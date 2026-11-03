Sofwave refuerza su presencia en España y Portugal con Optimedic como principal distribuidor

Sofwave en un encuentro profesional - Sofwave

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza busca acercar su tecnología de ultrasonidos a más clínicas y acompañar a los profesionales en su incorporación a la práctica clínica

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- El interés por los tratamientos estéticos de soluciones que combinen innovación tecnológica, eficacia y naturalidad continúa creciendo. En línea con esta tendencia, Sofwave, compañía especializada en tecnologías avanzadas para el rejuvenecimiento facial no invasivo, da un paso en su estrategia de crecimiento en España con la incorporación de Optimedic como su principal distribuidor en el mercado nacional.



Desde su llegada al mercado español, Sofwave ha avanzado en el sector de la medicina estética, despertando el interés de profesionales que apuestan por tratamientos no quirúrgicos y orientados a mejorar la calidad de la piel de forma natural.



Actualmente, su tecnología ya está presente en centros y clínicas de referencia como Maribel Yébenes, en Madrid; la Dra. Helena Delso, en Zaragoza; la Dra. Virginia Benítez, en Marbella; y el Dr. Vilella, en Soria, entre otros profesionales, considerados de élite en su sector.



Una alianza estratégica para acercar la innovación a más profesionales

La colaboración se apoya en la experiencia comercial y el conocimiento del sector de Optimedic para facilitar el acceso de nuevos centros y consultas especializadas a la tecnología de Sofwave.



"Acercar una tecnología a las clínicas exige comprender sus necesidades y acompañar a los profesionales en su incorporación a la práctica diaria. Con Sofwave queremos impulsar una relación cercana y duradera, en la que la innovación vaya de la mano del criterio médico y de una información rigurosa para los pacientes. Esta alianza representa una oportunidad para seguir avanzando en una medicina estética que respete la naturalidad de cada rostro", señala Carolina Gay Sorrius, fundadora y directora general de Optimedic.



Un sector que busca resultados naturales

Según el informe de percepción de la medicina estética presentado por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) en abril de 2026 y elaborado por Sigma Dos, el 46 % de la población española se ha realizado algún tratamiento de estética. Más del 70 % identifica entre los objetivos la mejora integral de la salud, incluida la dimensión física y la autoestima, y el envejecimiento controlado.



Ultrasonidos para el rejuvenecimiento no invasivo

Sofwave utiliza un sistema de ultrasonidos de haces paralelos sincronizados, denominado SUPERB™, diseñado para actuar de forma controlada sobre la dermis media. Según la compañía, la energía ultrasónica favorece los mecanismos de reparación y remodelación de la piel, la producción de colágeno y elastina y los procesos asociados a la renovación del ácido hialurónico.



La compañía señala que cuenta con estudios clínicos publicados y autorizaciones regulatorias internacionales para indicaciones específicas. La comunicación de estos usos debe ajustarse a la documentación y las indicaciones aplicables en cada mercado.



El impulso para el crecimiento de Sofwave

En junio Sofwave participó en el 58.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) y en el XXXV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica (SECOP). La compañía participó en septiembre en el Congreso Europeo de Oculoplastia y en el Congreso Portugués de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética en Estoril, Portugal.



La próxima cita será el AECEP Meeting 2026 del 19 al 21 de noviembre en Madrid, donde Optimedic estará presente con Sofwave.

Contacto

Nombre contacto: Cristina Ruiz

Descripción contacto: Sofwave

Teléfono de contacto: 966 449 044



