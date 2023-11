Solar Solutions Düsseldorf 2023: Hiconics Brings Accountable Residential Power Supply Solutions for Off-Grid and Outage Users.

- Solar Solutions Düsseldorf 2023: Hiconics ofrece soluciones responsables de suministro de energía residencial para usuarios fuera de la red y con cortes

DUSSELDORF, Alemania, 29 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-Energy Drive Technology ("Hiconics", SHE300048), una marca de energía verde de Midea Industrial Technology, está preparada para generar un impacto significativo en el próximo evento Solar Solutions Düsseldorf 2023, que tendrá lugar del 29 al 30 de noviembre, mostrará su última solución de almacenamiento de energía residencial de las reconocidas series MINERY y WISDOM, marcando su segunda aparición en la exposición en Alemania.

Las series MINERGY y WISDOM cubren una amplia gama de soluciones de almacenamiento de energía para el hogar, desde monofásicas, trifásicas y una batería integrada todo en uno hasta almacenamiento de energía de tipo dividido, proporcionando un suministro de energía confiable y continuo para aplicaciones fuera de línea para usuarios de la red y afectados por cortes de energía, y estrategias inteligentes de energía verde para usuarios con sistemas fotovoltaicos.

"Hiconics se dedica a convertirse en líder en productos y soluciones de almacenamiento de energía residencial, centrándose en mejorar la seguridad, la comodidad y la inteligencia de los productos", afirmó Dennis Lee, director general de Hiconics Overseas Sales Company.

La serie WISDOM ofrece una capacidad de batería que abarca entre 13,8 y 69 kWh, compatible con un desequilibrio trifásico del 100 % y una salida de desequilibrio monofásico máxima del 30 %. La serie de productos está diseñada con varias características de fiabilidad para garantizar el funcionamiento fiable de la batería, la carga y el sistema de almacenamiento doméstico en general:

La precisión de recolección de corriente de carga y descarga de la interfaz de la batería es de hasta 3 %, lo que la hace compatible con el sistema de batería.

Los armónicos de voltaje y corriente se mantienen dentro del 3 %, lo que lo hace amigable para las cargas domésticas y mejora la seguridad de la carga.

El BMS utiliza chips de grado automotriz y diseño de arquitectura eléctrica para aumentar la seguridad y fiabilidad del sistema.

Además, el producto WISDOM cumple con los estándares de seguridad funcional de nivel B de ASIL y ofrece una precisión de detección de aislamiento de hasta el 2 % para protección de la seguridad personal e incluye un dispositivo de extinción de incendios automático en aerosol incorporado para mayor seguridad.

Hiconics está revolucionando el mercado de soluciones de almacenamiento de energía residencial al ofrecer algo más que "almacenamiento de energía". Están brindando apoyo a la gestión de recursos energéticos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de comodidad y una vida ecológica. Los productos de la serie WISDOM cuentan con una aplicación de gestión de energía que utiliza algoritmos de IA para gestionar el despacho de energía. La aplicación, al calcular varios factores como el entorno, la carga y el suministro de energía, puede ajustar dinámicamente las estrategias energéticas en tiempo real. Personaliza las estrategias de energía del hogar para cada usuario, desde la formulación, implementación y retroalimentación del plan hasta el ajuste inteligente, en función de los objetivos energéticos personalizados del usuario.

La función de monitorización de energía de la aplicación puede realizar el flujo de energía en tiempo real y descargar registros históricos. La gestión de la energía se puede lograr mediante el establecimiento de precios locales de electricidad, situaciones de cambio de carga máxima y ratios de personalización de estrategias de autogeneración y autoconsumo, brindando apoyo a la estrategia energética para los usuarios residenciales. También puede vincular sistemas de energía y electrodomésticos, equipados con la plataforma IFTTT (If This Then That), rompiendo barreras de marca y construyendo un ecosistema energético diverso.

Con la serie WISDOM, la gestión de dispositivos se simplifica durante la fase de instalación. Dependiendo del rol, ya sea administrador comercial o instalador, se pueden establecer permisos. La aplicación Smart Home de Midea permite la configuración rápida de dispositivos que necesitan instalación y depuración de parámetros. La serie es fácil de usar, admite siete idiomas, incluidos inglés y alemán, y ofrece configuración rápida, monitorización de fallos del dispositivo y una alarma en la aplicación.

Fundada en 2003 y cotizada en bolsa en 2010, Hiconics se unió al Grupo Midea en 2020. Como actor fundamental en los esfuerzos de energía verde del Grupo Midea, la empresa tiene una cartera completa que abarca almacenamiento de energía residencial, VFD y centrales fotovoltaicas distribuidas.

