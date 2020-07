- Solis gana el premio "All Quality Matters" por sus inversores en generación de energía solar en comercio e industria

NINGBO, China, 24 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Ginlong Solis recibió el premio "All Quality Matters" gracias a la excelente calidad de sus inversores comerciales "Solis-(25-50)K-5G", que ayudan al comercio y a la industria a generar energía solar fotovoltaica para cubrir parte de su consumo de energía.

La agencia TÜV Rheinland, especializada en certificados y activos técnicos que aseguran la calidad y fiabilidad de varios aspectos de las compañías de nivel mundial, celebró el 30 de junio en Jiangsu, China, la ceremonia de premios del Solar Congress "All Quality Matters" 2020.

Durante la ceremonia, se anunciaron los resultados conseguidos de la eficacia del "Solis photovoltaic inverter for commercial use of 50kW". Esta medida se ha diseñado para verificar los principales indicadores que afectan a la generación de energía del sistema fotovoltaico por medio de los registros de datos de pruebas rigurosos a largo plazo del inversor fotovoltaico, que ha sido reconocido y apoyado por expertos de la industria, autoridades, dueños y fabricantes.

El inversor fotovoltaico Solis-(25-50)K-5G presenta una capacidad de entrada estable, eficacia EU, calidad energética, capacidad de rendimiento y estabilidad térmica. En las pruebas TÜV, el rendimiento general se ganó una puntuación de excelente y el primer puesto como "commercial medium-power photovoltaic inverter", siendo una opción fiable de alta calidad para el sector comercial e industrial.

Este Solar Congress reúne a más de 400 representantes de la industria, expertos y académicos, centrándose en la revolución fotovoltaica en Asia-Pacífico y en los países con la mayor economía mundial.

"Agradecemos a TÜV Rheinland el hecho de haber premiado a Ginlong (Solis), este es el mayor reconocimiento y orgullo para nuestra innovación técnica. Nuestro inversor de serie de cuerdas de tres fases Solis-(25-50)K-5G adopta el diseño 4 MPPT para proporcionar un esquema de configuración más flexible con una tasa de impacto medioambiental más pequeña y una eficacia de generación superior", explicó Lucy lu, ayudante del responsable general de Ginlong (Solis), que se mostró muy emocionado y agradecido.

"Durante muchos años, Solis ha marchado por delante y de la mano de TÜV Rheinland, manteniendo su misión de construir una plataforma de cooperación e intercambio para la industria PV. Y ahora que la industria PV de China ha completado con éxito su actualización, pasando de la 'cantidad' a la 'calidad' y con precios justos e incluso los que llegarán, que serán más bajos. Vamos a seguir promocionando la innovación y avance de las tecnologías fotovoltaicas en China para impulsar el crecimiento continuado de este sector. Este 50kW es testigo de la experiencia profesional de Solis acumulada durante 15 años dentro del campo mundial PV".

