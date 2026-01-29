Soffid y Getronics refuerzan su alianza internacional impulsando la gestión de identidades y ciberseguridad

Soffid x Getronics - Soffid

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Soffid IAM y Getronics refuerzan su colaboración estratégica para impulsar proyectos de gestión de identidades y ciberseguridad a escala internacional. Esta alianza consolida la apuesta de ambas compañías por una plataforma IAM europea, convergente y certificada, orientada a entornos complejos como el sector industrial y las administraciones públicas

La compañía tecnológica española Soffid IAM, especializada en soluciones de gestión de identidades y accesos (Identity and Access Management), refuerza su alianza con la multinacional Getronics, con el objetivo de ampliar su colaboración en proyectos de ciberseguridad e identidad digital a escala internacional.



Con sede en Ámsterdam y más de 4.000 profesionales repartidos por 180 países, Getronics es un referente global en la modernización y gestión de entornos digitales complejos, especialmente en los sectores industrial y público, donde destaca por su experiencia en infraestructuras críticas y sistemas SCADA.



Tras una etapa de evaluación de distintas soluciones IAM del mercado, Getronics ha decidido centrar su estrategia en el ámbito de ciberseguridad e identidades con la tecnología de Soffid, apostando por una plataforma convergente que integra de forma nativa las principales funcionalidades de Identity and Access Management (IAM):



• Identity Governance & Administration ( IGA)



• Access Management (AM)



• Privileged Access Management (PAM)



• Identity Risk & Compliance (IRC)



Esta colaboración sitúa a Soffid IAM como socio tecnológico estratégico en la oferta global de Getronics, aportando una solución europea, escalable y certificada, con los más altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo (ENS ALTO y Common Criteria).



"Getronics ha decidido apostar de forma decidida por Soffid, certificando y formando a su equipo técnico para impulsar nuevas oportunidades de negocio conjuntas", explica Víctor Bravo, Chief Strategy, Channel & Alliances Officer de Soffid IAM. "Esta alianza refuerza el ecosistema europeo de ciberseguridad y permite ofrecer a los clientes de Getronics una solución IAM unificada, sencilla de implementar y adaptada a sus necesidades reales".



Por su parte, desde Getronics destacan el valor estratégico de la colaboración:



"Integrar Soffid en nuestra propuesta tecnológica nos permite ofrecer a nuestros clientes una plataforma robusta capaz de gestionar identidades de forma segura en entornos multinube, industriales y gubernamentales. Es un paso natural hacia una ciberseguridad más autónoma y sostenible" explica Nico Chercasky, Director General Getronics Iberia.



Con esta alianza, Soffid IAM amplía su red internacional de partners estratégicos y consolida su posición como fabricante europeo de referencia en soluciones IAM, con presencia en más de 30 países, una red de 50 partners certificados y más de 2,5 millones de identidades gestionadas.



Sobre Soffid IAM

Soffid IAM es una empresa tecnológica española especializada en Identity and Access Management (IAM), reconocida por Gartner y certificada con ENS ALTO y Common Criteria. Su plataforma convergente integra en un único sistema modular las principales funciones de gestión de identidades, accesos y cumplimiento normativo.



Presente en más de 30 países, Soffid trabaja con organizaciones públicas y privadas que buscan reforzar su soberanía tecnológica y simplificar la gestión de la seguridad digital.



"Identity made simple. Security made smarter".



Sobre Getronics

Getronics es una compañía global con sede en Ámsterdam, especializada en servicios de transformación digital, modernización de infraestructuras tecnológicas y ciberseguridad. Con más de 130 años de historia y una red de 4.000 profesionales, forma parte de la Global Workspace Alliance, una red internacional que presta servicio en más de 180 países junto a socios como Microsoft, Dell o Cisco.

Contacto

Emisor: Soffid IAM

Nombre contacto: Carlos Mendiola

Descripción contacto: Soffid IAM

Teléfono de contacto: 670 990 039