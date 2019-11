COMUNICADO: Sol crea el primer bar donde el sol nunca se pone

Publicado 25/10/2019 13:19:25 CET

LONDRES, 25 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Para traer de regreso al sol este otoño, Sol ha inaugurado el primer bar del Reino Unido donde el sol nunca se pone([1]). Tras descubrir que se estima que dos terceras partes (64%) de la población([2]) del Reino Unido reciben no más de una hora de luz solar al día en el invierno y que una de cada cinco personas tiene niveles bajos de vitamina de D([3]), The Sol Bar reconecta a los residentes urbanos con la energía positiva y la sensación de estar al sol cuando no hay sol alguno.

Coincidiendo con el retraso de reloj de una hora, el bar prolonga el tiempo de verano con lámparas SAD especializadas que proporcionan la cantidad óptima de luz solar al día, estimulando la liberación de serotonina y proporcionando los beneficios de vitamina D que brinda el sol, todo esto acompañado por los aromas, los sonidos y la brisa cálida del aire veraniego.

Sol encargó a Markettiers una investigación en todo el Reino Unido que puso al descubierto las percepciones de las personas acerca de la forma en que el sol impacta sus vidas.

-- Pasar más de 30 minutos en el bar es un tiempo mayor del que el 45% de los trabajadores de oficinas([4]) dicen que pasan bajo la luz solar durante el invierno. Esto contrasta con el 82% de las personas que están de acuerdo con que recibir diariamente una cantidad adecuada de luz solar es importante para mantenerlos saludables y con el 78% que dice que está de acuerdo con que esto es fundamental para tener un mejor estado de ánimo -- Más de la mitad (56%) de las personas están de acuerdo con que la falta de sol les deja con baja energía, seguido por el 49% quienes dicen que esto les hace sentirse tristes -- La falta de luz solar parece ser un problema tan serio para las personas encuestadas que más de una de cada cinco (21%) dijeron que, si se fueran a mudar al extranjero, un mejor clima sería el factor más influyente al seleccionar el nuevo país

Alexander Drake, gerente senior de marca, Sol, comentó: "Nuestra investigación encontró que las personas en el Reino Unido no reciben suficiente sol y como Sol se trata sobre la energía positiva del sol, queríamos crear un bar fantástico que trajera esto a la vida. The Sol Bar es un espacio único que apela a todos los sentidos y alienta a los británicos a acoger con los brazos abiertos los brillantes beneficios del sol, incluso cuando no hay sol, vigorizándolos con una ducha de luz solar a medida que el otoño se asienta".

