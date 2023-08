SODIC se expande en Egipto con la incorporación de proyectos residenciales con Nobu Hospitality

(Información remitida por la empresa firmante)

-SODIC se expande en Egipto con la incorporación de dos hoteles de lujo, restaurantes y proyectos residenciales con Nobu Hospitality

- Estos proyectos implican el establecimiento de un nuevo Nobu Hotel y un enclave residencial dentro de El Cairo y también en la reconocida costa norte

CAIRO, Egipto, 30 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- SODIC, el desarrollador inmobiliario líder de Egipto, en asociación con Nobu Hospitality, la marca de estilo de vida de lujo aclamada a nivel mundial, anuncia planes para una expansión integral de la marca Nobu en Egipto con el desarrollo de hoteles de lujo, residencias de marca y el icónico restaurante Nobu. Respaldada por la amplia experiencia y reputación de SODIC, la introducción de Nobu en Egipto anclará dos de los desarrollos de SODIC (El Cairo en el área de New Zayed y un desarrollo costero en la costa norte), lo que resultará en dos hoteles de cinco estrellas multimillonarios, un restaurante Nobu y residencias de la marca Nobu con una amplia gama de instalaciones para residentes e invitados.

El Nobu Hotel and Residences Cairo, ubicado en el desarrollo exclusivo de SODIC en New Zayed, el prometedor vecindario de West Cairo se encuentra dentro de una extensión meticulosamente planificada de residencias unifamiliares y apartamentos exclusivos, el hotel y las residencias formarán una parte integral de "The Estates Residences". Los huéspedes y residentes disfrutarán de la proximidad de atracciones famosas como las Pirámides, la Gran Esfinge y el muy esperado Gran Museo Egipcio cuya inauguración está prevista para finales de este año. El Nobu Hotel and Residences Cairo también brindará acceso directo a la aclamada costa norte, ofreciendo a los residentes una puerta de entrada a convenientes escapadas de fin de semana y vacaciones.

Con una extensión de 440 acres de espectacular terreno frente a la playa, el desarrollo de Nobu Hotel and Residences en la costa norte ofrecerá impresionantes vistas del mar Mediterráneo. Situado en la zona de Ras El Hikma, famosa por sus aguas cristalinas y playas de arena virgen, el proyecto se encuentra en el corazón de uno de los destinos de lujo de más rápido crecimiento en la región. Haciendo eco del ambiente inmersivo de los elegantes proyectos turísticos de la marca Nobu, el destino de lujo de la costa norte operará estacionalmente de mayo a octubre.

Ayman Amer, director general de SODIC, comentó: "Nuestra asociación con Nobu es un testimonio de la capacidad de SODIC para atraer a socios internacionales de talla mundial. La marca icónica de Nobu complementa a la perfección nuestros proyectos emblemáticos, ofreciendo a "The Estates" y a nuestras comunidades en desarrollo más recientes de la Costa Norte una experiencia perfecta y excepcional de vibrante hospitalidad integrada y gastronomía de alta gama con los más altos estándares de lujo."

Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality, declaró: "Estamos entusiasmados con nuestra asociación con SODIC y el lanzamiento de estos dos proyectos excepcionales. Egipto posee una rica historia y una cultura vibrante, lo que lo convierte en un lienzo ideal para que creemos espacios extraordinarios que personifiquen la esencia del lujo y la innovación de Nobu. Estos desarrollos no sólo redefinirán la vida de lujo, sino que también ofrecerán una mezcla distintiva de hospitalidad y experiencias de estilo de vida para nuestros huéspedes y residentes."

