Los socios de Origen España alcanzaron un valor económico superior a los 1.834 millones de euros en 2024 - Origen España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado el informe ‘Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas y Especialidades Tradicionales Garantizadas de Productos Agrícolas’ de 2024

La asociación cuenta con 97 miembros y una representatividad del 81% del valor económico de las Indicaciones Geográficas agroalimentarias

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha valorado que estas cifras “permiten poner en valor la contribución de las DOP e IGP al desarrollo económico y social del medio rural.”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio. – Las Indicaciones Geográficas (IIGG) agroalimentarias asociadas a Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen, alcanzaron un valor económico superior a los 1.834 millones de euros durante el 2024. Una cifra que sitúa a la entidad con una representatividad del 81,49% del valor total de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas, que se posiciona por encima de los 2.250 millones de euros.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha indicado que estos datos “resultan muy positivos y permiten poner en valor la contribución de las DOP e IGP miembro de la asociación al desarrollo económico y social del país y, sobre todo, del medio rural.”

Los valores se extraen del informe ‘Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) de Productos Agrícolas’, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante este mes de junio. Un documento elaborado con los datos estadísticos recibidos en la Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios, correspondientes a las figuras de calidad registradas en la Unión Europea a 31 de diciembre de 2024.

Entre las principales categorías de producto, los datos de las 97 DOP e IGP asociadas a Origen España, sitúan al sector de las frutas a la cabeza en términos de valor económico, con un balance total de más de 568 millones de euros, casi un 31% del total de la entidad. Le siguen los quesos con más 378 millones (21% del total), el vacuno con 231 millones (13%) y el aceite de oliva, que generó cerca de 200 millones (11%).

Estas figuras de calidad se distribuyen por todo el territorio nacional. Sin embargo, las comunidades autónomas con mayor representación en la asociación son: Andalucía, con 17 Indicaciones Geográficas, Galicia, con 12, y, en tercera posición, Extremadura y Castilla y León, con 10 IIGG de cada territorio asociadas. Además, la entidad cuenta con ocho figuras de calidad supraautonómicas, del total de 10 registrada en 2024.

En total, España contaba con 218 DOP e IGP agroalimentarias en 2024 -227 en la actualidad-, que juntas alcanzaron un valor económico estimado de 2.250 millones de euros en dicho periodo, y 97 de ellas forman parte de Origen España, tras la reciente incorporación de la IGP Torrezno de Soria. Unas cifras que refuerzan el papel de la entidad como representante del sector, con más de un 44% de las figuras de calidad españolas adheridas.

“Desde su fundación en el año 2008, la entidad ha mantenido un crecimiento sostenido de socios, clave para impulsar la labor que realiza la entidad para la protección y promoción de los sellos de calidad DOP e IGP, así como para generar un espacio de encuentro para compartir experiencias, desafíos y oportunidades” ha expresado Pacheco.

Las figuras de calidad emplean a más de 200 mil agricultores y ganaderos en España

El informe presentado por el ministerio destaca el valor de los sellos de calidad diferenciada para el desarrollo de la economía y el empleo en las zonas rurales. Según los datos de 2024, la actividad vinculada a estas figuras cubre un total de 944 mil hectáreas y 2,6 millones de cabezas de ganado, en un sector que implica de forma directa a 3.373 industrias y más de 207 mil agricultores y ganaderos.

No obstante, el presidente de Origen España ha explicado que “existen multitud de entidades y puestos de trabajo que se benefician de forma indirecta de la labor desarrollada por las IIGG, como fabricantes de piensos, tiendas especializadas, repartidores o empresas auditoras y de etiquetado, entre otros”. Con todo, la elaboración y comercialización de estos productos, estrechamente vinculados a un área geográfica, se posiciona como un agente destacado a la hora de fijar población al medio rural.

Los productos se distribuyen en su mayoría dentro del mercado nacional, que representa un 80% del valor económico total. El mercado exterior supone el 20% restante, con especial protagonismo de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y México. La cifra de exportaciones ha crecido un 13% con respecto al ejercicio previo, un incremento que para Origen España “supone una muestra de que las DOP e IGP se están consolidando en el extranjero como seña de identidad de la gastronomía española y embajadoras de la marca España”.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 97 asociados y una representatividad del 81,49% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.834 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

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