Solar360 destaca la aerotermia como una solución eficiente para la climatización de viviendas

aerotermia soluciones más eficientes - Solar360

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerotermia avanza con paso firme como una de las soluciones más eficientes para la climatización de viviendas. Este sistema, basado en una bomba de calor que capta la energía del aire exterior, permite proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, mientras mantiene un consumo eléctrico reducido y logra un rendimiento superior al de las calderas tradicionales

Aunque su funcionamiento es sencillo, la aerotermia es una tecnología avanzada basada en una bomba de calor formada por cuatro elementos: el compresor, que aumenta la presión del refrigerante; el condensador, donde el gas pasa a líquido; la válvula de expansión, que regula presión y temperatura; y el evaporador, que reinicia el ciclo.



En invierno, la aerotermia permite un rendimiento elevado en calefacción: por cada 1 kWh de electricidad consumida puede generar entre 3 y 5 kWh de energía térmica. Esto es posible porque el sistema aprovecha el calor presente en el aire exterior, incluso a bajas temperaturas, ya que las bombas de calor actuales funcionan de forma eficiente hasta –15 °C. Una vez captado, ese calor se comprime para elevar su temperatura y se transfiere al interior de la vivienda, normalmente mediante suelo radiante o radiadores de baja temperatura.



En verano, el ciclo se invierte y la aerotermia extrae el calor del interior de la casa para expulsarlo al exterior. Su funcionamiento es similar al de un aire acondicionado, aunque en el interior utiliza agua como elemento de distribución en lugar de gas refrigerante.



Aunque la aerotermia funciona gracias a la electricidad, su eficiencia reside en que gran parte de la energía proviene del aire. Un sistema bien dimensionado puede producir hasta 4,5 kW de calor por cada kW de electricidad consumido, lo que supone en torno a un 80% más de eficiencia energética. Este factor la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan reducir costes energéticos sin renunciar al confort térmico.



Además de ser eficiente, la aerotermia está considerada una energía renovable. Su implantación en los hogares tiene un impacto directo en la reducción de la huella de carbono, un aspecto cada vez más valorado por los consumidores y por las políticas públicas enfocadas en la transición ecológica.



La aerotermia crece con fuerza en los últimos años

La combinación de aerotermia con placas solares fotovoltaicas se ha consolidado como una alternativa preferida para reducir el consumo eléctrico doméstico. La integración de ambas tecnologías permite aprovechar simultáneamente la energía del sol y del aire, multiplicando el ahorro y aumentando la autonomía energética de las viviendas.



Asimismo, su implantación se ha vuelto más sencilla. Solar360, joint venture de Repsol y Telefónica España, ofrece soluciones especializadas para diseñar e instalar sistemas de aerotermia adaptados a cada hogar, garantizando un rendimiento óptimo durante todo el año y contribuyendo a una transición energética real y responsable.



En un contexto en el que el respeto al medio ambiente gana protagonismo, la aerotermia se alza como una alternativa sólida, capaz de transformar lo invisible en confort, lo cotidiano en eficiencia y lo natural en bienestar. Por ello, no es solo una solución para climatizar viviendas; es cada vez más una forma de entender la energía del futuro.

Contacto

Nombre contacto: Solar360

Descripción contacto: Solar360

Teléfono de contacto: 911 21 99 00