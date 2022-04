-En honor al Día de la Tierra, SodaStream se compromete a salvar un millón de tortugas marinas durante el mes de abril

SodaStream recurre a David Hasselhoff en su icónico papel de socorrista para apoyar su campaña del Día de la Tierra

KFAR SABA, Israel, 31 de marzo de 2022/PRNewswire/ -- Hoy, SodaStream lanza su campaña del Día de la Tierra 2022 con la participación de la estrella de Baywatch, David Hasselhoff. SodaStream se mantiene fiel a su ADN medioambiental y a su tono desenfadado, compartiendo otro importante mensaje para el planeta a la vez que rinde homenaje con humor a la icónica serie Baywatch. Al igual que en su papel en la serie, David Hasselhoff interpreta a un socorrista, pero esta vez comparte cómo salvar la vida de las tortugas marinas en la realidad.

Como parte de la larga misión de SodaStream de reducir los residuos de plástico de un solo uso y evitar que acaben en el mar, SodaStream se ha asociado con SEE Turtles, una ONG que trabaja para proteger a las tortugas marinas en todo el mundo. Las tortugas marinas son especies clave en los océanos y, sin ellas, el orden natural del océano puede verse alterado. A través de esta iniciativa, SodaStream se compromete* a salvar una cría de tortuga marina por cada máquina de agua con gas SodaStream vendida en todo el mundo durante el mes de abril.

"Como parte de la responsabilidad medioambiental de SodaStream y su obligación con el planeta, siempre buscamos formas de hacerlo mejor", comentó la responsable de marketing global de SodaStream, Karin Schifter-Maor. "Este año hemos dado un paso más en esta dirección con nuestra mayor campaña del Día de la Tierra hasta la fecha, que durará todo el mes de abril, por lo que en SodaStream estamos celebrando realmente el "Mes de la Tierra". Con esta campaña de 360º, estamos involucrando a la gente no sólo para mantener los océanos limpios de residuos de plástico de un solo uso, sino también dándoles la oportunidad de salvar a las tortugas marinas bebés en peligro de extinción en todo el mundo."

"Es un honor para mí trabajar con SodaStream en su compromiso de proteger el medio ambiente llamando la atención sobre la amenaza que sufren las tortugas marinas y nuestras playas. Es una causa en la que creo profundamente. Espero que consigamos llamar la atención de todo el mundo sobre este problema tan urgente. Estoy encantado de formar parte de esta maravillosa iniciativa. SodaStream mola", dijo David Hasselhoff. "La campaña del Día de la Tierra de SodaStream será crucial para ayudar a dirigir la atención mundial sobre la importancia de garantizar la supervivencia del planeta. Cada uno de nosotros debe poner de su parte para contribuir a un mundo sostenible. Nuestras contribuciones individuales ayudarán a construir colectivamente una base sólida para revertir la amenaza que se avecina. El silencio no es una opción".

"SEE Turtles está encantada de trabajar con SodaStream para salvar a las tortugas marinas bebés de todo el mundo y fomentar la reducción de los residuos de plástico", mencionó el consejero delegado de SEE Turtle, Brad Nahill. "A través de nuestro programa Billion Baby Turtles, estos fondos ayudarán a los programas de conservación comunitarios en más de 20 importantes playas de anidación en 16 países".

*Contribuyendo a SEE Turtles con los ingresos de cada una de las máquinas de agua con gas vendidas en todo el mundo

Otras acciones de la empresa para este Día de la Tierra:

SodaStream mantiene su compromiso del pasado Día de la Tierra de ahorrar 78.000 millones de botellas de plástico de un solo uso para 2025.

Como apoyo adicional a esta amplia campaña, SodaStream lanza una experiencia de RA única en su género, en la que todo el mundo puede salvar su propia tortuga marina virtual personalizada, y ayudarla a llegar al océano de forma segura. David Hasselhoff fue el primero en participar en este encuentro único.

Por último, SodaStream anima a sus empleados de todo el mundo a fomentar su compromiso personal con el planeta ofreciendo oportunidades de voluntariado, educación y promoción de valores sostenibles a las generaciones más jóvenes.

Acerca de SodaStream

SodaStream, parte de PepsiCo, es la marca líder mundial en la elaboración de agua con gas. SodaStream permite a los consumidores disfrutar de un sinfín de buenas burbujas en casa, sin complicaciones, y ayudar a salvar el planeta. Las burbujas de Sodastream son mejores para el consumidor -sanas, fáciles de hacer y ligeras de llevar- y mejores para el planeta, ya que sustituyen hasta miles de botellas de plástico de un solo uso por una botella reutilizable de SodaStream. Para saber más sobre SodaStream visite corp.sodastream.com y siga a SodaStream en Facebook, Instagram y YouTube.

Acerca de SEE Turtles:

SEE Turtles es una organización sin ánimo de lucro con sede en EE.UU. que protege a las tortugas marinas a través de viajes de conservación y de voluntariado, y mediante programas educativos como Billion Baby Turtles y Too Rare To Wear, así como promoviendo la inclusividad en la comunidad de las tortugas marinas. Sus galardonados programas ayudan a salvar a las crías de tortuga marina en importantes playas de anidación de todo el mundo. SEE Turtles trabaja con la industria del turismo para acabar con el comercio de caparazones de tortuga, y educa a estudiantes y viajeros sobre cómo ayudar a salvar a las tortugas marinas.

