Softcode apuesta por la tecnología y el compromiso social, deporte y salud, para un futuro mejor

Madrid, 7 de marzo de 2025.- En Softcode, se cree que la tecnología y la innovación son clave para la evolución de la sociedad y necesariamente deben ir de la mano junto a un compromiso social real. Por ello, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es solo una declaración de intenciones, sino un reflejo de la implicación activa en causas que impactan positivamente en la sociedad. "A través de herramientas como el Patrocinio y la colaboración con Organizaciones comprometidas, trabajamos para marcar la diferencia en la vida de muchas personas, apoyando e impulsando esta responsabilidad social".



SOFTCODE unidos en la lucha contra la diabetes tipo 1

"Para Softcode es un honor y sentimos muy adentro el compromiso de ser Patrocinadores de la Fundación DiabetesCERO, una organización dedicada a la investigación para la cura de la diabetes tipo 1". Esta enfermedad afecta a miles de personas en España, especialmente a niños y jóvenes, quienes dependen de un control estricto de su glucosa para llevar una vida normal.



"A través de esta colaboración con DiabetesCERO, apoyamos la financiación de proyectos científicos destinados a encontrar una cura y mejorar la calidad de vida de los pacientes". Como Partner Tecnológico, se sabe que la investigación es la clave para lograr avances significativos, y por ello se quiere contribuir a que esta esperanza se convierta en una realidad.



Impulsando el deporte y la juventud

Además de la contribución en el ámbito de la salud, Softcode también apuesta por el deporte como una herramienta de crecimiento personal y social entre los jóvenes. Por ello, son Patrocinadores del equipo Kamikazes de Tres Cantos, un club de hockey línea que fomenta valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo.



El hockey línea es un deporte en crecimiento en España, y apoyar a jóvenes talentos en su desarrollo no solo fortalece su pasión por la competición, sino que también promueve hábitos de vida saludables y habilidades sociales fundamentales en el desarrollo. En Softcode, se cree fervientemente en que el deporte es un pilar fundamental para la formación de las nuevas generaciones, y por ello, están comprometidos con iniciativas que impulsen su práctica y crecimiento.



Una invitación a sumarse al cambio

En Softcode, se entiende que el verdadero progreso no solo se mide en términos tecnológicos, sino también en el impacto positivo que se genera en la sociedad. Es por ello que se invita a otras empresas y a la comunidad en general a unirse a estas causas y aportar su granito de arena.



Colaborar con organizaciones como la Fundación DiabetesCERO o apoyar el deporte base no solo es una acción solidaria, sino una inversión en el futuro de todos. Cada aportación cuenta y "juntos se puede construir una sociedad más saludable, inclusiva y comprometida".



Si se desea conocer más sobre estas iniciativas y cómo contribuir, se anima a contactar con www.Softcode.es o directamente con las organizaciones que apoyan. "Hagamos del compromiso social una prioridad y marquemos la diferencia juntos".



https://www.softcode.es/patrocinios







