación reciente con uno de los fabricantes farmacéuticos más grandes del mundo demostró la capacidad de Seal Assurance para detectar inconsistencias específicas del cabezal e identificar parámetros de tapado óptimos, validando su papel como una solución de control proactiva que mejora tanto la calidad como la eficiencia.

Seal Assurance admite aplicaciones que van desde pruebas de aceptación de fábrica (FAT/SAT) y calificación de línea hasta verificación de configuración de rutina y resolución de problemas.

Acerca de SmartSkin Technologies

SmartSkin Technologies ofrece soluciones de inteligencia de fabricación que permiten a los fabricantes farmacéuticos garantizar la calidad, mejorar la seguridad del paciente y eliminar costosos problemas de producción. Al combinar Gemelos Digitales de Contenedores avanzados con análisis en tiempo real, SmartSkin ayuda a los fabricantes a identificar riesgos, prevenir defectos e impulsar la mejora continua en operaciones complejas de llenado, acabado y envasado. Con la confianza de líderes globales como Schott, Pfizer y Sanofi, SmartSkin proporciona la precisión y la visibilidad necesarias para lograr una producción sin defectos y mantener los más altos estándares de excelencia en la fabricación farmacéutica. Más información en www.smartskintech.com.

Contacto para los medios: Kumaran Thillainadarjah, fundador y director de Tecnología, SmartSkin Technologies, kumaran.t@smartskintech.com, +1 (855) 210-9006

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834485/SmartSkin_Technologies_SmartSkin_Launches_Pharma_Seal_Assurance.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2834486/SmartSkin_Technologies_SmartSkin_Launches_Pharma_Seal_Assurance.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2834520/SmartSkin_Technologies_SmartSkin_Launches_Pharma_Seal_Assurance.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/smartskin-lanza-una-solucion-de-garantia-de-sellado-farmaceutico-302629376.html