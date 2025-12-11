Solace y NetComm comercializan el primer CPE 5G montado en ventana con alimentación inalámbrica del mundo

AurusLINK (CNW Group/Solace Power) - SOLACE POWER/PR NEWSWIRE

MOUNT PEARL, NL y SÍDNEY, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Solace Power Inc. ("Solace") y NetComm Wireless ("NetComm") anunciaron hoy una alianza estratégica para desarrollar y comercializar conjuntamente el primer equipo local de cliente (CPE) 5G para exteriores, con alimentación inalámbrica y montaje en ventana. Esta alianza ofrece un rendimiento 5G de alta calidad para exteriores en un formato autoinstalable, y las evaluaciones por parte de los operadores comenzarán en 2026.

Reducir la brecha entre el rendimiento y la simplicidad

Los operadores se enfrentan actualmente a un importante compromiso en las implementaciones de acceso inalámbrico fijo (FWA). Si bien los CPE para exteriores ofrecen una calidad de señal superior, tradicionalmente requieren perforación, cableado externo y costosas visitas de técnicos. Por el contrario, las unidades de autoinstalación para interiores son más fáciles de implementar, pero presentan un rendimiento inconsistente debido a la distribución de las viviendas y los materiales de construcción modernos. En concreto, los recubrimientos de baja emisividad, ahora comunes en ventanas residenciales, pueden reducir el rendimiento del 5G en interiores hasta en un 50 %.

"Los operadores buscan una forma sencilla y escalable de implementar FWA en exteriores sin el coste ni la demora de una instalación profesional. Junto con NetComm, ofrecemos precisamente eso", afirmó Neil Chaulk, consejero delegado de Solace Power. "Esta colaboración acelera el camino hacia implementaciones comerciales que ayudan a aliviar las limitaciones de capacidad de red a las que se enfrentan actualmente los operadores".

Una auténtica solución de autoinstalación para exteriores

La solución conjunta integra el módulo de alimentación inalámbrica a través del cristal (PTG) de Solace con la plataforma CPE AurusLINK de última generación de NetComm. Esta arquitectura permite que el dispositivo se monte directamente en una ventana y se alimente de forma inalámbrica a través del cristal, eliminando la necesidad de orificios y cables.

Al eliminar el cable de alimentación físico, la solución supera la barrera final para una verdadera implementación de 5G autoinstalable en exteriores. Esto permite a los operadores ofrecer la simplicidad de una instalación en interiores, a la vez que aprovechan la eficiencia de la red y la calidad de la señal de una radio exterior.

Energía inteligente para una implementación global

El dispositivo cuenta con capacidades inteligentes de transferencia de energía, diseñadas para funcionar en una amplia gama de tipos de vivienda a nivel mundial. El sistema permite un único diseño de CPE compatible con aproximadamente el 98 % de las ventanas residenciales a nivel mundial. La plataforma AurusLINK optimiza dinámicamente la transferencia de energía, adaptándose inteligentemente a ventanas de baja emisividad de uno, dos o tres paneles de diferentes espesores.

"El objetivo de habilitar CPE para exteriores sin cables ha sido una prioridad desde hace tiempo para NetComm. Hemos explorado esta opción durante muchos años a la espera de encontrar la tecnología adecuada que la hiciera viable a gran escala", afirmó Adrian Macarthur-King, consejero delegado de NetComm. "Con los últimos avances de Solace en alimentación inalámbrica a través del cristal, ahora podemos integrar esta capacidad en nuestro CPE FWA de próxima generación de forma rentable, a la vez que ofrecemos una experiencia fiable e intuitiva a los usuarios finales".

Disponibilidad

La colaboración Solace–NetComm lleva este concepto de la demostración técnica al desarrollo comercial, brindando a los operadores un proceso de evaluación confiable a lo largo de 2026. El CPE 5G, con alimentación inalámbrica y montaje en ventana, estará disponible para los operadores para evaluaciones técnicas y pruebas de concepto tempranas a lo largo de 2026.

La solución conjunta se presentará en el MWC Barcelona 2026, en el stand de NetComm (5F85). Los operadores interesados en participar en las pruebas pueden contactar con Solace o NetComm para obtener más información. Solace presentará los últimos avances en energía inalámbrica, tanto para la industria de las telecomunicaciones como para la automoción, en el CES 2026, en el stand de Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) (LVCC, West Hall, Stand 4339), socio estratégico de Solace en el sector automotriz desde 2024.

Acerca de NetComm Wireless

NetComm Wireless es una empresa tecnológica australiana que diseña y fabrica soluciones innovadoras de banda ancha fija inalámbrica, de fibra óptica y Wi-Fi 7, utilizadas por más de 50 proveedores de servicios de comunicaciones en todo el mundo. Fundada en 1982, NetComm es el proveedor de dispositivos FWA 3GPP con mayor trayectoria, con un legado de innovaciones en la industria, incluyendo el primer CPE HSPA del mundo, el primer CPE LTE para exteriores y un CPE mmWave de 360 grados. Con un legado de innovación e ingeniería robusta, las soluciones de NetComm se implementan en algunos de los entornos más desafiantes del mundo.

Para noticias y actualizaciones de NetComm, visite www.netcomm.com/news.

NetComm es una filial de propiedad total de Zhone Technologies Inc. Para conocer más detalles, visite www.zhone.com/company/news.

Acerca de Solace Power

Solace Power Inc. empodera a los innovadores para que rompan con las limitaciones de los sistemas cableados al ofrecer soluciones inteligentes de energía y datos inalámbricas. Su tecnología patentada permite aplicaciones revolucionarias en los sectores aeroespacial y de defensa, automotriz, automatización industrial y telecomunicaciones, redefiniendo las posibilidades de estos sectores. Con sede en Mount Pearl, Terranova y Labrador, el equipo de Solace se nutre de ideas audaces, trabajo en equipo y una cultura que fomenta la excelencia a través de la diversidad. Reconocida por su innovación e impacto, la empresa ha recibido galardones como el Premio a la Excelencia en el Desempeño Nivel Plata de Boeing, la lista Technology Fast 50™/Companies-to-Watch de Deloitte y los premios a las Mejores Empresas para Trabajar en el Atlántico de Canadá 2024 y 2025.

Para conocer más detalles, visite www.solace.ca

Contacto de prensa: Cong Huynh, cong.huynh@netcomm.com; Contacto de prensa: Dulanjalee Iluksooriya, dulanjalee.iluksooriya@solace.ca

