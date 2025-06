Solar360 analiza el autoconsumo solar: tendencia pasajera o clave del futuro energético

(Información remitida por la empresa firmante)

El 2024, volvió a ser un año importante para la consolidación del autoconsumo fotovoltaico. En concreto, se instalaron 1.431 MW (megavatios) de nueva capacidad, de los que el 76% (1.085 MW) procedían del sector industrial y el 24% restante (346 MW) al residencial, según datos del Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltáico de APPA Renovables

Unas cifras que ponen de manifiesto que la apuesta por la energía solar para un uso particular ha madurado y que ya es una fuerza sólida que está cambiando el modelo energético español.



"Las cifras siguen por encima de los niveles de 2021, lo que demuestra que el autoconsumo no es una moda pasajera, sino una solución energética cada vez más consolidada", se señala en el propio informe de APPA Renovables. Por su parte, desde Solar360, la joint venture de Telefónica España y Repsol, dedicada al autoconsumo, ponen de relieve que "el autoconsumo representa un cambio estructural en la forma en la que generamos y consumimos energía". Además, recalca que el sector "ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, muchas personas y empresas están concienciadas y eligen esta tecnología como una forma eficaz de reducir sus costes energéticos y contribuir a la sostenibilidad del planeta".



Las explicaciones desde el sector, además, se corroboran si se miran los datos nacionales a nivel agregado. En concreto, la generación a través del autoconsumo creció un 27,3% en 2024, hasta los 9.243 GWh, según el informe de APPA. Un incremento que refleja la transformación en la forma en que los ciudadanos y las empresas entienden la energía: más descentralizada, más limpia y más eficiente.



Otro aspecto importante de por qué el autoconsumo no es una moda radica en su brillante futuro como alternativa barata, lo que es un aliciente para que más empresas y particulares apoyen su adopción. "La clave radica en los avances tecnológicos que han hecho que los sistemas solares sean más accesibles, eficientes y rentables. El autoconsumo se ha consolidado como una opción rentable", apuntan desde Solar360. Por su parte, desde el informe de APPA se pone de manifiesto que la bajada de costes que se espera que continúe en el sector hará que "los proyectos sean más accesibles, impulsando la competitividad del sector a medio plazo".



"El autoconsumo reduce la dependencia de la red eléctrica convencional", añaden desde Solar360. La clave de esa independencia reside en los elementos que incorpora cualquier instalación fotovoltaica solar: las placas solares que generan la energía; una batería, de tal forma que te aseguras disponer de energía de reserva; por último, un aparato denominado back up, que hace que la instalación funcione en caso de que haya un corte de luz. Todo ello, además, es más fácil si el cliente cuenta con algunos de los planes que hay en el mercado, como el Plan Inteligente de Solar360, de tal forma que puede automatizar y optimizar la instalación para aprovechar mejor la energía.





