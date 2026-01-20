Mi Sofá & Colchón lanza su servicio de creación de sofás completamente personalizados en Cantabria

Asesores diseñando un sofá a medida en una de nuestras tiendas - Mi Sofá & Colchón

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El especialista en descanso permite diseñar cada detalle del sofá perfecto con visualización en 3D antes de la compra

Mi Sofá & Colchón, el mayor especialista en sofás y equipamientos de descanso en Cantabria, refuerza su apuesta por la personalización total con un servicio que permite a cada cliente crear su sofá a medida, adaptado milímetro a milímetro a sus necesidades, espacio y estilo de vida.



El sofá, diseñado exactamente como se imagina

"El sofá perfecto no existe en un catálogo estándar, se crea", explica Leire Herreros, responsable de Mi Sofá & Colchón. "Por eso ofrecemos un proceso de personalización completa donde el cliente decide cada aspecto: desde el tipo de sentada —más firme o más mullida— hasta el color exacto de la tapicería, pasando por la forma, el tamaño, los cojines decorativos y los mecanismos ergonómicos".



Esta filosofía convierte cada sofá en una pieza única, perfectamente adaptada al espacio disponible y a las necesidades reales de quien lo va a disfrutar.



Tecnología 3D: visualiza tu sofá antes de comprarlo

Una de las grandes ventajas del servicio es el simulador 3D que permite ver cómo quedará el sofá en el espacio real del cliente antes de realizar la compra. "Eliminamos la incertidumbre", señala Herreros. "Nuestros clientes pueden visualizar con precisión el resultado final en su salón, ajustar detalles y tomar decisiones con total seguridad".



Las mejores marcas y diseños exclusivos

Mi Sofá & Colchón cuenta con marcas de referencia en el mercado español como Fama, Torresol, Acomodel y Divani, todas ellas con opciones de personalización avanzada. Además, a través de Sofás Fama, ofrecen más de 1.000 tejidos diferentes, colaborando con diseñadores y artistas, quienes diseñan colecciones con estampados únicos. Su última colección ofrece diseños exclusivos firmados por Javier Mariscal, uno de los diseñadores más reconocidos a nivel internacional.



Tendencias actuales en sofás personalizados

Las últimas propuestas incluyen formas redondeadas que aportan carácter y suavizan los espacios, tapicerías lavables y tejidos de fácil limpieza, ideales para hogares con niños o mascotas, sin renunciar al diseño y la elegancia.



Sostenibilidad y durabilidad: una inversión a largo plazo

La firma apuesta firmemente por la sostenibilidad. Sus modelos están diseñados con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad, y ofrecen la posibilidad de renovar piezas específicas incluso pasados muchos años, evitando tener que cambiar el sofá completo. "Es una forma responsable y económica de mantener el mobiliario en perfectas condiciones durante décadas", destaca Herreros.



Más que sofás: especialistas en descanso integral

Además del sofá a medida, Mi Sofá & Colchón cuenta con una zona especializada en colchonería con asesoramiento personalizado y marcas líderes como Emma, disponible en Cantabria únicamente en sus tiendas físicas. El equipo de asesores ayuda a elegir el colchón perfecto según necesidades de salud, preferencias de firmeza y características físicas de cada persona.



Dos ubicaciones con más de 2.000 m de exposición

Las tiendas de Torrelavega y Bezana suman más de 2.000 m de exposición, convirtiéndose en el mayor showroom especializado en descanso de Cantabria. El equipo de asesores expertos ofrece atención cercana y profesional, con soluciones para todos los hogares, situaciones y presupuestos.



Visita con asesoramiento personalizado

Para disfrutar del servicio de creación de sofás a medida y recibir asesoramiento personalizado, se recomienda contactar previamente con Mi Sofá & Colchón.



Más información:



• Web: www.misofaycolchon.com



• Torrelavega: Av. de Bilbao, 73, 39300



• Bezana: Av. Sta. Cruz, 32, 39100



• Teléfonos: 942 58 20 58 " 669 56 39 02



• Instagram: @misofaycolchon



Sobre Mi Sofá & Colchón

Mi Sofá & Colchón es el mayor especialista en sofás y equipamientos de descanso en Cantabria, con tiendas en Torrelavega y Bezana. Pertenece a Grupo Herreros Mobiliario & Deco, empresa multimarca con una sólida trayectoria en el sector del mueble. Con más de 2.000 m de exposición, ofrece el mayor showroom especializado en descanso de la región, con marcas de referencia nacional e internacional y un servicio de personalización total que convierte cada sofá en una pieza única.

Contacto

Emisor: Mi Sofá & Colchón

Nombre contacto: Mi Sofá & Colchón

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 942 58 20 58