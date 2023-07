Smile More sigue creciendo y llega a Málaga con los mejores expertos en ortodoncia

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 25 de julio de 2023.

Tras el éxito de la clínica Ortodoncia Gran Vía 51 en pleno centro de Madrid, una apuesta segura y de calidad para muchos madrileños, Smile More se extiende al sur de la península

Smile More llega pisando muy fuerte a un nuevo destino, esta vez en Andalucía, para cubrir las necesidades odontológicas de todos los malagueños. Tras dar un nuevo nombre a la clínica Ortodoncia Gran Vía 51, ahora Smile More busca extenderse y solucionar los problemas bucodentales de nuevos pacientes con la mejor calidad, con técnicas de vanguardia y con expertos en las mejores alternativas de ortodoncia.



El nuevo centro se inaugurará el 31 de julio y se ubicará en la calle Torregorda, nº1, a escasos metros del puerto y al pie del centro histórico de Málaga. Aunque contará con un maravilloso equipo de expertos en distintos tratamientos bucodentales, como la estética dental, la periodoncia o la odontología tradicional, el grupo Smile More juega su baza a la ortodoncia, siendo su mayor especialidad y el ámbito en el que más novedades de calidad está introduciendo.



Además del tratamiento de ortodoncia tradicional, que también ha ido mejorando su efectividad y estética con el tiempo, contarán con alternativas como los brackets de autoligado o la ya famosa ortodoncia invisible, la apuesta de cada vez más pacientes.



De hecho, para celebrar esta apertura tan esperada, el grupo dental ha lanzado dos campañas temporales que son la oportunidad perfecta para dar el paso y apostar por un tratamiento que puede cambiar la sonrisa de muchas personas, y también la vida.



• Para los primeros 200 pacientes de ortodoncia metálica, ofrecen una 1ª visita, un estudio completo, una limpieza profunda y la colocación de la ortodoncia sin ningún coste, pagando solo los controles mensuales de 50 €.



• Para aquellas personas que opten por la magia de los alineadores, el estudio y la colocación costarían 1.900 € en lugar de 2.900 €, una oportunidad de lujo.



Aunque la calidad de los tratamientos es el principal condicionante para muchos pacientes, en Smile More también cuidan al máximo el resto de detalles, con unas instalaciones nuevas y modernas con las que buscan que el paciente se sienta totalmente a gusto desde el primer momento. En otras palabras, una experiencia completa que ayudará a los pacientes a sonreír de verdad, sin miedo y sin ningún tipo de complejo.



Para ello, será clave la ayuda de grandes expertos, entre los que destaca la Dra. Aurora F. Camba, graduada por la Universidad Rey Juan Carlos y especializada en distintas técnicas de ortodoncia, su mayor vocación. Además, continúa formándose y acudiendo a los principales congresos de odontología para ofrecer siempre el mejor servicio posible.



Para todas aquellas personas interesadas, en este nuevo centro ofrecerán una 1ª valoración con grandes expertos en el campo de la odontología, para resolver cualquier tipo de duda bucodental y llevar a cabo un estudio completo.



La sonrisa que todo el mundo se merece cada vez está más cerca, igual que Smile More.







