COMUNICADO: Sojern disponibiliza el acceso a su plataforma de marketing digital mediante suscripción a hoteles de todos los tamaños

Publicado 09/01/2020 12:32:45 CET

- Ya está disponible mediante suscripción la plataforma de marketing digital de Sojern, desarrollada para reducir la dependencia en las OTA que experimentan los hoteles de todos los tamaños

Prestando servicio a más de 10.000 clientes de 140 países, Sojern les ofrece a los hoteles acceso en directo a información de viaje y soluciones integrales de medios digitales

SAN FRANCISCO, 9 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Sojern [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685443-1&h=1103863041&u...], un proveedor líder en soluciones de marketing digital que da servicio a 10.000 clientes de más de 140 países, ha anunciado hoy que ofrecerá sus soluciones de marketing digital mediante suscripción tanto a hoteles independientes como a establecimientos de cadenas hoteleras. Una versión de la misma solución por comisión ha sido popular entre los clientes del sector hotelero de Sojern desde hace tiempo.

https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg]

Con este nuevo paquete, la misma tecnología de nivel empresarial desarrollada para fomentar las campañas de marketing para las mayores marcas de viajes del mundo se encuentra disponible para hoteles más pequeños por un menor precio, y todo en una plataforma. La solución de marketing digital de Sojern se ofrece como una alternativa directa a los acuerdos de distribución de un hotel con las agencias de viajes en línea (OTA, por sus siglas en inglés), y ofrece publicidad muy personalizada para los clientes por medio de múltiples dispositivos y canales digitales, como Facebook e Instagram, anuncios en vídeo y gráficos, así como mediante búsquedas. De esta forma, los anuncios y el contenido segmentado llevan a los consumidores potenciales al sitio web del hotel para reservar directamente.

La mayor parte de los hoteleros no tiene acceso a los mismos recursos que las principales marcas. Muchos también carecen del tiempo y la experiencia que se requiere para gestionar múltiples proveedores de forma que puedan encontrar una combinación integral de medios digitales que les permita llegar a los clientes en línea. Sojern les ofrece a los hoteles una forma de gestionar fácilmente sofisticadas campañas de marketing digital a través de múltiples canales con el fin de llegar a los viajeros en el preciso momento en que estén planeando y reservando un viaje, proporcionándoles acceso a los datos del viajero en directo, así como a todos los principales canales de publicidad digital. Y ahora, por primerísima vez, puede acceder a esta plataforma como mejor le convenga: por comisión o mediante suscripción.

El marketing en línea se ha vuelto complicado y laborioso y, por este motivo, el sector depende cada vez más de agencias de viajes en línea (OTA) para conseguir ocupar las habitaciones, lo que a menudo implica elevadas comisiones y la ausencia de una relación directa con el cliente. La plataforma de Sojern identifica a los viajeros del mercado y utiliza la publicidad para impulsar las reservas directas, así como para aumentar el tráfico en el propio sitio web del hotel, a la par que fomenta las relaciones directas entre el cliente y el hotel. Sojern automatiza la gestión y la optimización de las campañas, de forma que los hoteles dejen de centrarse en la complejidad del marketing digital para poner el foco en su máxima prioridad: la experiencia del huésped. Otras ventajas del programa son, entre muchas, las creatividades publicitarias gratuitas, las pruebas creativas A/B, los servicios de traducción, y el conocimiento de la competencia y del mercado local.

Desarrollado en un primer momento para las principales marcas hoteleras del mundo, ahora Sojern ofrece sus soluciones de marketing digital a hoteles independientes y establecimientos de cadenas hoteleras de dos maneras diferentes, pero sustentadas de igual modo por la ciencia de datos patentada en combinación con un analista de satisfacción del cliente especializado: Pick Your Plan(TM) mediante suscripción, o Pay On The Stay(TM), por comisión.

"Hoy en día, para un hotel, es más fácil y más barato que nunca crear un sitio web y aceptar reservas en línea y, sin embargo, atraer a viajeros del mercado cualificados a su sitio web supone un desafío constante. ¿Qué hotelero posee el tiempo, el presupuesto o la experiencia que se necesita para dominar las técnicas de marketing en buscadores, Facebook, Instagram, en publicidad display, de vídeo, en el móvil, nativa, así como el próximo gran avance, y especialmente cuando se compite con los presupuestos publicitarios multimillonarios de las OTA?", declaró el Sr. Kurt Weinsheimer, director de Soluciones de Sojern. "Sojern lleva desde 2007 observando el comportamiento de los viajeros en la web móvil y digital, así como ofreciendo soluciones a las principales marcas de viajes del planeta para que aumenten su cuota de reservas directas y para que cumplan sus indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés). Nos percatamos de que existía una posibilidad de convertir esta experiencia en soluciones simples para aquellos hoteleros con menores presupuestos que no querían asumir el riesgo de un modelo de pedido de inserción en medios tradicional".

Para obtener más información acerca de las soluciones de marketing digital de Sojern para hoteles independientes y cadenas, visite www.sojern.com/hotel-marketing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685443-1&h=3519609452&u...].

Acerca de SojernLas soluciones de marketing digital para el sector de los viajes de Sojern [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685443-1&h=1103863041&u...] se desarrollan tomando como base más de una década de experiencia analizando el proceso de compra completo del viajero. La empresa transporta a los viajeros desde sus sueños al destino activando soluciones de marca multicanal y de desempeño en la plataforma Sojern Traveler para más de 10.000 clientes de todo el mundo. Reconocida como una de las empresas de la lista Technology Fast 500 de Deloitte durante seis años consecutivos, Sojern tiene su sede en San Francisco, y cuenta con 600 empleados que trabajan desde Berlín, Dubái, Dublín, Hong Kong, Estambul, Londres, Ciudad de México, Nueva York, Omaha, París, São Paulo, Singapur y Sídney.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685443-1&h=1415468501&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Europa, Oriente Medio y África: Susie Bindman, 9 Ene. (0) - 7725 854 992, susie.bindman@sojern.com

Sitio Web: http://www.sojern.com/