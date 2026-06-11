Sociedad holding en España; cómo estructurar un grupo y optimizar fiscalidad - LRB Tax Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de junio de 2026.-

Cuando una empresa crece y empieza a operar con varias líneas de negocio, filiales o inversiones, suele aparecer el mismo problema: la estructura se queda “pequeña” para la realidad del grupo. En ese punto, crear una sociedad holding puede ser la diferencia entre gestionar con orden (y visión) o ir apagando fuegos con cada decisión, como explican desde LRB Tax & Legal.

Una holding no es “solo” una sociedad por encima de otras. Bien diseñada, es una herramienta para organizar el control, proteger patrimonio, facilitar la planificación fiscal y preparar el grupo para escenarios habituales: entrada de socios, venta de una unidad de negocio, sucesión familiar o expansión internacional.

¿Qué es una sociedad holding y para qué sirve?

Antes de nada, es importante saber qué es una sociedad holding, entendida como una sociedad cuya función principal es participar en otras sociedades (las filiales) y coordinar su estrategia, financiación y gobierno.

En la práctica, una holding permite separar riesgos, ordenar la toma de decisiones y crear una arquitectura societaria que acompañe el crecimiento. Es un elemento fundamental para proteger el negocio y el patrimonio personal.

Ventajas fiscales, de control y de protección patrimonial

La clave no es “tener una holding”, sino estructurarla correctamente para aprovechar todas las ventajas de las Holdings. Cuando se hace bien, suelen aparecer beneficios muy relevantes:

Control societario y gobierno corporativo: se centralizan las decisiones estratégicas y se reducen las fricciones entre socios.

Protección patrimonial: se pueden aislar activos (inmuebles, marcas, participaciones) del riesgo operativo.

Optimización fiscal dentro del marco legal: se planifican dividendos, reinversiones y financiación intragrupo con mayor eficiencia.

La ventaja fiscal de una Holding es la exención del 95% que supone tributar sólo por el 1,25% los beneficios distribuidos, pero adicionalmente existen múltiples ventajas y aspectos a considerar más allá de la cuestión fiscal.

¿Cuándo tiene sentido plantear una estructura Holding?

En España, el diseño debe tener en cuenta tanto el objetivo empresarial como el encaje fiscal y mercantil. No existe una plantilla universal: no es lo mismo una empresa familiar con inmuebles, que un grupo con filiales operativas, que una estructura para atraer inversión.

Suele ser buen momento para estudiar una holding si:

Si se tienen (o se van a tener) dos o más sociedades o negocios.

Se quieren separar activos del negocio operativo (protegerlos de posibles riesgos).

Existe la posibilidad de una venta parcial, entrada de inversores o sucesión.

se necesita ordenar dividendos, reinversión y financiación.

La importancia de estar bien asesorado

Estar correctamente asesorado en la estructura del negocio, tanto si estás empezando como si se lleva ya tiempo con él es una cuestión fundamental. Para ello, despachos como LRB Tax & Legal, liderado por Luis Miguel Larriba, abogado especialista en cuestiones corporativas y tributarias, diseñan estructuras holding con un enfoque fiscal, mercantil y de riesgo, pensando en el negocio real: qué se quiere proteger, cómo se gobierna el grupo y qué escenarios futuros deben quedar cubiertos.

Además,dichos despachos plantean los aspectos más arriesgados de una forma segura y emiten un informe pericial visado sobre esas cuestiones (ecuación de canje, motivos económicos válidos, etc.) que refuerzan la operación y protegen de los riesgos en caso de ser cuestionada posteriormente.

Sin lugar a dudas, este tipo de operaciones ha de hacerse asesorado por un despacho con amplia experiencia como LRB Tax & Legal y contando con las máximas garantías para una ejecución planificada y óptima.

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