Solar360 desmiente los falsos mitos de la energía solar

Los paneles solares siguen funcionando incluso cuando no hay suficiente luz como los días nublados. Una instalación fotovoltaica puede cubrir el consumo energético de un hogar y su coste no es tan elevado como se piensa, existen opciones de financiación accesibles, como, por ejemplo, el modelo de suscripción de Solar360. Estos son solo algunos de los falsos mitos sobre la energía solar que, desde la firma, que es la joint venture de Repsol y Movistar especializada en el sector, se encargan de desmentir

Madrid, 22 de abril de 2025.- Uno de los mitos más extendidos y que genera mayor preocupación es el rendimiento de los paneles solares en condiciones de poca luz, como en momentos de sombra o días nublados. Sin embargo, a diferencia de la creencia popular, "las instalaciones fotovoltaicas generan electricidad incluso en días nublados", explican desde Solar360. La clave está en la eficiencia de los paneles actuales, que les permite seguir captando energía incluso en momentos en los que la luz solar no es directa. De hecho, estos dispositivos están diseñados para aprovechar la radiación solar difusa, lo que les permite operar en condiciones de baja luminosidad.



Esta mejora en la eficiencia también desmiente otro mito: la supuesta incapacidad de la energía solar para cubrir el consumo energético de una vivienda. "La realidad es otra", afirman desde la compañía. Gracias a su Plan Inteligente Solar360, la compañía ofrece soluciones que permiten abastecer los hogares de manera sostenible y económica.



La clave reside tanto en crear "un diseño optimizado de la instalación y una estimación precisa del consumo", como en la flexibilidad que ofrece su apuesta por el almacenamiento inteligente. En este caso, se consigue gracias a su inversor con IA, que permite que la batería incorporada se adapte al consumo, el propio sistema aprende los hábitos de consumo energético del hogar y las condiciones climáticas, lo que aumenta el rendimiento de la instalación solar.



Además, eso solo es el principio. Se espera que la eficiencia de los paneles solares siga aumentando considerablemente. De hecho, la eficiencia de los paneles solares se ha multiplicado por cuatro desde que aparecieran los primeros hace décadas, pero podría volver a multiplicarse próximamente, gracias a la introducción de nuevos materiales. Estos avances convierten a la energía solar en una fuente cada vez más confiable y desmontan otro mito sobre su viabilidad a largo plazo.



No, la instalación de placas solares no es complicada ni prohibitiva

Además, todas estas mejoras se están logrando sin que ello repercuta en el precio o la complejidad de la instalación. De hecho, ambos factores están reduciéndose significativamente. "Un instalador profesional puede realizar la instalación de forma rápida y segura, adaptándose a las necesidades específicas de cada hogar", aseguran desde Solar360. La empresa cuenta con un equipo de expertos que asesora a los clientes para garantizar el éxito de la instalación desde el primer momento.



A esto se suma la reducción de costes y la disponibilidad de diversas opciones de financiación. Con la continua disminución del precio de los paneles fotovoltaicos, empresas como Solar360 ofrecen soluciones accesibles para que más personas puedan beneficiarse de esta tecnología. Por ejemplo, gracias a su suscripción mensual al Plan Inteligente Solar360, es posible reducir hasta un 50% el coste inicial de las placas solares, con una inversión desde solo 30 euros al mes.



Con estos avances, la energía solar se consolida como una opción eficiente, accesible y sostenible para el futuro energético de los hogares.







