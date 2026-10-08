Socfin publica su Estrategia de Sostenibilidad 2026-2031 y su Política de Gestión Responsable actualizada

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo de aceite de palma y caucho natural establece cinco prioridades ESG para sus operaciones en África y Asia, desde la trazabilidad de la cadena de suministro hasta la diligencia debida en materia de derechos humanos

FRIBURGO, Suiza, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Socfin, un grupo agroindustrial productor de caucho natural y aceite de palma en África y Asia, ha publicado su Estrategia de Sostenibilidad 2026-2031 junto con una Política de Gestión Responsable (PGR) actualizada, estableciendo un enfoque común para orientar las prioridades del grupo en materia ambiental, social y de gobernanza hasta el año 2031.

Ambos documentos están diseñados para complementarse. La Estrategia de Sostenibilidad define la orientación a largo plazo, las prioridades y la hoja de ruta de Socfin, mientras que el RMP establece los compromisos, los principios de gobernanza y las responsabilidades que guían su implementación. Junto con el Plan de Acción de Sostenibilidad, vinculan los compromisos con la implementación, el seguimiento del rendimiento y la mejora continua.

La estrategia se estructura en torno a cinco prioridades:

Fortalecer la gobernanza y la transparencia

Proteger la naturaleza y el clima

Empoderar a las personas y a las comunidades

Construir cadenas de suministro responsables y trazables

Impulsar el rendimiento en materia ESG

Estas prioridades abarcan la biodiversidad, los derechos humanos, la trazabilidad de la cadena de suministro, la fiabilidad de los datos ESG, las certificaciones y las alianzas estratégicas.

El RMP actualizado se basa en principios introducidos inicialmente en 2017 y revisados en 2022. Está alineado con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los Principios y Criterios de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y el marco de políticas de la Plataforma Global para el Caucho Natural Sostenible (GPSNR).

La implementación seguirá una hoja de ruta de tres fases hasta 2031, pasando del cumplimiento, la estructuración y el fortalecimiento de los compromisos en el periodo 2026-2027 al despliegue y la consolidación en 2028-2029, para luego centrarse más en el seguimiento del rendimiento y la mejora continua en 2030-2031.

"Esta estrategia nos marca una dirección clara para la siguiente etapa de nuestro camino hacia la sostenibilidad. Integra nuestras prioridades ambientales, sociales y de gobernanza en una hoja de ruta común y refuerza el vínculo entre nuestros compromisos, su implementación y la forma en que medimos el progreso en todo el grupo". Céline Schmitz, directora de sostenibilidad del Grupo Socfin.

Lea el comunicado de prensa completo y acceda a los documentos.

Acerca de Socfin

Fundado en el año 1905, Socfin es un grupo agroindustrial internacional dedicado a la agricultura tropical, cuyas actividades se centran principalmente en la producción de caucho natural y aceite de palma. Con operaciones en 10 países de África y Asia, el grupo cuenta con una dilatada experiencia en desarrollo agrícola. Su enfoque se basa en el fortalecimiento gradual de las prácticas medioambientales y sociales, el diálogo constructivo con las partes interesadas y un proceso de mejora continua, en consonancia con normas reconocidas internacionalmente.

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