Solar N Plus obtiene un pedido único de suministro de 500 MW en el extranjero

CHUZHOU, China, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), un fabricante líder de células y módulos solares, ha firmado un acuerdo histórico para suministrar 500 MW de productos solares de tipo N de alta eficiencia al mercado extranjero. Este acuerdo histórico impulsa significativamente la expansión global de Solar N Plus y fortalece aún más su presencia en la industria de las energías renovables.

Solar N Plus se especializa en tecnología de tipo N, y sus células y módulos solares de tipo N desarrollados por ellos mismos ofrecen ventajas clave, como una mayor eficiencia de conversión, un coeficiente de temperatura más bajo, una resistencia superior a LID y PID y menores pérdidas por encapsulación. Estos beneficios garantizan una fiabilidad a largo plazo y un mejor rendimiento energético, lo que impulsa el crecimiento de la industria fotovoltaica local y acelera la transición a la energía limpia.

"Estamos encantados de asociarnos con colaboradores locales destacados para ofrecer productos fotovoltaicos de vanguardia que aceleren el progreso tecnológico", afirmó Ashley Wang, vicepresidente de Solar N Plus. "Como líder en tecnología fotovoltaica, Solar N Plus se ha ganado el reconocimiento mundial por su excelencia en calidad de productos, eficiencia, escala de producción y capacidades de I+D".

Aprovechando su experiencia tecnológica y su compromiso con la innovación, Solar N Plus continúa liderando el sector de la energía renovable, ofreciendo soluciones fotovoltaicas fiables y sostenibles que satisfacen las demandas de un mercado global en rápida evolución.

Acerca de Solar N Plus

Solar N Plus es un fabricante fotovoltaico integrado verticalmente, especializado en tecnología de tipo N. La cartera de productos de la empresa incluye células solares, módulos, desarrollo de centrales eléctricas y soluciones de energía inteligente. Con una sólida presencia en el mercado en más de 40 países y regiones, Solar N Plus está comprometida con la innovación y la satisfacción del cliente en el sector de las energías renovables.

