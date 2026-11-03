Sofa O'Clock llega al mercado con sofás y camas irreverentes - Sofa O'Clock SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

La marca española presenta una gama de sofás y piezas de mobiliario pensadas para espíritus jóvenes.

Sofa O'Clock, marca española de mobiliario y decoración, acaba de llegar al mercado con una propuesta que busca huir de lo convencional. Bajo el lema “For Young Spirit”, la marca apuesta por una forma desenfadada de pensar la casa, valorando el confort, la personalidad y la libertad de expresión de quien la habita.

Con sede en Galicia, Sofa O'Clock sitúa los sofás como el centro de su oferta, pero también presenta una selección de camas, sillones y otras piezas de mobiliario. En el origen de la marca está la voluntad de crear productos informales, de diseño irreverente y orientados al confort.

La gama de productos se dirige a personas de espíritu joven, independientemente de la edad, que buscan transformar la casa en un espacio que refleje su personalidad y la forma en la que viven.

Sofás que desafían lo convencional

La libertad de espíritu en la decoración es uno de los principios que guían la oferta de Sofa O'Clock. La marca ofrece sofás de dos, tres y más plazas, sofás cama, sofás con chaise longue y sillones, a los que se suman camas, muebles de televisión y aparadores.

Con cientos de referencias, la marca busca crear una conexión entre las piezas, el espíritu de cada cliente y la identidad de su casa, a través de un enfoque menos convencional del mobiliario.

Sofás y muebles que llegan en cajas compactas

Uno de los elementos más diferenciadores de la propuesta de Sofa O'Clock está en la forma en que sus sofás y camas se embalan y entregan. Las piezas se envasan al vacío en cajas de dimensiones reducidas.

Después de retirarlos del embalaje, los módulos van recuperando gradualmente su volumen original y quedan listos para ser utilizados pasadas unas horas. Este sistema ayuda a simplificar el transporte y la entrega, facilitando también la instalación de las piezas en casa.

¿Elvis o Sinatra?

Explorar el catálogo de Sofa O'Clock también es un viaje a través de nombres que hacen alusión a actores de cine y estrellas de la música. Las denominaciones elegidas para los diferentes modelos buscan reforzar el componente emocional y desenfadado de la marca, estableciendo una conexión con algunas de las figuras más destacadas de la cultura popular.

Los productos de Sofa O'Clock están disponibles online, exclusivamente en la página web oficial de la marca.

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