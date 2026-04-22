Snap360 y FotomatonShop; el impulso español al contenido 360º internacional - Snap360

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026.-

A Ahora mismo, en España, unos 3 millones de empresas siguen activas. Todas ellas contribuyen a la estabilidad y al crecimiento de la economía nacional, pero sólo unas pocas están lideradas por un emprendedor joven que haya logrado, en poco tiempo, consolidar su posición también en el extranjero. Este es el caso de Manuel Jesús Ruiz Lara (natural de Sevilla) y las dos marcas que tanta popularidad deben a este referente en tecnología y eventos. Se trata de Snap360, que ha desarrollado una aplicación compatible con cualquier smartphone y iPad para grabar vídeos de 360º en fotomatones, y de FotomatonShop, la empresa partner que confía en Snap360 App para que sus clientes puedan llevarse un recuerdo del evento corporativo, además de compartir el vídeo con el resto de asistentes.

De esta manera, lo que comenzó como un humilde proyecto ideado por un chico de campo se ha convertido en una compañía consolidada que, en la primera feria de fotomatones que Manuel organizó tras descubrir este mundillo en 2015, supuso un total de 48 contratos que aumentaron aún más las ventas ante una demanda cada vez mayor. Actualmente, algo más de una década después, FotomatonShop lidera la fabricación de equipos propios en España. También se ha constituido como un líder a escala global. Sus unidades se venden en Hispanoamérica, Reino Unido y otros puntos de Europa; en definitiva, allá donde cualquier persona haya organizado una boda, una reunión informal de empresa o tenga un estudio profesional de fotografía.

Todos los clientes de Manuel cuentan, además, con la ventaja de disponer de una app exclusivamente diseñada para personalizar sus vídeos de 360 º, que se graban mientras los invitados al evento se mueven (posan, bailan, gesticulan...) sobre la plataforma del fotomatón.

El español que revoluciona el contenido inmersivo 360º

Antes de proseguir, conviene aclarar previamente dos conceptos que definen la esencia de Snap360 y FotomatonShop. Por un lado, está el marketing experiencial, cuyas estrategias se centran en crear y brindarle al cliente experiencias divertidas que requieren su participación e implicación en la actividad. De este modo, se fortalece la conexión emocional del consumidor con la empresa. Instalar un fotomatón en el lugar de la experiencia inmersiva y utilizar una aplicación como Snap360 es un ejemplo práctico de marketing experiencial. Los trabajadores de la empresa, sus clientes, los socios invitados... pueden grabar vídeos desde todos los ángulos de una manera sencilla, rápida y agradable con los equipos de FotomatonShop, en cuyo diseño incluyen un soporte donde colocar el móvil que, previamente, habría sido configurado con la app Snap360 para conseguir el mejor resultado final.

El siguiente concepto del que Manuel se ha valido para convertir algo tan tradicional como un fotomatón —cuya popularidad estalló en los años 20— en un proyecto de gran envergadura, global, con alta demanda a nivel nacional e internacional, y respaldado por un ecosistema tecnológico con más de 30 expertos de distintos países, es el contenido inmersivo 360º. En una sociedad tan digitalizada como la actual, donde —según Statista— los ciudadanos pasan una media de 6 horas y 40 minutos en Internet cada día, crear vídeos de este tipo permite a los usuarios que consultan los perfiles de las empresas en redes sociales sentirse como si estuvieran allí mismo, en el evento.

FotomatonShop y Snap360 han supuesto un auténtico cambio en la calidad del contenido audiovisual inmersivo 360 que las empresas ofrecen a sus seguidores en las redes sociales.

Una marca aporta la experiencia y la otra, el software

Para escalar en el mercado y distinguirse de la competencia, FotomatonShop ha establecido desde el principio alianzas estratégicas que refuerzan su valor como marca de fotomatones. Una de ellas es Snap360. Su colaboración como partner de Snap360 consiste en ofrecer los equipos que los clientes de ambas marcas necesitan para grabar sus vídeos inmersivos. A cambio, Snap360 —como especialistas en tecnología, informática y desarrollo web— ha diseñado una app que permite gestionar los fotomatones de FotomatonShop, grabar los vídeos y personalizarlos sin depender de la conexión a Internet.

El éxito conseguido ha sido posible gracias a las sucesivas inversiones de dinero: la última, que se efectuó en 2020, ha supuesto un gasto de más de 500.000 euros que ha permitido sacar adelante una tecnología propia, Escena 360. Además, la marca ha impulsado su propia academia de formación, para quienes desean hacer del fotomatón un negocio con una rentabilidad que compensa la inversión inicial en un plazo de 3 a 5 meses.

Aliados que impulsan FotomatonShop y Snap360

Con una puntuación de 4,8/5 en Trustpilot, FotomatonShop se ha consolidado como un referente español en la organización de eventos corporativos con experiencias inmersivas y contenido audiovisual en 360º. El lanzamiento de la app de su partner Snap360 ha impulsado su expansión internacional, gracias a su compatibilidad con la mayoría de dispositivos móviles, incluidos iPads.

El proyecto cuenta además con el respaldo de grandes referentes del sector como Canon y DNP Photo Imaging. Canon, líder mundial en imagen desde 1934, ha reconocido a FotomatonShop como Service Partner Provider por la calidad de su servicio posventa. Por su parte, DNP Photo Imaging, con presencia en más de 45 países, aporta soluciones de impresión sostenibles y de alta calidad.

Los equipos de FotomatonShop integran tecnología de ambas compañías en plataformas como Espejo Mágico Max y Miniglam, utilizando cámaras Canon EOS 2000D y sistemas de impresión DNP QW410, capaces de imprimir fotografías en menos de 20 segundos.

Todo el ecosistema es plenamente compatible con Snap360, una app intuitiva que permite crear, editar y compartir contenidos en redes sociales mediante QR, incorporando efectos visuales, música y funciones avanzadas de personalización.

De España al resto del mundo: innovación tecnológica y creatividad máximas

Una vez expuesto lo anterior, resulta indudable que FotomatonShop y Snap360 consolidan a España como un país altamente avanzado en el sector de los fotomatones y vídeos 360. Las patentes registradas de los dispositivos de Manuel Jesús Ruiz Lara y su equipo de profesionales avalan su innovación. De hecho, tal es el auge de ambas marcas que, para facilitar la financiación, FotomatonShop ofrece el pago a plazos a través de tres entidades: SeQura, Cetelem y Grenke. Su colaboración con Canon y DNP Photo Imaging, que este mismo año 2026 ha renovado su compromiso con el proyecto de Manuel como System Integrator acreditado, ha favorecido su presencia en el mercado internacional.

De este modo, FotomatonShop y Snap360 quedan incluidas dentro de la lista de compañías, empresas y marcas españolas que operan en el extranjero y que, según el INE, todas juntas han llegado a facturar más de 280.900 millones de euros en apenas un año.

Este es un ejemplo real de cómo los jóvenes emprendedores españoles pueden escalar y acceder al mercado mundial con productos nacionales.

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