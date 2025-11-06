'Snack Like a Woman': el movimiento que celebra la libertad de cuidarse sin culpa

(Información remitida por la empresa firmante)

American Pistachio Growers invita a disfrutar del bienestar de una forma más real y cercana. Con Pistachos de California como símbolo de equilibrio: un alimento vegetal completo que acompaña un estilo de vida auténtico

Madrid, 6 de noviembre.- Durante años, las mujeres han vivido condicionadas por reglas y expectativas sobre cómo debían comer, cuidarse o sentirse bien. Hoy, 'Snack Like a Woman' con Pistachos de California, pone palabras a un cambio de mentalidad: cuidarse no es renunciar, sino disfrutar con conciencia y sin culpa.



'Snack Like a Woman' nace como una declaración de libertad. Un movimiento que reivindica el derecho de las mujeres a vivir su bienestar desde la autenticidad, sin comparaciones ni exigencias. Porque cuidarse también puede ser sentirse bien; porque los hábitos que aportan equilibrio no deberían venir acompañados de culpa ni justificación.



Reivindica un bienestar más real y posible, lejos de los extremos. Uno que se adapta a los días con prisa, a los antojos y a los pequeños placeres. Cuidarse no siempre significa seguir reglas, sino darse permiso para disfrutar con equilibrio y ligereza.



"Durante años se ha hecho creer a las mujeres que cuidarse era restringirse. ‘Snack Like a Woman’ celebra justo lo contrario: el placer de cuidarse con libertad." — Patry Jordán, embajadora.



Así se vive el movimiento

Los pistachos de California acompañan este movimiento como un símbolo de equilibrio: un alimento vegetal completo, rico en proteínas y fibra, que aporta energía de forma natural. Este otoño, la campaña sale a las calles y a las pantallas para inspirar a las mujeres en su ritmo diario.



Snack Like a Woman estará presente en distintos espacios de España, tanto en entornos urbanos como digitales, y en las conversaciones de mujeres que comparten una forma de cuidarse más libre y sin exigencias. Con Patry Jordán como embajadora y más de un centenar de creadores de contenido implicados, el movimiento se consolida como una conversación abierta sobre bienestar real y disfrute cotidiano.



Las mujeres detrás del movimiento

Esta campaña estratégica y creativamente concebida por y para mujeres conecta con una generación que entiende el bienestar como algo más que físico: una actitud vital basada en la libertad, la confianza y el disfrute.



Mujeres jóvenes, urbanas y activas —una generación que ha crecido rodeada de mensajes sobre perfección, rendimiento y autocuidado "ideal"—, pero que hoy busca reconectar con lo real. Son mujeres que viven deprisa, pero valoran los momentos de pausa; que buscan opciones naturales, equilibradas y que encajen en su ritmo. Ya no se definen por lo que eliminan de su vida, sino por lo que eligen mantener: la energía, el disfrute y la autenticidad.



American Pistachio Growers es una asociación comercial agrícola que representa a productores de pistacho en California, Arizona y Nuevo México. Entre sus actividades principales se encuentran aquellas relacionadas con la investigación sobre la nutrición del pistacho, asuntos gubernamentales, y el impulso del producto y el mercado de este fruto seco.



AGR Food Marketing es una agencia independiente con más de 40 años de experiencia, pionera en el ámbito del marketing alimentario. Reconocida como la primera agencia de publicidad alimentaria B Corp a nivel mundial, promueve una visión del sector basada en la sostenibilidad, el valor del origen y la conexión emocional con los alimentos.







