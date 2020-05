COMUNICADO: La Society For The Promotion Of Japanese Animation anuncia su primer Anime Expo Lite

- La Society For The Promotion Of Japanese Animation anuncia su primer Anime Expo Lite - un evento virtual de cultura pop japonesa

El evento GRATUITO livestream se llevará a cabo el 3 y 4 de julio

SANTA ANA, California, 28 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- La Society for the Promotion of Japanese Animation (SPJA) está emocionada de presentar sus planes para ofrecer a los seguidores de la cultura pop japonesa de todo el mundo la oportunidad de experimentar todas las cosas relacionadas con el anime desde donde estén dentro de la Anime Expo Lite. Este evento GRATUITO livestream de dos días de duración comenzará el 3 de julio, proclamado Anime Expo Day por la ciudad de Los Ángeles en el año 2015, y seguirá hasta el 4 de julio.

Anime Expo Lite contará con contenido de socios industriales, como Bushiroad, Crunchyroll, Pony Canyon, VIZ y muchos más. En las próximas semanas se anunciará más cantidad de contenido exclusivo.

La SPJA ha mostrado además el arte clave que tiene previsto como guía de programa que cubrirá para sustituir al evento cancelado Anime Expo 2020, que ya cuenta con el logo de Anime Expo Lite. Los personajes de la mascota AX, Ai y Xeno, se muestran en el reparto de The World End With You.

"Estamos emocionados de haber conseguido aprovechar la Anime Expo tradicional y convertirla en una experiencia virtual. Desde el año 2017, AX ha llevado a cabo el livestreaming con paneles seleccionados, además de hacerlo desde el suelo de la convención, por lo que se trata de una transición natural para nosotros el hecho de producir un evento virtual. Como todo en este 2020 es diferente, vemos que se trata de una oportunidad única que podrá compartir nuestra pasión por la cultura pop japonesa, no solo a los que podrían haber asistido a AX, sino también a todos los seguidores del anime, sin importar donde vivan", indicó Ray Chiang, consejero delegado de la Society for the Promotion of Japanese Animation, organizadora de AX. "Con nuestra alineación para Anime Expo Lite, sabemos que los seguidores encontrarán muchos eventos e invitados especiales para entretenerse y seguir estando enganchados".

Los aficionados pueden esperar ver:

-- Invitados especiales, incluyendo al diseñador de artistas/personajes Yoshitaka Amano -- Debates de panel con líderes industriales -- Anuncios industriales -- Contenido en directo -- Contenido pre-grabado de socios mundiales -- Preguntas y respuestas -- Obsequios

Si desea más información y mantenerse al día con los anuncios de Anime Expo Lite, suscríbase a través de https://mailchi.mp/anime-expo/ax-lite-updates [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814973-1&h=1799340360&u...].

Durante 29 años, AX ha sido un evento destacado que ha mostrado lo más nuevo en películas anime, series de televisión, moda, video-juegos, manga, conciertos de música, exhibiciones y merchandising de convención exclusivo, todo ello combinado para proporcionar experiencias inolvidables para los seguidores del anime y de la cultura pop japonesa. AX volverá al Los Angeles Convention Center entre los días 2 y 5 de julio de 2021. Si desea más información en relación a Anime Expo visite la página web www.anime-expo.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814973-1&h=4043410463&u...].

Acerca de la SPJA

La SPJA es una organización sin ánimo de lucro dedicada a popularizar y formar a los habitantes de América entorno al entretenimiento de Japón y su cultura pop, además de proporcionar un foro para facilitar la comunicación entre los profesionales y los seguidores. Si desea más información, visite la página web www.spja.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814973-1&h=1085513107&u...].

Acerca de Anime Expo

Anime Expo (AX) reúne a seguidores y a la industria de Japón, Estados Unidos y de todo el mundo con el objetivo de llevar a cabo la mayor celebración de cultura pop japonesa en Norteamérica. Celebrándose cada año desde 1992, Anime Expo cuenta con lo mejor del entretenimiento, música, moda y videojuegos de Japón. Si desea más información visite la página web sita en www.anime-expo.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814973-1&h=4043410463&u...].

