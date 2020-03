COMUNICADO: SoftIron recauda 34 millones de dólares en fondos de la serie B para la expansión global de su actividad empresarial

SoftIron recauda 34 millones de dólares en fondos de la serie B para la expansión global del negocio de aparatos para centros de datos empresariales construidos para ese fin.

Nuevo capital para acelerar la expansión global de SoftIron, apoyar la ingeniería de productos, fortalecer el liderazgo y ampliar los canales de ventas

LONDRES, 25 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- SoftIron Ltd., el líder en aparatos de centros de datos de rendimiento optimizado, ha anunciado hoy que ha asegurado 34 millones de dólares en fondos de capital de la Serie B de sus actuales inversores. SoftIron utilizará la financiación para expandir su presencia a través de América del Norte, Europa y la región del APAC con un crecimiento planificado en ventas, marketing de productos y soporte. Además, la financiación reforzará las iniciativas de ingeniería para construir su cartera de aparatos de centros de datos basados en las principales soluciones de software de código abierto.

SoftIron® crea dispositivos específicos para cada tarea para soluciones de centros de datos a escala, ofreciendo un rendimiento líder en la industria a través de métricas que incluyen densidad, eficiencia, capacidad, velocidad y emisión de calor. Su hardware se ha diseñado, desarrollado y ensamblado en California y se ha construido a propósito para optimizar el rendimiento del mejor software de código abierto de su clase para los centros de datos de hiperescala y PYMES de hoy en día. Los cofundadores Phil Straw, Mark Chen y Norman Fraser se propusieron irrumpir en el sector del almacenamiento y desafiar las soluciones de los proveedores de almacenamiento heredados con su cartera de almacenamiento definida por software HyperDrive®, que se construyó a medida para ofrecer un rendimiento óptimo de Ceph. Desde entonces, la compañía ha ampliado su oferta para abordar todo el espectro de requisitos de los centros de datos, más recientemente con la adición de HyperSwitch(TM), un conmutador de última generación de máximo nivel construido para maximizar el rendimiento y la flexibilidad de SONiC. Debido a que SoftIron tiene la propiedad completa e íntegra, de todo el proceso de diseño y fabricación, es el único proveedor capaz de reclamar la procedencia auditable de sus productos, lo que significa una transparencia total del 100 % sobre la integridad de su hardware y software.

"Lo más emocionante para nosotros es la realización de nuestra visión original de forma holística para abordar las necesidades de cada aspecto del centro de datos de hoy en día", afirmó Phil Straw, CEO de SoftIron. "No teníamos nada que perder cuando empezamos, así que hicimos lo impensable y construimos nuestros aparatos desde cero para abordar lo que vimos como la nueva normalidad: un centro de datos flexible, adaptable, de código abierto y definido por software. Me enorgullece decir que ahora estamos bien encaminados para ser una compañía de computación de espectro completo. Ya no solo estamos construyendo un dispositivo de almacenamiento, sino que estamos ofreciendo una solución integral coherente que creo que revolucionará el centro de datos empresarial. Junto con nuestro hardware auditable y la promesa de "Procedencia Segura", estamos bien posicionados para llevar nuestra actividad empresarial al siguiente nivel".

"Hemos pasado los últimos años volando por debajo el radar, perfeccionando nuestra visión y trabajando duro para conseguirlo a través de auténticas victorias tecnológicas de vanguardia", afirmó Harry Richardson, Científico Jefe de SoftIron. "Ahora ser capaces de llevar el resultado al mercado a escala es un tremendo reconocimiento para el equipo y para nuestra visión de distribuir un hardware hecho a medida que maximice la flexibilidad y el poder de las soluciones definidas por el software de código abierto. Tenemos algunas cosas verdaderamente grandiosas guardadas para las organizaciones que buscan aprovechar el código abierto y hacer la transición de su misión de computación crítica alejándolo de la dependencia de un vendedor propietario".

Recientemente, SoftIron anunció la presentación de HyperSwitch(TM), una línea de conmutadores de red de alta gama de última generación, construidos para maximizar el rendimiento y la flexibilidad del SONiC (Software for Open Networking in the Cloud), un sistema operativo de red de código abierto desarrollado por Microsoft para la ampliación del rendimiento de las redes.

SoftIron® es líder mundial en dispositivos para tareas específicas para soluciones de centros de datos a escala. Su hardware superior, construido para este fin, se ha diseñado, desarrollado y ensamblado en California, y es el único fabricante que ofrece una procedencia auditable. La cartera de almacenamiento empresarial definida por el software HyperDrive® de SoftIron funciona a velocidad de cable y está diseñado a medida para optimizar Ceph. HyperSwitch(TM) es su línea de conmutadores de última generación, de alta gama, construidos para maximizar el rendimiento y la flexibilidad de SONiC. HyperCast(TM) es su solución de transcodificación de alta densidad simultánea de 4K, para una entrega multipantalla y multiformato. SoftIron posibilita un mayor valor comercial para las empresas proporcionando los mejores productos de su clase, libres de bloqueo de software y hardware. Para obtener más información, visite www.SoftIron.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2759282-1&h=263392523&u=...].

