-SmartSkin Technologies nombrada una de las principales empresas líderes en tecnología alimentaria de Canadá por la Canadian Food Innovation Network

Seleccionada para la primera edición de Foodtech Frontier 25 de CFIN como líder consolidado en el avance de la fabricación sin defectos con contenedores gemelos y análisis en tiempo real.

FREDERICTON, NB, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SmartSkin Technologies, líder mundial en inteligencia de fabricación, ha sido nombrado uno de los 10 líderes establecidos en tecnología alimentaria de Canadá en la edición inaugural de Foodtech Frontier 25, presentada por la Canadian Food Innovation Network (CFIN).

Foodtech Frontier 25 reconoce a las empresas de tecnología alimentaria más innovadoras e impactantes de Canadá. Seleccionada entre docenas de solicitantes de las diez provincias, SmartSkin fue reconocida por ser pionera en la fabricación de contenedores gemelos y una plataforma de análisis en tiempo real que transforma la forma en que los fabricantes de alimentos y bebidas gestionan el rendimiento de sus líneas de producción, reduciendo roturas, previniendo tiempos de inactividad y promoviendo una producción sin defectos.

"Mejorar la productividad es un desafío general que Canadá está intentando resolver y es la clave para impulsar el crecimiento del sector alimentario. Los innovadores contenedores gemelos y el software propietario de SmartSkin ayudan a los fabricantes a ahorrar tiempo y dinero valiosos al proporcionar datos útiles que les ayudan a mejorar la productividad. Si a este beneficio para Canadá se suma el sólido éxito exportador de la empresa, es evidente por qué SmartSkin Technologies se ha ganado su puesto como Líder Establecido en Tecnología Alimentaria en Foodtech Frontier 25 de CFIN."— Dana McCauley, consejera delegada, Canadian Food Innovation Network

"SmartSkin está redefiniendo el estándar de funcionamiento de las líneas de producción modernas", afirmóKumaran Thillainadarajah, fundador y director de tecnología de SmartSkin Technologies. "Al integrar contenedores gemelos en el proceso, brindamos a los fabricantes la inteligencia necesaria para prevenir tiempos de inactividad, reducir el desperdicio y lograr una producción sin defectos. Este reconocimiento refleja el compromiso de nuestro equipo de ayudar a los fabricantes a establecer un nuevo estándar de excelencia operativa".

Thillainadarajah aceptará formalmente el premio durante la Foodtech Frontier 25 Atlantic Showcase, organizada por CFIN el 15 de octubre de 2025 en la Incubadora Volta en Halifax, Nueva Escocia.

Fabricación sin defectos: Resultados comprobados para productores de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos

Los gemelos de contenedores y la plataforma de análisis de SmartSkin se utilizan en más de 150 de las plantas de alimentos y bebidas más grandes del mundo, así como en las principales compañías farmacéuticas a nivel mundial. Integrado directamente en las operaciones de fabricación, SmartSkin ofrece inteligencia de procesos en tiempo real que identifica las causas de los daños en los contenedores, previene las paradas e impulsa mejoras continuas de la eficiencia, con resultados medibles, como:

Ahorro anual de 180.000 a 600.000 dólares gracias a la reducción del tiempo de inactividad, el mantenimiento proactivo y la eliminación de costes de servicios externos.

gracias a la reducción del tiempo de inactividad, el mantenimiento proactivo y la eliminación de costes de servicios externos. Se eliminaron las fugas después de los cambios, incluso con frecuentes ajustes de altura y diámetro.

después de los cambios, incluso con frecuentes ajustes de altura y diámetro. Se identificaron zonas de presión de alto riesgo a 1.600 latas/minuto , protegiendo la integridad de los envases a la máxima velocidad de la línea.

, protegiendo la integridad de los envases a la máxima velocidad de la línea. Se redujo al 100 % las retenciones de control de calidad por daños en la línea, lo que garantiza una producción ininterrumpida.

Estos resultados subrayan el papel de SmartSkin para ayudar a los fabricantes a lograr una ejecución impecable y avanzar hacia una producción sin defectos.

Acerca de SmartSkin Technologies

SmartSkin Technologies ofrece soluciones de inteligencia de fabricación que permiten a los productores de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos optimizar la eficiencia, garantizar la calidad y eliminar costosos problemas de producción. Al combinar gemelos de contenedores avanzados con análisis en tiempo real, SmartSkin ayuda a los fabricantes a reducir el desperdicio, prevenir defectos e impulsar la mejora continua en líneas de producción complejas. Con la confianza de líderes mundiales como Coca-Cola, Heineken, Kraft, Abbott Nutrition y FrieslandCampina, SmartSkin garantiza una ejecución impecable y apoya la búsqueda de la industria de una producción sin defectos. Más información en smartskintech.com (https://smartskintech.com/).

Acerca de la Canadian Food Innovation Network

La Canadian Food Innovation Network (CFIN) es una organización nacional sin ánimo de lucro que impulsa la innovación conectando a líderes canadienses en tecnología alimentaria, emprendedores e investigadores. A través de programas, financiación y oportunidades de colaboración, CFIN promueve soluciones que fortalecen el sector alimentario canadiense e impulsan la competitividad global. Más información en cfin-rcia.ca (https://cfin-rcia.ca).

Contacto para medios: Kumaran Thillainadarajah, kumaran.t@smartskintech.com , +1 (855) 210-9006

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2786358/SmartSkin_Technologies_SmartSkin_Technologies_Named_One_of_Canad.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2786357/SmartSkin_Technologies_SmartSkin_Technologies_Named_One_of_Canad.jpg

