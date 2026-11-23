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(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa tecnológica innubo explica cómo detectó y contuvo una actividad sospechosa en varios equipos antes de que la amenaza llegara a los servidores con información crítica, y qué medidas pueden ayudar a una empresa a recuperar su actividad después de un incidente

Manresa, 23 de noviembre de 2026.- Una empresa puede seguir teniendo empleados, instalaciones, clientes y pedidos pendientes, pero quedarse sin capacidad para operar. Basta con que un ciberataque bloquee el acceso al ERP, a los archivos compartidos o a los sistemas de facturación para que la actividad diaria se detenga. No se pueden tramitar pedidos, consultar existencias, emitir facturas ni atender a los clientes con normalidad.



En ese momento, la pregunta deja de ser cómo ha conseguido entrar el atacante. La prioridad para la dirección es otra: ¿cuánto tiempo puede permanecer parada la empresa y qué necesita para volver a funcionar?



La respuesta depende, en gran medida, de las decisiones que se hayan tomado antes del incidente. Según la encuesta Global Digital Trust Insights 2027 de PwC, solo el 50% de los responsables de seguridad, riesgos y operaciones consultados en España afirma tener los planes de continuidad operativa ante ciberamenazas plenamente formalizados e integrados. A escala global, el porcentaje es del 39%.



El ransomware sigue siendo una de las amenazas con mayor capacidad para interrumpir la actividad. Según el informe State of Ransomware 2026 de Sophos, el 56% de los ataques analizados consiguió cifrar datos y el coste medio de recuperación ascendió a 1,7 millones de dólares por incidente, una cifra que no incluye necesariamente el pago del rescate.



Las consecuencias van mucho más allá de un problema informático: afectan a la capacidad de operar, generar ingresos y mantener la confianza de clientes y proveedores.



La recuperación se prepara antes del ataque

No existe un plazo único de recuperación. Depende de los sistemas afectados, del alcance de la intrusión y, sobre todo, de si la empresa dispone de copias de seguridad fiables y sabe cómo utilizarlas.



"El peor escenario no es únicamente que se hayan cifrado los datos, sino que la empresa no pueda acceder a la información que necesita para trabajar ni recuperarla", explica Joan Girabal, CTO de innubo.



La interrupción puede afectar a los sistemas de gestión, la facturación, la producción o la atención al cliente, con consecuencias que se extienden a toda la organización.



Tener copias de seguridad no garantiza, por sí solo, la recuperación. Si comparten credenciales con los sistemas de producción o no se han comprobado, también pueden quedar comprometidas.



"La regla 3-2-1 sigue siendo una buena referencia: conservar tres copias de los datos, en dos tipos de soportes diferentes y con al menos una copia fuera de la ubicación principal. También conviene disponer de copias inmutables o desconectadas y realizar pruebas periódicas de restauración", explica Girabal.



La importancia de esta preparación queda reflejada en el estudio de Sophos: el 66% de las organizaciones cuyos datos fueron cifrados consiguió recuperar información mediante copias de seguridad. Sin embargo, recuperar los archivos no siempre significa recuperar la actividad del negocio.



"No basta con tener una copia guardada: hay que comprobar que permite restaurar los sistemas y la información necesarios para volver a trabajar", advierte Girabal.



También es necesario saber qué debe recuperarse primero. Para ello, las empresas pueden disponer de un plan de recuperación ante desastres, conocido como DRP (Disaster Recovery Plan), que establece las prioridades y el orden de restablecimiento de los sistemas. Se trata de una práctica especialmente extendida en grandes organizaciones, aunque contar con procedimientos de recuperación también es fundamental para las pymes cuya actividad depende de sus sistemas tecnológicos.



La detección temprana puede evitar la interrupción

La capacidad de respuesta no empieza cuando los sistemas ya están cifrados. La monitorización continua permite identificar comportamientos anómalos dentro de la red, detectar posibles amenazas y actuar antes de que puedan propagarse a otros dispositivos o alcanzar los servidores que contienen información crítica.



En un caso gestionado por innubo, la monitorización detectó que varios dispositivos de la red intentaban acceder a una misma dirección IP maliciosa, un patrón que apuntaba a un intento de movimiento lateral hacia otros equipos y servidores con información crítica.



La respuesta permitió aislar los dispositivos afectados, desinfectarlos y reincorporarlos de forma controlada, evitando que la amenaza llegara a los servidores. Detectar y contener un incidente en sus primeras fases puede evitar que un problema puntual acabe paralizando la actividad.



Por eso, la ciberseguridad requiere una vigilancia constante y no puede limitarse a instalar una solución tecnológica concreta.



"La ciberseguridad no consiste en instalar un firewall y desaparecer durante tres años, hasta que toca renovar la licencia. Requiere seguimiento, actualizaciones, revisión de configuraciones y capacidad para detectar comportamientos anómalos antes de que el ataque llegue a los sistemas críticos", explica Girabal.



De la reacción a la continuidad

La creciente dependencia de la tecnología, la complejidad de los entornos digitales y la escasa tolerancia a las interrupciones están impulsando un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus sistemas. Frente a modelos fragmentados y reactivos, cada vez cobra más importancia una gestión global, continua y con capacidad de anticipación.



En este contexto, innubo ha creado innubo logic, una división especializada en servicios IT gestionados y consultoría tecnológica. Su enfoque parte de un análisis inicial del entorno tecnológico de cada organización y se basa en la supervisión continua, la detección de riesgos, la protección de dispositivos e infraestructuras, el control de accesos y la respuesta ante incidentes.



El objetivo es que la tecnología deje de gestionarse únicamente cuando surge un problema y pase a formar parte de una estrategia de prevención y mejora continua.



Porque, cuando un ciberataque consigue paralizar una compañía, el tiempo que tardará en volver a trabajar no empieza a contar en el momento del incidente. En buena medida, se ha decidido mucho antes: con las medidas de protección implantadas, la vigilancia de los sistemas y la preparación para responder ante lo inesperado.



Nota de metodología

El informe Global Digital Trust Insights 2027 de PwC recoge las opiniones de 3.934 líderes de negocio, seguridad y tecnología de 71 países, incluidos 116 directivos en España, encuestados entre mayo y julio de 2026. El informe State of Ransomware 2026 de Sophos se basa en una encuesta a 2.158 responsables de IT y ciberseguridad de 17 países cuyas organizaciones habían sufrido ransomware durante los doce meses previos



Sobre innubo

innubo es una empresa tecnológica con sede en Manresa y más de 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y servicios IT. Actualmente, estructura su actividad en dos divisiones especializadas: innubo voice, centrada en soluciones de comunicaciones empresariales y conectividad, e innubo logic, orientada a los servicios IT gestionados, la ciberseguridad y la consultoría tecnológica.

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