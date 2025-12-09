SoftExpert celebra 30 años y consolida su presencia en Europa con el lanzamiento de SoftExpert Suite 3.0.

SoftExpert Suite 3.0 - SOFTEXPERT/PR NEWSWIRE

El lanzamiento de la versión 3.0 consolida los 30 años de liderazgo de SoftExpert en la gestión empresarial, marca un avance tecnológico significativo y acelera la expansión de la compañía

ORLANDO, Fla., 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con tres décadas de experiencia y operaciones en más de 50 países, SoftExpert, multinacional especializada en soluciones de software para cumplimiento, gobernanza y gestión empresarial, anuncia una nueva ola de crecimiento.

Esta nueva etapa se simboliza con el lanzamiento deSoftExpert Suite 3.0,una nueva versión de la plataforma integrada con inteligencia artificial, diseñada para aumentar la autonomía y la participación del usuario, transformando el producto en la IA para procesos y calidad.

Esta actualización es el resultado de un proceso integral de innovación técnica y mejora de la experiencia del usuario, lo que refleja el compromiso de la compañía de liderar las transformaciones digitales que definen el futuro de la gestión empresarial.

SoftExpert ha ampliado su ecosistema de clientes y socios estratégicos, apoyando a organizaciones de diversos tamaños y sectores en su camino hacia la digitalización y la excelencia operativa.

Con 12 filiales internacionales, la cartera de clientes de la compañía incluye marcas destacadas como Nauterra, BRF, BairesDev, Midea, Nidec, Chemo, Raízen, MSC, Isuzu y Engie, que representan sectores como alimentos y bebidas, fabricación, ciencias de la vida, tecnología, automoción, energía, entre otros. En 2025, SoftExpert consiguió importantes contratos en los sectores automotriz, químico, farmacéutico y financiero, con un fuerte enfoque en Europa.

Desarrollada sobre Amazon Web Services (AWS), SoftExpert Suite 3.0 combina alto rendimiento, escalabilidad y seguridad con funciones avanzadas de automatización e integración. Esta base tecnológica permite el procesamiento en tiempo real y la evolución continua, apoyando a las empresas que operan en entornos complejos y regulados.

"SoftExpert Suite 3.0 refleja la madurez de una trayectoria basada en la innovación, la colaboración y la presencia global. Más que una nueva versión, representa una nueva forma de pensar la gestión, más integrada, inteligente y centrada en la experiencia del usuario", afirmó Josiani Silveira, consejero delegado de SoftExpert.

El proyecto involucró a más de 200 profesionales de ingeniería, diseño y experiencia del cliente. Las mejoras incluyen mayor seguridad, informes integrados, formularios inteligentes y una arquitectura más intuitiva que ofrece mayor autonomía a los usuarios y simplifica la adopción del sistema en empresas con diferentes niveles de madurez digital.

Con una red de más de 3.000 clientes y 3 millones de usuarios en todo el mundo, SoftExpert consolida su posición como uno de los principales proveedores globales de soluciones corporativas integradas.

"Europa es un mercado altamente estratégico para nosotros debido a su diversidad, rápido crecimiento y alto potencial de innovación", añadió Ricardo Lepper, fundador de SoftExpert.

