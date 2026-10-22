Soliplast; una empresa de pallets de alto desempeño en Latinoamérica - Soliplast

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2026.- Descubriendo cómo los pallets y estibas plásticas de Soliplast optimizan la productividad, la inocuidad y la rentabilidad de tu cadena de suministro en Colombia y en la LATAM.

Soliplast: cómo las buenas decisiones logísticas marcan la diferencia entre competir y quedarse atrás

La eficiencia y la sostenibilidad han convertido la elección del pallet en una decisión estratégica para la cadena de suministro. Soliplast, empresa colombiana especializada en pallets plásticos con más de 30 años de experiencia, ofrece soluciones diseñadas para mejorar la productividad, la seguridad y la rentabilidad logística.

Cada vez más empresas evalúan los pallets no solo por su precio, sino por su impacto en el almacenamiento, el transporte y la continuidad operativa. En la logística 4.0, las soluciones plásticas deben adaptarse a sistemas automatizados, estanterías de alta densidad y vehículos de guiado automático (AGV).

En este contexto, los pallets plásticos industriales de Soliplast responden a las necesidades de la logística moderna en Colombia y Latinoamérica, ayudando a optimizar los procesos y reducir los tiempos de inactividad.

La tendencia también refleja un cambio en los criterios de compra: las empresas consideran el costo total de propiedad (TCO), que incluye productividad, mantenimiento, disponibilidad y riesgos operativos, más allá de la inversión inicial.

Así, la pregunta ya no es cuánto cuesta un pallet, sino qué impacto tiene en el rendimiento y la rentabilidad de toda la operación.

Solplast entiende el impacto del pallet en la logística y la competitividad empresarial

Hoy, el pallet es mucho más que un elemento de almacenamiento y transporte: es clave para la eficiencia logística, la seguridad del personal y la estabilidad de las operaciones.

En Soliplast, las estibas se diseñan para responder a las necesidades de cada industria, considerando factores como la capacidad de carga, la inocuidad, la facilidad de limpieza, la resistencia a la humedad y el desempeño en sistemas de almacenamiento y procesos automatizados.

Frente a las estibas de madera, las plásticas facilitan la limpieza y ayudan a reducir los riesgos asociados a hongos, bacterias y plagas. Así, Soliplast contribuye a fortalecer la bioseguridad, apoyar el cumplimiento de estándares de calidad y mejorar la seguridad y eficiencia de las cadenas de suministro.

Asesoría 360 de Soliplast

Esta visión dio origen a la Asesoría 360 de Soliplast, una metodología que analiza cada operación antes de recomendar una solución. El proceso integra las áreas de ingeniería, producción y comercial para evaluar factores como la industria, la carga, el almacenamiento, los equipos de manipulación y los requisitos de inocuidad.

Más que vender un pallet, el objetivo es ayudar a cada cliente a tomar mejores decisiones logísticas. Para ello, Soliplast ofrece opciones de personalización como marcación permanente, superficies antideslizantes y colores específicos, que mejoran la trazabilidad, la identificación de activos y la seguridad operativa.

“Con nuestra Asesoría 360, comprendemos los retos y necesidades de cada operación para ofrecer soluciones a la medida. Combinamos experiencia técnica, personalización e innovación para responder a los requerimientos reales de nuestros clientes, desarrollando nuevas alternativas de manera conjunta cuando es necesario”.

-Laura Jaimes, directora de Operaciones, Soliplast S.A.

Ingeniería y tecnología al servicio de la operación

Cuando dos pallets parecen iguales, la diferencia está en su diseño, fabricación y rendimiento real. Soliplast, con más de 30 años de experiencia, desarrolla pallets plásticos orientados a mejorar la productividad, reducir riesgos y aumentar la fiabilidad logística.

Uno de sus diferenciales es la tecnología Structural Foam, que permite fabricar pallets resistentes, ligeros y con alta capacidad de carga. A ella se suma la línea Heavy Duty, diseñada para operaciones exigentes que requieren máxima resistencia y estabilidad estructural.

Gracias a su durabilidad y resistencia a impactos y cargas exigentes, estas soluciones pueden reducir las reposiciones y optimizar el retorno de la inversión frente a los pallets tradicionales de madera.

Además, los pallets de Soliplast se someten a ensayos técnicos para validar su comportamiento en distintas condiciones de carga, impacto y almacenamiento. El resultado son soluciones diseñadas para aportar mayor seguridad, menos costes por fallos y fiabilidad durante su vida útil.

Innovar también significa asumir un compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en un factor clave de competitividad. Cada vez más empresas buscan reducir su impacto ambiental sin comprometer la eficiencia y la seguridad de sus operaciones.

En Soliplast, este compromiso se refleja en sus pallets 100 % reciclables, el uso de materiales reciclados y programas como Plan Reposición y Plan Retorno, que fomentan la recuperación y el aprovechamiento responsable de los materiales.

Estas iniciativas impulsan la economía circular, ayudan a optimizar recursos y contribuyen a los objetivos de sostenibilidad de las empresas. Así, Soliplast promueve soluciones que prolongan la vida útil de los materiales y generan valor a lo largo de toda la cadena de suministro.

Elegir un proveedor o elegir un aliado

En un entorno donde la logística es clave para la competitividad, las empresas necesitan más que un proveedor de pallets: un aliado que comprenda sus desafíos y aporte soluciones para mejorar la productividad.

Durante más de tres décadas, Soliplast ha acompañado a empresas en Colombia y mercados internacionales de sectores como alimentos, bebidas, farmacéutico, químico, cosmético, retail y logística, integrando ingeniería, innovación y asesoría técnica.

A través de su Asesoría 360, la validación técnica y la personalización de soluciones, Soliplast ayuda a sus clientes a reducir costos ocultos, optimizar su capacidad instalada y fortalecer la continuidad operativa.

“El verdadero valor de un pallet va más allá de su precio: está en su impacto operativo, financiero y en su potencial para impulsar la economía circular. Acompañar a nuestros clientes en la optimización de sus operaciones logísticas es lo que nos motiva a desarrollar mejores soluciones”.

Laura Jaimes, directora de Operaciones, Soliplast S.A.

Una nueva forma de entender la logística

La competitividad también se construye a partir de decisiones cotidianas que impactan la eficiencia, los costos y la rentabilidad. La elección del pallet es una de ellas: más que un elemento de transporte, es un activo clave para optimizar procesos, fortalecer la seguridad, garantizar la higiene y mejorar el desempeño logístico.

En Soliplast, ayudamos a las empresas a convertir esta decisión en una oportunidad para reducir riesgos, optimizar recursos y generar valor sostenible.

Para las compañías que buscan fortalecer su cadena de suministro en Colombia y la región, nuestras estibas plásticas combinan funcionalidad, seguridad y alto rendimiento, impulsando una operación más eficiente, confiable y rentable.



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