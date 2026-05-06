SOFTSWISS lanza Tech Race Summit 2026 para abordar los desafíos de la infraestructura de alta carga

(Información remitida por la empresa firmante)

GZIRA, Malta, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS lanza Tech Race Summit 2026 , una nueva conferencia sobre tecnologías de alto rendimiento dedicada a resolver los desafíos de ingeniería e infraestructura en la industria del iGaming. El evento tendrá lugar el 10 de septiembre de 2026 en Varsovia, Polonia. Entre los ponentes confirmados se encuentran representantes de Amazon, Gcore y Fastly, junto con líderes tecnológicos del iGaming y otros sectores de alto rendimiento.

Esta cumbre responde a una clara carencia en el panorama actual de conferencias. A medida que la industria del iGaming se vuelve más compleja, sus necesidades de infraestructura se asemejan cada vez más a las de otros sectores de alto volumen. Sin embargo, la mayoría de los eventos de la industria siguen orientados al desarrollo de negocios y al networking comercial. Los ingenieros, directores de tecnología, líderes de producto y responsables de la toma de decisiones tecnológicas que realmente construyen y gestionan estos sistemas no han tenido un foro específico para el debate técnico en profundidad, la comparación de enfoques y el aprendizaje de colegas que enfrentan las mismas presiones desde diferentes perspectivas. Tech Race Summit es ese espacio.

La cumbre se estructura en torno a mesas redondas intersectoriales. Estas sesiones sitúan el intercambio de conocimientos en el centro de la agenda, reuniendo a líderes de la tecnología de iGaming y especialistas de campos como fintech, ciberseguridad, computación en la nube y otros.

La industria del iGaming ha alcanzado un nivel de complejidad técnica que exige un debate propio y una comunidad propia, afirmó Sergey Kastukevich, director de tecnología de SOFTSWISS. Lo que escuchábamos constantemente de los CTO, ingenieros y líderes tecnológicos de toda la industria era que buscaban un espacio para profundizar: debates reales sobre arquitectura, análisis retrospectivos honestos y el conocimiento adquirido con esfuerzo por personas que resuelven problemas similares a gran escala. Ese espacio no existía, así que lo creamos.

La cumbre contará con tres itinerarios: el Itinerario Principal, el Itinerario de Ingeniería y el Itinerario VIP, que abarcan desde ponencias magistrales y paneles abiertos hasta mesas redondas en grupos reducidos y sesiones exclusivas para responsables de la toma de decisiones. Las sesiones abarcan la arquitectura de sistemas de alta carga, la implementación de IA a gran escala, la ciberseguridad, la infraestructura en la nube y en el borde, la estrategia de plataformas y las decisiones tecnológicas que están dando forma al mundo actual.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en la página web de Tech Race Summit.

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa tecnológica global que, desde el año 2009, ofrece soluciones de software galardonadas para el sector del iGaming. Con el respaldo de un equipo de más de 2.000 expertos, SOFTSWISS presta servicios a más de 1.000 marcas globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970211/SOFTSWISS.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866432/5947419/SOFTSWISS_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/softswiss-lanza-tech-race-summit-2026-para-abordar-los-desafios-de-la-infraestructura-de-alta-carga-302763946.html