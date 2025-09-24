La Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar celebra su 33º Congreso Mundial (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar celebra su 33º Congreso Mundial del 23 al 25 de octubre de 2025 en Berlín, Alemania, con un Taller de Cirugía en directo el 26 de octubre con todas las entradas agotadas

"Unidad": Uniendo a los principales expertos mundiales en restauración capilar a través de la formación

CHICAGO, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se darán a conocer terapias quirúrgicas y no quirúrgicas innovadoras dirigidas a múltiples formas de pérdida de cabello cuando la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello (ISHRS) celebre su 33º Congreso Mundial, del 23 al 25 de octubre de 2025, en Berlín, Alemania.

Algunos de los expertos en restauración capilar más prestigiosos del mundo presentarán las últimas investigaciones sobre la estimulación y el mantenimiento del crecimiento capilar para millones de pacientes de todo el mundo que sufren pérdida de cabello y buscan soluciones seguras y eficaces. Según la encuesta más reciente de la ISHRS a sus miembros, el promedio de pacientes con pérdida de cabello por miembro aumentó un 20% con respecto a 2021. Además, en 2024, los pacientes que se sometieron por primera vez a una cirugía de restauración capilar eran más jóvenes que la población general, y el 95% inició la cirugía de restauración capilar entre los 20 y los 35 años.

Como prueba de esta creciente demanda de expertos en el tratamiento de la pérdida de cabello, se espera que la conferencia de tres días y el taller de cirugía en vivo, con todas las entradas agotadas, reúnan a más de 800 médicos y asistentes quirúrgicos de todo el mundo comprometidos con la formación continua en el campo de la restauración capilar. Una nueva sección central del programa de este año, denominada "Clases Magistrales", sustituirá las tradicionales sesiones/talleres especializados y permitirá a dos ponentes profundizar en su tema con mayor detalle, utilizando una combinación de vídeos, diapositivas, material didáctico y participación interactiva del público para ayudar a los cirujanos en ejercicio a mejorar sus habilidades en el tema presentado.

"La gran cantidad de resúmenes que recibimos para esta reunión ha batido récords, contribuyendo a un programa científico inigualable dedicado a la formación quirúrgica y no quirúrgica avanzada, sin igual en el campo de la restauración capilar", comentó el doctor Sam Lam, director del programa de FISHRS.

Este año, el doctor Ricardo Mejía, presidente de la ISHRS, ha presentado uno de los primeros congresos relacionados con el cabello que emplea la traducción en tiempo real basada en Inteligencia Artificial (IA) para más de 60 idiomas, lo que demuestra la gran cantidad de participantes que buscan esta experiencia educativa.

"Como sociedad internacional, junto con 25 sociedades miembros del Consejo Global de todo el mundo, es importante para nosotros ser inclusivos con los diversos idiomas de nuestros miembros internacionales para que puedan tener la misma experiencia de aprendizaje", afirmó Ricardo Mejía, MD, FISHRS, presidente de la ISHRS.

El programa incluye a los siguientes ponentes principales de renombre internacional:

Leslie Castelo-Soccio , MD, PhD, Estados Unidos – "Microbioma en la restauración capilar"

, MD, PhD, Estados Unidos – "Microbioma en la restauración capilar" David Saceda , MD, PhD, España – "Tratamiento de la alopecia frontal fibrosante"

, MD, PhD, España – "Tratamiento de la alopecia frontal fibrosante" Ulrike Blume-Peytavi, MD, PhD, Alemania – "Actualizaciones sobre finasterida tópica"

Angela Hermosa , MD, España – "Mesoterapia capilar en la restauración capilar"

, MD, España – "Mesoterapia capilar en la restauración capilar" Stefanie Heilmann-Heimbach , PhD, Alemania – "Patrón hereditario de la alopecia androgenética"

Además de las nuevas clases magistrales, tanto profesionales experimentados como noveles podrán asistir a cursos científicos que abarcarán temas desde avances en células madre y terapia celular para la restauración capilar hasta las técnicas quirúrgicas más recientes, incluyendo el manejo de casos complejos. El profesorado fomenta la interacción y el debate dinámicos para enriquecer aún más la experiencia de aprendizaje general de los participantes.

