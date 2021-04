Software DELSOL y Admiral Seguros, mejores empresas para trabajar en España

Great Place To Work® anuncia los Mejores Lugares para Trabajar en España. Salesforce, RASTREATOR.COM y Lilly S.A. reciben reconocimientos especiales en Better for Business, Better for People y Better for the World, respectivamente. REALE SEGUROS recibe el premio especial "Gestion Covid19". Jesús Moya, CEO de SIDN Digital Thinking, nombrado Mejor Directivo Best Workplaces del año. Isabel Arribas, Head of Employee Experience/COOLture de Admiral Seguros, Mejor Embajadora Great Place to Work

Admiral Seguros (en la categoría de +500 empleados) y Software DELSOL (en la de 50 a 500) son las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2021. Así lo ha reconocido Great Place To Work®, consultora líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar, que ha publicado la 19º edición del Ranking Best Workplaces España. Este premio condecora anualmente a las empresas como lugares de trabajo ejemplares, basándose en la percepción de los empleados y en las buenas prácticas y políticas de cultura organizacional. Para la edición de 2021, Great Place To Work® analizó 253 compañías de diferentes tamaños y sectores y la opinión de 285.514 trabajadores.



Además, la consultora ha entregado seis distinciones especiales que premian la excelencia de las empresas que generan un impacto en el negocio, las personas y la sociedad. Así como el reconocimiento a la Mejor “Gestión Covid19”, “Mejor Directivo Best Workplaces 2021” y “Mejor Embajadora Great Place to Work”.



• Para ser reconocidas como Better for Business, las empresas premiadas inspiran a sus empleados a vivir la visión, la misión y los valores de la compañía. Son excelentes a la hora de gestionar el negocio y las personas. Este año, el premio lo ha recibido Salesforce, proveedor nº1 en CRM.



• Ser una empresa Better for People implica una excelente gestión del personal, tanto como empleados como personas. Estas organizaciones priorizan trabajar en equipo, colaborar con los demás y la conciliación laboral. El comparador online RASTREATOR.COM ha recibido este premio especial.



• El premio Better for the World lo reciben las compañías preocupadas por la sociedad, por su entorno y por ser un referente en este mundo. En esta categoría, se valora tanto el orgullo individual de los empleados al pertenecer a esta marca, como el orgullo de empresa por generar un valor para la sociedad. Este año, la organización premiada ha sido la empresa farmacéutica Lilly S.A.



• El premio especial Gestión Covid 19 reconoce las políticas y prácticas de apoyo a los empleados puestas en marcha durante la pandemia. En áreas como: apoyo emocional, comunicación, capacitación, cuidado a personas y familias, salud y compensación. La empresa premiada ha sido la aseguradora REALE SEGUROS.



• El/la Mejor Directivo/a Best Workplaces es aquella persona que lidera un Gran Lugar para Trabajar, pero que también se preocupa por su gente, inspira a sus colaboradores y vela por el funcionamiento del negocio. Jesús Moya, CEO SIDN Digital Thinking, recibe este premio en 2021.



• El/la Mejor Embajador/a Great Place to Work es aquella persona, líder de opinión, que apuesta y cree en el modelo Great Place to Work, y que utiliza su posición cercana para prescribir este modelo y sus bondades. En 2021 este premio recae en Isabel Arribas, Head of Employee Experience/COOLture de Admiral Seguros.



“En un año tan complejo, estamos muy orgullosos del trabajo y el esfuerzo que han realizado las compañías del Ranking por hacer crecer sus negocios, con los empleados en el centro de su estrategia. En esta situación global sin precedentes, estas organizaciones han demostrado un liderazgo responsable, valores con sentido y una cultura en la que todos los empleados confían en la organización. Explica Nicolás Ramilo, Director General de Great Place to Work® en España. Los Best Workplaces 2021 representan el espejo donde mirarse para conseguir una cultura empresarial de éxito que genera negocio y contribuye a crear una sociedad mejor”.





Contacto

Nombre contacto: Sonia de Mier

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 697 186 480



Videos

http://www.youtube.com/watch?v=4dOo7amEmpM