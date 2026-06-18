Solo 2 de 8 tratamientos recomendados para cáncer de riñón se financian en España

18 de Junio - Día Mundial del Cáncer de Riñón - Fundación Alivia

(Información remitida por la empresa firmante)

El 18 de junio, Día Mundial del Cáncer de Riñón, Fundación Alivia advierte de que el acceso pleno a tratamientos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) sigue siendo limitado en España. En 2026 se estiman 9.165 nuevos casos y el Oncoindex de riñón se mantiene en 50 puntos

Madrid, 18 de junio de 2026.- Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Riñón, Fundación Alivia alerta de que miles de pacientes siguen sin acceso pleno a tratamientos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). La entidad pone el foco en una brecha que afecta de forma directa a las personas con cáncer renal: la distancia entre lo que recomienda la ciencia y lo que realmente está disponible dentro del sistema público.



Según el informe Las Cifras del Cáncer en España 2026, elaborado por SEOM y REDECAN, este año se estiman 9.165 nuevos casos de cáncer de riñón en España. A esta incidencia se suma la situación que refleja el Oncoindex, el indicador impulsado por Fundación Alivia para informar sobre la financiación pública de medicamentos oncológicos, que para el cáncer de riñón se sitúa solo en 50 puntos.



Actualmente, de los 8 tratamientos recomendados por ESMO incluidos en el Oncoindex para cáncer de riñón, solo 2 cuentan con financiación completa, mientras que el resto están sujetos a restricciones, es decir, no se financian en todas las situaciones por razones no médicas, o no tienen financiación pública.



"La financiación pública debe incorporar con mayor rapidez las terapias recomendadas por los estándares internacionales, para que las decisiones administrativas no condicionen las opciones de los pacientes", afirma Xavier Pla, responsable de programas de pacientes en Fundación Alivia.



La Fundación recuerda que el cáncer de riñón no solo exige mejorar el diagnóstico, sino también garantizar un acceso más ágil, equitativo y transparente a los tratamientos.



Sobre la Fundación Alivia

La Fundación Alivia Oncológica trabaja en España desde 2021 para movilizar y capacitar a los pacientes oncológicos, ayudándoles a asumir un papel activo en la búsqueda de los mejores tratamientos. Su misión es educar a pacientes con cáncer y ofrecer herramientas para tomar decisiones informadas. Entre sus proyectos destacan Oncoindex, Oncomapa y la OncoLibrería.

Más información: www.alivia.es

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