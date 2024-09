Social Energy patrocina El Centenario del Rugby Barça Veteranos: una celebración que une pasado y futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de septiembre

Este pasado fin de semana, Social Energy tuvo el honor de ser el patrocinador oficial del evento conmemorativo del centenario del Rugby Barça Veteranos, celebrado en dos jornadas llenas de emoción, deporte y celebración

El viernes 13 de septiembre, el icónico Hard Rock Café de Barcelona fue el escenario del acto de apertura. El evento congregó a jugadores, exjugadores, socios y aficionados del Rugby Barça Veteranos, así como a representantes de Social Energy, en una velada que sirvió para recordar la historia del club y su impacto en el rugby catalán y español. Durante el evento, personalidades destacadas del deporte y de la empresa patrocinadora ofrecieron discursos que resaltaron la importancia de esta colaboración. Social Energy destacó su compromiso con el apoyo al deporte y a la comunidad mediante su patrocinio, marcando el inicio de una relación fructífera basada en valores compartidos.



El sábado 14 de septiembre, el Campo Municipal de Cervelló fue el epicentro de la acción deportiva, con varios partidos de rugby. Los asistentes disfrutaron de un ambiente de sana competencia y compañerismo, demostrando el espíritu del rugby. La jornada finalizó con una ceremonia de entrega de premios, donde se reconoció a los jugadores más destacados y a aquellos que han contribuido al éxito del Rugby Barça a lo largo de los años. Social Energy estuvo presente, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y el bienestar comunitario.



Testimonios de los líderes

Durante el evento, tanto el CEO de Social Energy como el presidente delegado del Rugby Barça compartieron unas palabras que subrayaron la relevancia del evento y los valores compartidos entre ambas organizaciones.



Juan Luis Cabeza, CEO de Social Energy:

"Es un honor para nosotros poder ser parte de esta celebración histórica. En Social Energy, creemos firmemente en los valores que el rugby promueve: trabajo en equipo, esfuerzo, respeto y superación. Estos principios son los que guían nuestra labor diaria para crear un futuro más sostenible. Al igual que en el deporte, sabemos que la unión y la colaboración son clave para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Agradecemos al Rugby Barça Veteranos por permitirnos ser parte de este evento tan significativo y reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo a iniciativas que beneficien a las comunidades locales y el medio ambiente".



Por su parte, Paco Peña, presidente delegado del Rugby Barça, expresó su gratitud por el apoyo brindado por Social Energy:



"El centenario de los veteranos del Rugby Barça no solo es una celebración de nuestro pasado, sino una mirada hacia el futuro. Estamos agradecidos a Social Energy por ser un socio clave en este evento, y por compartir nuestros valores. El rugby es más que un deporte; es una forma de vida que fomenta la disciplina, el respeto y la solidaridad, valores que también vemos reflejados en el trabajo de Social Energy. Juntos, estamos construyendo un legado que no solo mira hacia atrás, sino que se proyecta hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades".



El compromiso de Social Energy con el deporte y los valores compartidos

Social Energy no solo se dedica a la creación de soluciones energéticas sostenibles, sino que también se esfuerza por impulsar el desarrollo del deporte, reconociendo el papel fundamental que este juega en la formación de individuos y en la cohesión social. El patrocinio del centenario del Rugby Barça Veteranos refleja el compromiso de Social Energy con una visión del mundo donde la sostenibilidad, el esfuerzo y el trabajo en equipo son esenciales para avanzar.



El rugby, con sus principios de respeto, disciplina, solidaridad y compañerismo, encarna valores que son clave para Social Energy. Al igual que en el deporte, el trabajo de Social Energy se basa en la cooperación y en el esfuerzo continuo por alcanzar un objetivo común: un futuro más limpio, justo y sostenible. En ambos casos, ya sea en el campo de juego o en el ámbito de la energía, se requiere trabajo en equipo, determinación y visión a largo plazo.



Además, la empresa entiende el poder del deporte para unir comunidades, inspirar a las nuevas generaciones y fomentar estilos de vida saludables. Así como el rugby fomenta la resiliencia y el espíritu colectivo, Social Energy se dedica a enfrentar los desafíos del cambio climático con soluciones energéticas que beneficien tanto a las personas como al planeta. Este patrocinio no solo celebra 100 años de Rugby Barça Veteranos, sino también un futuro lleno de posibilidades donde el deporte y la sostenibilidad trabajen de la mano.



Acerca de Social Energy

Social Energy es una empresa líder en soluciones energéticas sostenibles, comprometida con la promoción de prácticas responsables y el apoyo a la comunidad a través del patrocinio de eventos deportivos y culturales. Al impulsar iniciativas que promueven la sostenibilidad, Social Energy se asegura de que tanto el deporte como la energía limpia contribuyan a un futuro más brillante para todos.



La Revolución Solar es Social Energy.

Este comunicado refleja la estrecha relación entre Social Energy y los valores del deporte, subrayando el compromiso compartido de crear un futuro mejor y más sostenible para la sociedad.





