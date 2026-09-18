Sólido margen EBIT ajustado del 18,8 %, impulsado por un firme crecimiento orgánico de los ingresos del 7,4 %

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ --

El primer semestre de 2026 arrojó un sólido crecimiento de los ingresos del +7,4 % y un margen EBIT ajustado del 18,8 % en CERS:

○ El crecimiento de los ingresos proviene de ambos segmentos: animales de compañía +10,0 % y animales de granja +6,7 %, con una fuerte contribución de nuestras plataformas Supercharge (excl. Thyronorm), que aumentaron alrededor de un +12 % en CERS○ Sólido efecto de volumen/mix de +5,4 %, complementado por un incremento de precios de +2 %○ El margen operativo aumentó 0,5 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2025, impulsado por un efecto mix favorable en el margen bruto, parcialmente compensado por mayores gastos operativos debido a efectos de distribución temporal entre el primer y el segundo semestre.

El beneficio neto consolidado aumentó un 5,9 %, hasta los 87,1 millones de euros.

Deuda neta a junio de 2026 de hasta 196 millones de euros, frente a los 173 millones de euros a diciembre de 2025, impulsada principalmente por la estacionalidad habitual de las necesidades de capital circulante.

Se confirma la previsión para 2026 en el extremo superior del rango : el sólido desempeño logrado en la primera mitad del año nos permite apuntar al extremo superior de nuestro rango inicial de crecimiento de ingresos (del 5,5 % al 7,5 % en CERS) y a un margen de beneficio operativo recurrente ajustado de alrededor del 17 % en CERS

Paul Martingell, consejero delegado, declaró:

"Virbac registró un sólido primer semestre, caracterizado por un crecimiento orgánico del 7,4 % y un margen operativo del 18,8 %, lo que demuestra la capacidad de nuestros equipos para transformar nuestro compromiso con la salud animal en valor tangible. Este desempeño refleja la capacidad de escalabilidad de nuestras plataformas 'Supercharge' y la integración fluida de Thyronorm. Guiados por nuestra estrategia 'Growing Together' 2030, avanzamos según lo previsto para alcanzar nuestros objetivos anuales".

Nota: El EBIT ajustado (antes de amortizaciones) corresponde al 'resultado operativo recurrente antes de la amortización de activos derivados de adquisiciones'.

Contacto para medios: contact@virbac.com

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