Algunos de los temas de actualidad que se presentarán en el Congreso Mundial de la ISHRS incluyen:

Las células madre prolongan la fase anágena y mejoran el crecimiento del folículo piloso

Creación de una línea capilar natural con láser Nd:YAG de pulso largo

El minoxidil sublingual aumenta el diámetro de la fibra en la alopecia androgenética masculina: un indicador de la reversión de la miniaturización del folículo piloso

Nutrición y pérdida de cabello

Cabello afro FUE

Toxina botulínica para la alopecia androgenética antes de la FUE: un estudio aleatorizado y controlado con cuero cabelludo dividido

Un ensayo clínico doble ciego, prospectivo, aleatorizado y controlado con placebo muestra una reducción estadísticamente significativa del efluvio telógeno con una novedosa laca sin enjuague, incluso un mes después de su uso

El enfriamiento del cuero cabelludo a temperaturas bajo cero muestra un recrecimiento capilar estadísticamente significativo en pacientes con AGA: un estudio piloto

Inteligencia artificial en la práctica de la cirugía de restauración capilar: aplicaciones reales para la eficiencia, la participación y la educación

"Con la demanda de tratamientos para la caída del cabello en su punto más alto entre hombres y mujeres, la ISHRS está preparada para afrontar este momento con una oferta educativa del más alto nivel, no solo en nuestro Congreso Mundial, sino también durante todo el año mediante cursos prácticos en nuestros talleres regionales, celebrados en todo el mundo, o mediante completas oportunidades de aprendizaje en línea", indicó el doctor Mejía. "Lo más importante para nuestros miembros es cómo mantenerse al día con los avances de vanguardia en restauración capilar que se traduce en mejores resultados para nuestros pacientes".

Acerca de la ISHRSLa Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar (ISHRS) es una asociación médica global sin ánimo de lucro y la principal autoridad en el tratamiento y la restauración de la caída del cabello, con 1.200 miembros en 80 países de todo el mundo. Sobre todo, la ISHRS se dedica a lograr la excelencia en los resultados para los pacientes mediante la promoción de los más altos estándares de práctica médica, ética médica e investigación en la industria de la restauración capilar médica. La ISHRS también ofrece formación médica continua a médicos especializados en cirugía de trasplante capilar y se compromete a brindar la información más actualizada sobre tratamientos médicos y quirúrgicos a pacientes que sufren pérdida de cabello, especialmente alopecia androgenética (calvicie de patrón masculino) y pérdida de cabello de patrón femenino. Fue fundada en 1993 como la primera sociedad internacional en promover la mejora continua de la calidad y la formación para profesionales en el campo de la cirugía de restauración capilar. Para más información y para encontrar un médico, visite www.ishrs.org.

Acerca del 33º Congreso Mundial de la ISHRSPara obtener una copia completa del programa y la programación, visite: resumen de la reunión. Los medios de comunicación interesados en asistir a la reunión pueden registrarse para obtener pases de prensa gratuitos contactando a la ISHRS en info@ishrs.org.

Acerca de la encuestaRealizado por Relevant Research Consulting de Evanston, Illinois, Estados Unidos, el Censo de Prácticas de la ISHRS 2025 es una recopilación de información proporcionada exclusivamente por los médicos participantes. La información publicada en esta encuesta se elaboró a partir de información histórica real y no incluye ninguna proyección. El margen de error de la muestra es de 5,4% con un nivel de confianza del 95%. Para obtener una reimpresión completa del Informe del Censo de Prácticas de la ISHRS 2025, visite Estadísticas de la Restauración Capilar.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811888/ISHRS_LOGO_blue_no_oval_CMYK_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-sociedad-internacional-de-cirugia-de-restauracion-capilar-celebra-su-33-congreso-mundial-302564901.html