(Información remitida por la empresa firmante)

SoftAtHome impulsa el nuevo servicio "Reconnexion Flash" de Orange mediante la tecnología Always'ON, manteniendo conectados los hogares franceses durante las interrupciones del servicio de fibra

El Livebox transfiere la conexión de todo el hogar al punto de acceso móvil del smartphone del cliente. Sin aplicaciones, sin VPN y sin hardware adicional.

PARIS, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SoftAtHome, proveedor independiente de software para banda ancha, Wi-Fi, vídeo y análisis, anuncia hoy que su innovador producto Always'ON impulsa el nuevo servicio "Reconnexion Flash" de Orange para clientes en Francia. Cuando se interrumpe la conexión de fibra, el servicio que se ejecuta en la Livebox redirige automáticamente la conexión a través del propio teléfono inteligente del cliente. Todos los dispositivos del hogar permanecen conectados sin necesidad de ninguna reconfiguración.

Un corte en la fibra óptica o las tareas de mantenimiento rutinario suelen provocar interrupciones significativas para los usuarios finales. Hasta ahora, la solución de respaldo habitual consistía en utilizar hardware dedicado, como un módem 4G o un router móvil. Always'ON elimina este paso. El Livebox detecta la interrupción, se conecta al punto de acceso del smartphone y sigue dando servicio a la red doméstica. Así, los portátiles, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos conectados continúan funcionando como siempre, ya sea mediante Wi-Fi o Ethernet.

Orange activó el servicio de forma remota para los clientes que disponen de los modelos Livebox más recientes compatibles con Wi-Fi 7: el Livebox 7 Wi-Fi 7 y el Livebox S. No es necesario enviar hardware adicional ni perder tiempo en configuraciones complejas.

Sencillez por diseño

El cliente no necesita instalar aplicaciones móviles, configurar una VPN ni depender de un servidor dedicado. La configuración se completa en cuestión de minutos:

Una vez configurado, durante la interrupción del servicio, la conexión al punto de acceso del smartphone es rápida. Cuando se restablece el servicio de fibra, el Livebox redirige el tráfico de nuevo a la línea fija y cierra automáticamente el enlace móvil.

Los servicios de Internet, incluidas las aplicaciones de vídeo en streaming, funcionan a través de la conexión de respaldo. Los servicios vinculados a la red fija, como el teléfono fijo del Livebox y los canales de televisión por multidifusión de Orange, se reanudan cuando se restablece la línea de fibra.

Reconexión más sencilla y rápida

"Con Reconnexion Flash, simplificamos la vida de nuestros clientes en un momento clave, ofreciéndoles una solución rápida y autónoma para mantener su conexión a Internet en caso de interrupción del servicio. Este avance tecnológico, inédito en el mercado francés, refleja el compromiso de Orange de reforzar la resiliencia de la red y ofrecer una experiencia de cliente óptima". Laurence Thouveny, vicepresidenta ejecutiva de experiencia del cliente, Orange

"Una interrupción del servicio es un momento crítico en el que el cliente de banda ancha evalúa a su operador. Con Always'ON, el hogar permanece conectado a través del teléfono inteligente del cliente y el operador mantiene el control de la experiencia. Se trata de un servicio de verdadero valor añadido, diseñado para funcionar en diversos entornos de software de pasarelas, incluyendo prpl". Arnaud Bellivier de Prin, consejero delegado, SoftAtHome

Acerca de SoftAtHome

SoftAtHome es un proveedor independiente de software que ofrece ocho soluciones clave para: banda ancha (Connect'ON), Wi-Fi (Wifi'ON), seguridad (Secure'ON), vídeo (Watch'ON), análisis y monitorización de la calidad de la experiencia o QoE (Eyes'ON), reducción de la huella medioambiental (Green'ON), un nuevo entorno de tienda de aplicaciones para pasarelas (Orchestr'ON) y una nueva función de conmutación por error WAN fluida a través de smartphone (Always'ON). Con sus productos desplegados en más de 30 millones de hogares con Wi-Fi y en millones de dispositivos móviles, SoftAtHome ayuda a los operadores de telecomunicaciones y de redes a ofrecer experiencias mejoradas en el hogar digital. La plantilla de la empresa, compuesta por más de 300 empleados, en su mayoría ingenieros de software, está comprometida con la innovación y contribuye activamente a comunidades de código abierto como prpl. Las soluciones híbridas de SoftAtHome combinan componentes basados en la nube con software integrado en diversos dispositivos móviles y fijos. Para más información: www.softathome.com o contact@softathome.com.

Contacto para información de prensa: Marta Twardowska-Rienks para SoftAtHomepress@softathome.com LinkedIn: SoftAtHome

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