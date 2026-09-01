Solo 25 de 533 cruceros permiten embarcar en Málaga; el reto pendiente del puerto malagueño - Vayacruceros

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 1 de septiembre de 2026.- Cada año, el Puerto de Málaga se llena de algunos de los barcos más llamativos del Mediterráneo, registrando más actividad crucerística que Valencia y Palma, pero proporcionalmente tiene muchos menos embarques. Llegan buques de grandes grupos internacionales, miles de pasajeros pasean por el centro durante unas horas y la imagen de los cruceros forma parte ya del paisaje habitual de la ciudad. Pero hay una pregunta que muchos malagueños se hacen cuando ven esos barcos atracados junto al Palmeral o en la terminal de Levante: si llegan tantos cruceros a Málaga, ¿por qué todavía salen tan pocos desde aquí? Un análisis de Vayacruceros elaborado a partir de la programación pública consultada en los puertos de Barcelona, Valencia, Málaga y Palma muestra precisamente esa diferencia de modelo. En la muestra analizada, Málaga suma 533 registros de actividad de cruceros, es decir cruceros que hacen parada en la ciudad, pero tan solo 25 de ellos tienen permiten embarque de pasajeros. Barcelona, en cambio, alcanza 1.306 registros y 538 embarques; Valencia, 287 y 63; y Palma, 317 y 25. Traducido a porcentaje, la cuota de embarque ronda el 41,2% en Barcelona, el 22% en Valencia, el 7,9% en Palma y apenas el 4,7% en Málaga.

La conclusión no es que Málaga esté fuera del circuito. Ocurre justo lo contrario. Málaga está muy bien posicionada como puerto de escala y como destino para las navieras, pero todavía convierte una parte pequeña de ese tráfico en salidas regulares para el pasajero que comienza aquí su viaje. Es decir, el problema no es de presencia en el mapa, sino de peso real como puerto base.

La infraestructura, al menos sobre el papel, no parece ser el principal cuello de botella. El puerto malagueño dispone de más de 1.300 metros lineales de atraque exclusivo para cruceros, cuatro atraques en la zona de Levante, dos terminales modernas en esa zona y una tercera instalación en el Palmeral de las Sorpresas. Además, la propia Autoridad Portuaria lleva años señalando que el tráfico base es prioritario por el mayor impacto económico que genera sobre la ciudad y su entorno.

La diferencia está más bien en la historia comercial y en la escala del sistema. Barcelona juega con ventaja desde hace años. El Port de Barcelona se define como la base pionera y líder de Europa, opera siete terminales internacionales, puede acoger a más de tres millones de cruceristas al año y recibir simultáneamente diez grandes cruceros. En 2025, además, el 58% de su tráfico de cruceros ya correspondía a pasajeros que embarcaban o desembarcaban allí, no simplemente a visitantes en tránsito.

También pesa la conectividad aérea. Málaga-Costa del Sol vive un momento histórico, con más de 26,7 millones de pasajeros en 2025, pero Barcelona-El Prat cerró ese mismo año con 57,48 millones. Para una naviera, esa diferencia importa: más vuelos, más conexiones internacionales y más capacidad para alimentar barcos de gran tamaño con pasajeros de distintos mercados en una misma rotación semanal.

Valencia ofrece otro ejemplo interesante. Su autoridad portuaria no solo habla de escalas, sino también de interporting, es decir, embarques y desembarques parciales de pasajeros, y lo vincula a un área de captación que incluye Madrid, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía Occidental. Es un mensaje claramente orientado a vender Valencia como punto de inicio, no solo como parada. 

En Málaga sí hay salidas, pero de forma mucho más concentrada. Costa cruceros comercializa cruceros desde Málaga y Royal Caribbean también ofrece salidas desde el puerto malagueño. De hecho, Royal Caribbean utilizó Málaga en junio de 2026 para la travesía exclusiva previa al debut europeo del Legend of the Seas. Aun así, la fotografía general sigue siendo la de un puerto con mucha escala y poca salida regular en comparación con los grandes hubs mediterráneos.

Esa diferencia no es menor para la economía local. El crucerista en tránsito deja consumo en destino, pero el crucerista que embarca o termina su viaje suele añadir hotel, restauración, transfers y más tiempo de estancia. Barcelona lo explica de forma explícita en su análisis de impacto económico. Y en Málaga ya existe un dato que permite dimensionar el potencial: el estudio presentado por el Puerto y la UMA situó el gasto medio diario del crucerista en 100,20 euros por persona en 2024. Si una parte mayor del tráfico que hoy llega a Málaga se transformara en puerto base regular, una parte de ese valor añadido podría quedarse con más intensidad en la ciudad.

Por eso, la gran cuestión no es si Málaga tiene capacidad para recibir cruceros. La tiene, y de sobra. La cuestión real es otra: cuándo conseguirá convertir una parte más relevante de ese éxito como escala en una oferta estable de salidas para los propios malagueños y para el mercado andaluz. Porque barcos ya hay. Lo que sigue faltando, en comparación con Barcelona o incluso Valencia, es masa crítica de embarque.

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