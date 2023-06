SOFAR avanza hacia un futuro neto cero con innovaciones PV y ESS de gran éxito en SNEC

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 29 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- SOFAR, el proveedor líder mundial de soluciones PV y ESS, lanzó múltiples innovaciones competitivas de almacenamiento de energía y energía solar a nivel mundial en SNEC 2023, impulsando una transición limpia y acelerada hacia la neutralidad de carbono.

Optimizado para plantas de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos, SOFAR tiene en exhibición su último producto estrella, PowerMaster, que es una solución integrada líder en la industria incorporada con tecnologías de vanguardia. Como solución segura, fiable y sostenible para garantizar la resiliencia de la red en medio de las exigentes condiciones operativas del mercado, PowerMaster es una combinación de un innovador sistema de refrigeración híbrido por aire y líquido, sistemas de seguridad 3+2, diseño modular, LCOS inferior y control inteligente.

El resultado de diez años de exploración e investigación y desarrollo independiente, SOFAR PowerMaster ha ganado el reconocimiento de los socios de la industria desde su lanzamiento. Durante el lanzamiento de Powering Forward New Product, SOFAR firmó memorandos de entendimiento con Hongyuan New Energy, Huaqing New Energy y Xiaoju New Energy, consolidando aún más su presencia predominante en el mercado de almacenamiento de energía.

Mientras tanto, SOFAR ha lanzado otro nuevo producto PowerMega, inversor de cadena de 320kW, diseñado para servicios fotovoltaicos. Este inversor de alta corriente hizo un debut impresionante en SNEC al resolver los puntos débiles tradicionales y combinar eficiencia, seguridad y facilidad de uso, todo en uno. Con una eficiencia máxima de hasta el 99,05 % y una corriente de entrada de 20 A por MPPT, el inversor es compatible con módulos de 210/182 mm y permite mayores rendimientos energéticos. Con protección contra la corrosión IP66 y C5-M, logra sobrevivir en entornos hostiles con una amplia gama de temperaturas de trabajo de -30 ℃ a 60 ℃. Además, es compatible con el escaneo I-V que permite identificar cadenas defectuosas, manteniendo así un funcionamiento estable durante todo el día.

En virtud de la competitividad comprobada de PowerMega, SOFAR también firmó memorandos de entendimiento con Guohong Energy Group, Sichuan Shangwei y Tianlun New Energy, destacando su fuerza e influencia en el sector de servicios públicos y marcando un capítulo crucial en el viaje de la compañía hacia la ambición de neto cero.

"A medida que los países de todo el mundo descarbonizan constantemente sus fuentes de energía y eliminan gradualmente la dependencia de la energía del carbón, vemos un gran potencial en las energías renovables, ya que muestra un impacto positivo en la construcción de un planeta más sostenible y con bajas emisiones de carbono. SOFAR trabajará incansablemente para lograr soluciones para todos los escenarios para aumentar la demanda, haciendo que las energías renovables sean accesibles y estén disponibles para más países", dijo Guy Rong, vicepresidente sénior de SOFAR.

Acerca de SOFAR

SOFAR es un proveedor líder mundial de soluciones de almacenamiento de energía y energía solar fotovoltaica y está comprometido a ser el líder de soluciones de energía digital con una cartera integral, que incluye inversores fotovoltaicos, inversores híbridos, sistema de almacenamiento de batería, almacenamiento de energía central y soluciones inteligentes de gestión de energía para residenciales, C&I y aplicaciones a escala de servicios públicos. En 2021, SOFAR entró en los proveedores de inversores híbridos TOP5 Global, estableció una red global de I + D con tres centros de I + D y dos bases de fabricación. En 2022, la capacidad de producción anual de SOFAR alcanzó los 10 GW para inversores fotovoltaicos y de almacenamiento y 1 GWh para baterías. Para finales de 2022, SOFAR ha enviado más de 18 GW de inversores a más de 100 países y regiones de todo el mundo.

