Ni solo relleno ni solo regeneración; por qué las clínicas combinan ambas técnicas - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- Durante años, el ácido hialurónico ha sido el gran protagonista de la medicina estética: aporta volumen y define de forma inmediata, con un resultado visible desde el primer momento. Sin embargo, en los últimos tiempos ha ganado terreno un enfoque distinto, que no sustituye al relleno, sino que lo combina con técnicas de bioestimulación para trabajar también la calidad de la piel a medio plazo. Desde Elixium Clinic, centro médico avanzado en Sabadell, señalan que esta combinación responde a una demanda cada vez más habitual entre los pacientes: obtener un resultado natural desde el primer día, pero que además mejore con el tiempo.

Dos técnicas, dos tiempos distintos

El ácido hialurónico actúa de forma inmediata: se inyecta en la zona a tratar y aporta volumen, definición o hidratación desde la primera sesión. Es, por eso, la técnica de referencia en tratamientos como el aumento de labios o la armonización facial.

La bioestimulación, en cambio, trabaja de forma distinta. Mediante plasma rico en plaquetas u otros inductores de colágeno, busca activar los propios mecanismos de reparación de la piel para mejorar su firmeza, su luminosidad y su textura de manera progresiva, en lugar de aportar un volumen inmediato.

Ninguna de las dos técnicas sustituye a la otra: cada una responde a una necesidad distinta y, combinadas, pueden complementarse dentro de un mismo protocolo.

Por qué cada vez se combinan más

El auge de esta combinación no es casual. Los pacientes piden cada vez más resultados naturales y duraderos, y eso ha llevado a replantear cómo se diseñan los tratamientos: no como un procedimiento aislado, sino como un protocolo con distintas fases.

En un tratamiento combinado, el ácido hialurónico aporta el resultado visible desde el primer momento, mientras que la bioestimulación trabaja después sobre la calidad de la piel que rodea la zona tratada, con el objetivo de que el resultado se sostenga mejor en el tiempo y se integre de forma más natural en el conjunto del rostro.

Esta tendencia también responde a un cambio más amplio en el sector: la búsqueda de resultados que no se noten como una intervención puntual, sino como una mejora progresiva del aspecto general de la piel.

Cómo se plantea un protocolo combinado

No todos los pacientes necesitan el mismo enfoque. En Elixium Clinic, cada protocolo se diseña a partir de una valoración individual, en la que se analiza el estado de la piel, la zona a tratar y los objetivos de cada persona.

En algunos casos, el ácido hialurónico se aplica en una primera sesión para conseguir el resultado inmediato buscado, y la bioestimulación se incorpora en sesiones posteriores para trabajar la calidad de la piel de forma más progresiva. En otros, ambas técnicas se plantean de forma más espaciada, en función de la evolución de cada paciente.

El objetivo, en cualquier caso, no es acumular tratamientos, sino diseñar un protocolo coherente en el que cada técnica cumpla una función distinta dentro del resultado final.

Un enfoque que también se aplica fuera del rostro

La combinación de técnicas inmediatas y regenerativas no se limita a la cara. En la unidad de tratamientos capilares de Elixium Clinic se combinan distintos abordajes, como la mesoterapia capilar y los factores de crecimiento, para actuar sobre la caída del cabello desde ángulos complementarios.

En el área de podología, las terapias regenerativas también se combinan con otros tratamientos cuando el caso lo requiere, como ocurre en el abordaje de la fascitis plantar, donde los factores de crecimiento se aplican junto a otras medidas orientadas a la recuperación del tejido.

El principio que subyace en todos estos casos es similar: combinar un efecto inmediato con un proceso de mejora más progresivo, adaptando la proporción de cada técnica a las necesidades de cada paciente.

Resultados que dependen de cada caso

Como ocurre con cualquier protocolo de medicina estética, los resultados de estas combinaciones no son iguales en todos los pacientes. Factores como el estado inicial de la piel, la zona tratada y la constancia en el seguimiento posterior influyen de forma directa en el resultado final.

Por ese motivo, un protocolo combinado no se define antes de la valoración inicial, sino que se ajusta durante el propio proceso, en función de cómo evoluciona cada caso. La decisión de combinar ambas técnicas, y en qué proporción, corresponde siempre al profesional tras esa valoración.

Con este enfoque, Elixium Clinic se suma a una tendencia que gana peso en el sector: no elegir entre un resultado inmediato y uno progresivo, sino diseñar protocolos que integren ambos, adaptados a lo que cada paciente necesita en cada momento.

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